Alberto Fernández habló con el vicepresidente sobre el ataque a sus oficinas

Foto: Raúl Ferrari

los Ministro de Seguridad Aníbal Fernándezdijo este sábado que el presidente Alberto Fernández se comunicó con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchnerante el ataque sufrido por sus autoridades durante una manifestación frente al Congreso Nacional el jueves, negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el presidente le ordenó actuar “estrictamente” pero “sin represión”.

Así lo comentó el funcionario en un hilo que publicó en su cuenta de Twitter en respuesta a un tuit de Secretario General La Cámpora y Ministro de Desarrollo Comunitario de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroquequien dijo: “Es abrumador el silencio y la parsimonia del gobierno ante el ataque a la vicepresidencia”.

El ministro de Seguridad dijo: “Estimado Cuerva, usted está ‘abrumado por el silencio y la parsimonia del gobierno’ ante el ataque a la oficina de Cristina, pero ¿sabe algo? No es así. Ante la agresión, el presidente contactó a Cristina y a un colega, preguntó por la situación y se puso a disposición“.

“Después me llamó y me ordenó que actuara como nosotros consecuentemente, y sin represión, recordó que todos venimos de la misma escuela”, dijo Fernández, “¿Qué quiero decir? No deje palabras individuales ni adjetivos”. entonces los profetas solían odiar.”

En este post recordó un tuit que había publicado, en el que decía: “Una situación triste con malestar. La ciudad es una jurisdicción cedida hace varios años. Insistimos con el PFA que vamos a actuar sin represión, pero terminar de inmediato. La reforma previsional recordará a los heridos y la violencia”.

El ministro de Seguridad prosiguió su intervención diciendo: “Llevo tantos años con Cristina y Néstor que los tomo como una familia”, subrayando: sobre todo lo que se preguntó: duro o no tan duro, de acuerdo o no. Y siempre lo seré”.

“Con el paso de los años, me he ganado el derecho a comentar y guardar lo que creo que es correcto (puede que no te guste)”, dijo al señalar.Como jefe de seguridad cuidé la persona de Cristina, sin darme cuenta, con el personal civil. El presidente es consciente“.

“Ahora identificamos a los responsables de los desmanes, porque sabemos que tirar una piedra a la oficina de Cristina fue intencional. Sin duda”, dijo, al afirmar: “Ya se está procesando y estoy convencido de que encontraremos a los responsables y al Presidente consciente de ello”.

“Porque te respeto y te respeto, no dudé en contestarte”, continuó el funcionario nacional en su hilo, diciendo: “Me enamoró la expresión de Juan Perón: ‘Que oigan los que quieren oír, los que quiero seguir hay que seguir, mi empresa es alta y claramente mi carácter, mi causa es la causa del pueblo, mi guía es la bandera de la patria’”.

En ese sentido, subrayó: “Ciertamente pensamos muy parecido y siento que eres un gran compañero” y concluyó: “Un fuerte abrazo peronista”.

Actos de violencia

ocurrió el el jueves pasado, un grupo de manifestantes provocó ante el Congreso Nacional en violación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que el proyecto de acuerdo se discutía en la Cámara.

En ese contexto, Atacaron a pedradas la sede del Congreso Nacional y dañaron parte de la oficina de la vicepresidencia.

en una palabra un informe acompañado de un video publicado en Twitter, dijo el vicepresidente: “Hoy es 11 de marzo, ayer por la tarde, cuando la Cámara de Diputados comenzó a negociar un nuevo convenio con el FMI para financiar el préstamo que Mauricio Macri le solicitó a este organismo por $57.000 millones, estuvimos en mi oficina, Mesa del Senado, el Senador Oscar Parrilli, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el diputado Máximo Kirchner y cualquiera que le hable”.

El vicepresidente continuó: “Las fotos que están viendo ahora son fotos de mi oficina, una piedra a la vez. Paradójicamente, fue mi oficina la que fue atacada, que por su decisión también construyó el Frente de Todos, lo que le permitió derrotar Mauricio Macri. Paradójicamente o deliberadamente”.