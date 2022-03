Repetimos la frase como loros

El lenguaje oral y escrito es lo que nos diferencia del resto de animales del planeta. Y, sin embargo, nuestro lenguaje está lleno de frases en las que involucramos animales y que no tienen sentido para ningún animal. Especialmente cuando empiezas a analizarlos: “El caballo de regalo no se ve bien”.

los miraría. ¿Por qué me dan caballos que no puedo mirar? Porque no te estás mirando los dientes, mira lo que les pasó a los troyanos. Y puede que no tenga dientes por un problema de salud y el que va a pagar el veterinario al final…soy yo.

Aquí hay otro: “pagar el precio”. Nunca pagué un pato. Además: creo que solo comí pato en el restaurante chino una vez. Y me invitaron. En otras palabras: ni siquiera comí un pato, pagué por un pato.

Y es un problema que trasciende las barreras del idioma. ¿Por qué se les llama “conejillos de indias” en español y “conejillos de indias” en inglés? ¿Ellos eran? Los conejillos de indias pueden ser de la India o de América, pero los conejillos de indias… ¡son de África! ¿Será por eso que nunca encontrarán una cura universal? ¡Y todo porque usan cuyes o cuyes!

“Quédate con la parte del león”. ¿De qué parte del león estamos hablando? ¿Y por qué alguien querría la parte del león si no necesita una alfombra y no le importa lo que piensen sus amigos verdes? En todo caso, el que tenga TODO un león, ¿no obtendrá más leones que parte del gato mencionado anteriormente?

Si. Ya. Correctamente crees que esta frase significa “guardar la mayor parte de algo”. Pero también piensa: el león es el rey de la selva… y el rey está contento con el papel? ¿Qué clase de león no lucha por todo? ¿Es un león miedoso, o ya está hinchado de tanta pertenencia a la corona?

Me dices Estoy decidido a encontrar la quinta pata de ese gato. establecer frases. Es posible, pero no es por eso que me tratan como “cara de perro”. Especificar la raza de la cara del perro… aunque todo el mundo tiene cara de perro, hay algunos que son más simpáticos. Me asustaría mucho más si me trataran como una anaconda, una piraña o una “parte del león”, que viene a buscar la parte que falta.

Continuación en perros: ¿por qué se dice que un mal día es un “día de perro”? ¿Los perros viven vidas miserables e insoportables? Conozco a muchas personas que tratan a sus perros mejor que algunas personas. Por eso no entiendo cuando dicen: “Día del Perro”: como si esperara que te dieran un morphar, ir a hacer pis y caca en la acera ajena sin que te multen, ir a buscar un palo o dormir junto a la estufa fuera sufrimiento. ¿Conoces personas que darían lo que no necesitan en uno de esos “días de perros”?

Lo que habría que decir y más acorde a la realidad es algo así como: “es un día para los perros que suelen pasarlo mal, son maltratados o tienen mala suerte de ser ganchillos”.

Igual que cuando alguien dice: “Lo trata como a un perro”. ¿Qué tipo de maltrato que no sabemos están sufriendo los perros del planeta? Porque todos los perros parecen ser maltratados y tienen días terribles.

Ya. Alguien dirá que yo era como un mono con frases de perro. ¿Todos los monos lo hacen tan mal? ¿Por qué no dice “Yo era como un mono”? ¿Es que un mono lo hace mucho mejor que un mono? Y cuando los simios son tan malos, ¿por qué se dice que tal o cual prenda le parece “muy linda” a alguien? Nunca me pareció un buen cumplido, a menos que fuera un cumplido entre los monos. Pero decirle a los seres humanos que algo es “muy lindo” es lo mismo que decirle a un mono que le dice a otro: “Ese plátano que llevas se ve muy humano…”

Y Aquí es donde tienes que “tragarte una rana”. Ingresos raros, si los hay. Los seres humanos se asfixian con huesos de pollo, migas de pan, trozos de Rasti, pero… ¿conoces a alguien que se tragó un sapo? Tampoco hay golondrinas de sapo en el circo. Son tragadores de espadas, tragadores de fuego, pero los sapos no tragan. ¿Por qué “tragarse una rana” significa comerse los tobillos?

El garrón es mucho más rico y comestible si hay que elegir algo para tragar. Y porque hay que “tragarse un sapo”, ¿es lo mismo que tragarse un sapo de otro pozo? En uno de ellos es menos malo que en el original pues…

De todos modos. Hasta ahora, hemos encontrado frases establecidas que incluyen pobres animales. Tratemos de erradicarlos de nuestro idioma para que nadie nos ponga como gato por liebre ni nos obliga a derramar lágrimas de cocodrilo y mucho menos a tratarnos como burros. Si: ojo, te espero la próxima semana en este espacio gratuito, apto para ratones.

Para hoy, Por si acaso, el pollo está listo y algo más, una mariposa.