Lo que suena a Carlos Passeggi se expresa en “TocaRuidos”

Carlos Passeggi: “Hice videos de nueve de las 15 obras”

compositor y percusionista Carlos Passeggiintegrante del cuarteto de musica popular tengo un trucoque se presentará mañana en el Centro Cultural Kirchner (CCK) como parte del ciclo Música Argentina para el Mundo, considera su reciente tercer disco como solista “Reproducir ruidos” donde mezcla música electrónica y contemporánea, le permite “Pasear por los países donde me siento más curiosa y cómoda”.



“Cuando pienso en un repertorio muy personal que me identifica y me interesa desarrollar y presentar en vivo, el espacio parecía pasar de la percusión”.confirma Passeggi en entrevista con Télam.



El artista y educador, egresado del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral y del Conservatorio Manuel de Falla, cuenta con gran parte de su obra (más de 40 canciones y sus dos discos anteriores: “Diferentes caminos”de 2004, y “Tocado – tocado”2011) publicado por la editorial holandesa Dutch Music Partners.



Gracias a este espectáculo internacional, muchos de ellos han sido interpretados por solistas o conjuntos de percusión de Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Alemania, España, Portugal, Bélgica, Holanda, Polonia y Rusia.



Pero Passeggi también juega en proyectos Psycho, Río, Duo Trillini- Passeggi, Kurupíes Duo a Tengo pal trickel grupo con el que comparte Damián Balarino (piano), luis hopua (teclados y acordeón) a gonzalo villalba (bandoneón, guitarra, bajo y voz) y que mañana a partir de las 19 horas compartirá un concierto gratuito en la Sala Argentina del CCK, donde también actuará el guitarrista Gustavo Dotas.



En “TocaRuidos”, proyecto apoyado por el Fondo Nacional de las Artes, combinó obra propia y aportes como. “voz tintineo” (poema popular estonio anónimo “Hellise, hellise, haali”) “acuoso” (al texto y voz de Julius Cortázar en “Gotas aplastantes”) una “Estoy perdido”baguala anónima recopilada por Ledou Valladares, además de la participación en gonzalo villalba en bandoneón un Túpac Peralta y Piret Eesmaa en recitación



Télam: ¿Cómo se manifiesta tu necesidad de darle forma a “TocaRuidos”?



Carlos Passeggi: Originalmente se suponía que “TocaRuidos” sería un espectáculo. Pensé que tocaría mis canciones para un percusionista solista usando muchos conjuntos diferentes de percusión, acústica, electrónica, voces y proyecciones de video sincronizadas. Presenté el proyecto al Fondo Nacional de las Artes para completarlo y recibí una beca para presentarlo en 2020, pero con la pandemia volví a componer y seguí componiendo, trabajando en videos de nueve películas. De esos 15 trabajos (9 canciones en el disco tienen videos para presentaciones en vivo) y decidí enfocarme en el disco y posponer el show, que ahora parece poder hacerlo en junio.



P: ¿Cómo percibes los diálogos de “TocaRuidos” con tus dos discos anteriores?



CP: Hay una característica muy diferente y que estas canciones están hechas para mí, o en todo caso para un solo percusionista y no para grandes grupos. En ese sentido, creo que es el mejor “mi” álbum que he hecho. He compuesto otras obras que se basaron en el mismo lema, canciones para tocar solo, de hecho la obra más tocada de mis canciones, tocada por muchos percusionistas en el mundo, es para mi batería solista y electrónica, así que para mi grata sorpresa , algo que luego pensé “para mí”, despertó un gran interés en los demás y especialmente en otros compañeros.



T: ¿Cuál es el papel de la percusión en la escena musical para ti y cómo debería ser?



CP: La percusión es un mundo sin fin, hay muchos roles diferentes en muchas músicas diferentes, hay instrumentos de percusión increíbles con excelentes técnicas en algunos casos muy difíciles, a los que sus intérpretes dedican sus vidas para aprender, desarrollarse y seguir adelante. Con percusión orquestal, percusión folklórica y nuevas tecnologías, mil vidas no son suficientes para hacerte pensar. Por eso me aburre un poco ver y escuchar las mismas cosas mil veces iguales, y que sea tan poco apreciado o visto en todo el gran universo.