La exsecretaria judicial trató de distanciarse del sufrimiento de tres niños durante la dictadura

Sentencia HOGAR DE BELEN (Fotocapture video)

La ex secretaria judicial Nora Susana Pellicer, acusado de ocultar la identidad y abuso sexual de tres niños está alojado en el Hogar de Menores de Belén en Buenos Aires, Banfield por la última dictadura cívico-militarnegó conocer o tener el poder para hacer frente a los destinos de los menores de edad cuya madre era asesinado unir fuerzas represión ilegal.

Un exsecretario judicial denunció ante el Tribunal Federal de Justicia de Conciliación N° 1 de La Plata, quien estuvo a cargo del juicio oral y público de este caso de lesa humanidad denominado “Hogar Belén”. Marta Ponsy aclaró que su objetivo “era tratar los asuntos penales, No me importa“,

“Él trabajó como profesor en el Ingeniero Budge Villa en 1972 y vi que no estaba hecho para la parte de asistencia. Sufrió mucho al ver las necesidades de esta gente”, dijo al inicio de su declaración.

los 15 de marzo de 1977En horas de la madrugada, fuerzas represivas cercaron una vivienda ubicada en la calle Norte, entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, en la colonia San José, colonia Almirante Brown, donde vivía Vicenta Orrego Meza de Ramírez con sus tres hijos Alejandro Mariano, María Esther y Carlos Alberto (2, 3 y 5 años).

La mujer, cuyo esposo y padre los niños estaban presos, brindó alojamiento a una pareja de guerreros montoneros, María Florencia Ruival y José Luis Alvareng, quienes huían de la persecución de las fuerzas de represión ilegal.

Sentencia CASA DE BELHÉS. María Ester, Carlos Alberto y Alejandro Mariano Ramírez, tres hijos de Vicente Orrego Meza de Ramírez, asesinados por la represión ilegal (Foto Archivo Tiempo Argentino)

Sin avisar de su presencia, sin informar a la población de la rendición y sin su identificación, sorprendentemente, abrió fuego contra el edificio durante al menos quince minutos, la fiscalía aclaró la elevación en la lectura y resaltó que se requería una tregua desde adentro de la casa para que podamos evacuar a los niños que estaban en la casa.

Vicent consiguió sacar por la ventana a sus dos hijos mayores, y cuando salieron con un niño de dos años en brazos, estaba acribillada a balazos. los tres niños se quedó con el vecino quien los llevó unos días después a la comisaría local que golpeó Juzgado de menores número 1 Lomas de Zamorade Marta Pons, cuya secretaria en ese momento era Nora Susana Pellicer.

“Yo no conocía a la doctora (Marta) Pons, yo estoy a cargo del canje del yerno de la doctora Ponse. Y cuando entré me ocupaba de los asuntos penales”, dijo, admitiendo que eran “ causas firmadas por mí en la asistencia”.

Durante su investigación, que duró 1 hora y 20 minutos, Pellicer intentó demostrar que no sabía qué había pasado con los tres hijos de Vicent cuando fueron alojados. en el Hogar de Belén de Banfield, donde fueron sometidos a malos tratos, violaciones y abusos sexuales.

“El secretario (de la corte) no emite opiniones”, anotó al detallar varias páginas del expediente que se levantó con el caso de los tres hijos de Ramírez que no tenían su firma pero sí las firmas de otros actores de la corte, como psicólogos o consejeros.

Sentencia HOGAR DE BELEN (Fotocapture video)

Aclaró que “los muchachos internados eran (responsabilidad) del doctor Pons” y explicó que “el consejero era el garante y también había un equipo técnico, que era la gente que mandaba”. Algo que la secretaria no decidió”.

La exsecretaria judicial también dijo que no sabía “lo que está pasando afuera (en la corte), no parecerá creíble en la sociedad, pero lo era”. Me enteré de lo que estaba pasando con el Juicio de las Juntas“.

Pellicer es juzgado por los hechos ocurridos en el Hogar de Belén entre el 21 de marzo de 1977 y el 26 de diciembre de 1983, en los que hubo violencia sexual, golpizas, vejaciones y ocultamiento de identidad de los hermanos Carlos Alberto Ramírez, María Ester Ramírez, Alejandro Mariano Ramírez, hijos de Vicents.

Tal como consta en el juicio, “poco después de ingresar al Hogar, los hijos de Ramírez fueron sometidos a tratos infamantes (o malos tratos) y abusos sexuales graves e indignantes, que incluían violaciones. la casa parroquial, Manuel Maciel, su hijo Jorge Maciel, el mencionado “Marcelo” o “Gordo” (probablemente Reynaldo Vera) y Juan Carlos Milone (“El Flaco”).

Tanto los niños como la niña fueron abusados ​​sexualmente y violados por los mencionados hombres, quienes los golpearon y amenazaron con matarlos si resistían las presiones que habitualmente se producían en el baño.