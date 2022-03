Especialistas proponen medidas preventivas para paliar brotes de coronavirus

EN dos años después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara una emergencia médica provocada por el entonces nuevo coronavirus como pandemiaAunque las hospitalizaciones y la mortalidad han disminuido debido al desarrollo de vacunas, el mundo sigue enfrentando brotes, y algunos especialistas proponen incluir medidas preventivas básicas para paliarlos.

“El 30 de enero de 2020, #COVID19 declaró una amenaza de salud pública de última generación. Seis semanas después (11 de marzo), lo llamamos pandemia. Más de 6 millones de personas han muerto desde entonces. Está cayendo el número de casos y muertes, el país está cancelando las medidas, pero está lejos de terminar”, dijo el miércoles. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.

El 30 de enero de 2020, anunciamos # COVID-19 Emergencia de salud pública internacional, máximo nivel 🚨.

Seis semanas después (11 de marzo), lo describimos como una pandemia.

Más de 6 millones de personas han muerto desde entonces.

El número de casos y muertes está cayendo, el país está cancelando medidas, pero esto está lejos de terminar. pic.twitter.com/KAYkg0Isy5 – Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 10 de marzo de 2022

La idea de que el Covid-19 pase de pandemia a endemia lleva varios meses. Pero, ¿qué significa?

“Cuando hablamos de enfermedad endémica, no siempre decimos lo mismo según se trate de efectores de salud pública, de tomadores de decisiones o desde un punto de vista estrictamente epidemiológico, y aunque no son completamente diferentes definiciones, tienen ciertos matices”, dijo Télam. Pilar Fernández, investigadora de la Paul Allen School of Global Health de la Washington State University.

El especialista explicó que desde el concepto tradicional de salud pública, la enfermedad es endémica cuando no depende de la introducción de nuevos casos externos.

“Eso quiere decir que sigue circulando con baja transmisión o, por ejemplo, sigue presente en un tanque (en el caso de las zoonóticas) y brota de repente. De esta concepción al Covid-19 ya podríamos considerarlo endémico porque sigue circulando en la población“señaló.

La segunda acepción está asociada a quienes trabajan en epidemiología, quienes definen como endémica de la enfermedad cuando alcanza un “cierto sistema de equilibrio”.

“Cuando aparece un virus como el SARS-CoV-2, toda la población es susceptible; a medida que las personas se infectan, el virus encuentra cada vez menos personas a las que pueda infectar, siempre que las que se recuperen alcancen cierto nivel de inmunidad; cuando son vacunados. , también eliminar susceptibles del sistema”, describió.

Para Fernández, sin embargo, el problema de la Covida es que la inmunidad que se gana tanto con la vacunación como con la infección no es del 100%.

En cambio, para los virus respiratorios, un indicador de endemicidad es que los brotes sean estacionales porque las condiciones de transmisión son más favorables a bajas temperaturas que para la influenza.

“Esto no lo vemos en el Covid porque hay rebrotes y rebrotes grandes por todo el mundo, y aunque poco a poco nos vamos acercando al equilibrio endémico, los rebrotes apuntan a que eso aún no ha pasado; El tiempo desea que surja una nueva variante y así la balanza se desplace un poco más”, dijo.

Pero más allá de las definiciones, El especialista aseguró que era necesario incluir un “componente social y culturalqué nivel de transmisión está dispuesta a aceptar la sociedad y en qué medida genera interrupciones en el funcionamiento tanto del sistema de salud como de la población en general”.

“Este equilibrio está condicionado por el grado de impacto o disrupción que la sociedad esté dispuesta a aceptar”, dijo.

“El coronavirus suma cada año un gran número de muertes a las ya provocadas por otras enfermedades respiratorias” Rodrigo Quiroga

Este punto coincide con Bioinformática de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga. “Aunque todavía no está claro cuántas muertes generará el covid al año a partir de ahora (también por inmunidad vacunal o contagio previo), lo cierto es que el coronavirus sumará un gran número de muertes al año a las ya provocadas por otras enfermedades respiratorias”. .”

“Probablemente no tengamos la misma cantidad de muertes que en 2021, pero claramente cada ola de contagios afectará la salud de la población. Sin ir más lejos, en Argentina, Omicron provocó al menos 10.000 muertos, salvo las consecuencias del Covid extendido. Entonces, si tuviéramos una o más olas anuales como Omicron, Covid-19 sigue siendo un problema. La pregunta es qué vamos a hacer al respecto”, dijo Quiroga.

El investigador destacó la importancia de la prevención para reducir la morbimortalidad no solo de la Covid, sino de todos los demás virus respiratorios.

“Uno debe implementar una estrategia que combine la vacunación con una planificación sostenible y a largo plazo de otras medidas medidas paliativas como ventilación y uso adecuado de mascarillas. Es la única forma que nos permite considerar las mismas o menos enfermedades y muertes por patologías respiratorias en comparación con la prepandemia”, precisó.

Variantes e inmunidad

En relación con las variantes actualmente en circulación, virólogo Humberto Debat dijo, “el 99,9% de los genomas descritos a nivel mundial en los últimos 30 días corresponden a Omicron, y Delta es el 0,1%. Del 99,9% Omicron, el 65% corresponde a BA.1 y el 35% a BA.2, porcentaje que está creciendo a nivel mundial”.

Debate quién integra Proyecto Genómico Interinstitucional Argentino SARS-CoV-2 (PAIS)Señaló que “trabajos recientes muestran que la subclase BA.2 sería entre un 40 y un 50 por ciento más portátil que la BA.1, pero no tendría diferencias en cuanto a inmunidad inmunológica, por lo que tendría las mismas características que Omicron. quien gobernó esta última ola en todo el mundo”.

Por otro lado, el experto afirmó que “la evidencia actual sugeriría que un un alto porcentaje de personas que tenían una infección BA.1 estarían protegidas contra BA.2 a corto plazopero no sabemos qué pasará a largo plazo”.

Respecto al “deltacron”, una combinación entre Omicron y Delta, el debate señaló que hay unos 30 casos documentados sin ningún cambio epidemiológico o clínico en los pacientes.

Aunque los casos están disminuyendo en todo el mundo, en los últimos días ha comenzado un aumento de infecciones reportadas en algunos países europeos, como Reino Unido, Liechtenstein, Austria, Países Bajos, Suiza, Alemania, Finlandia, Portugal y Mónaco. .

“Hay varios factores que pueden afectar estos aumentos, uno puede ser una subvariante de BA.2 y esa inmunidad a BA.1 ya se está perdiendo; la eficacia de los beneficios de refuerzo comenzó a debilitarse y, finalmente, los cambios en el comportamiento social que en muchos países ya han relajado el cuidado”.

Quiroga recordó que “cualquiera que aumente el número de casos, aumentará el número de hospitalizaciones y muertes, aunque la proporción dependerá de muchos factores, como la inmunidad de la población (por vacuna o infección previa) o la gravedad de la enfermedad generada por la variante. . ”