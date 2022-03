Dos de los grupos violados en Palermo han negado su culpabilidad

Los seis acusados ​​de violar a una joven en Palermo siguen detenidos.

Solamente dos de los seis imputados violados un grupo de chicas de 20 años en el barrio porteño de Palermo, extendió su declaración de investigación y ambos estuvieron de acuerdo dicen que eran inocentes y que tenían un contacto mínimo con las víctimas, dijeron este viernes fuentes judiciales.

Seis detenidos por el abuso grupal ocurrido el 28 de febrero cerca de Plaza Serrano en el barrio porteño de Palermo Soho, Fueron citados este jueves para ampliar su investigaciónluego de que el juez de lo penal y correctivo 21 Marcos Fernández y el titular de la fiscalía 48 Eduardo Rosende ampliaran los alegatos con nuevas pruebas.

Acusado Ignacio Retondo (22) y Franco Jesús Lykan (24) -ob asistida por un nuevo defensor privado, el abogado Oscar Isidro Aguirre-, ellos fueron los únicos que estuvieron de acuerdo con el testimoniomientras que los otros cuatro, es decir. Ángel Pascual Ramos (23), Steven Alexis Cuzzoni (20), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24) y Thomas Fabián Domínguez (21) se negaron..

El juez les acusa de actuar según el “plan anterior, con el consentimiento de la voluntad y el papel” por los delitos de “abuso sexual con acceso físico, agravado con la participación de dos o más personas” – prevé una pena de 8 a 20 años de prisión – en competencia real con “lesiones leves” causadas a uno de los vecinos con los que se opusieron el arresto.

Si bien Lykan dijo que estaba “desempleado”, Retondo se presentó ante el juez como estudiante de cuarto año de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Martín y empleado del PAMI y en la frase más categórica de su pregunta -a la que accedió-. Telam, confirmó, se consideraba “completamente inocente”.

Las cámaras de seguridad han permitido reconstruir parte de lo ocurrido en Palermo.

Ambos coincidieron en que eran amigos y que el día anterior al hecho, el domingo 27 de febrero, se encontraron con otro de los imputados, Ciongo Pasotti, para ir a la casa de otro amigo en común en Villa Adelina. donde cenaron, pasaron por sus casas, luego por San Telmo, y terminaron en Plaza Serrano.

Retondo dijo que tocaban la guitarra y consumían bebidas alcohólicas compradas en varios quioscos y, en su caso, algo de cocaína, lo que lo invitó hasta que llegaron a una “esquina pintada con persianas verdes”.

Allí explicó que siguió tocando la guitarra y reunió a gente, entre ellos un ciudadano colombiano, tras lo cual aparecieron “estos tres niños con la niña”, dijo en referencia a los otros tres imputados -quienes explicó que su grupo no dijo que él-. sabía del sacrificio.

Dijo que la joven se le acercó para decirle que le gustaba la canción que estaba tocando y dijo que “no” la había visto “desorientada”.

Explicó que él y su grupo se dirigieron a Plaza Serrano, mientras que la niña y los otros tres “desaparecieron”, hasta que luego se reencontraron y se dirigieron juntos hasta donde estaba estacionada la Volkswagen Gol, esquina Serrano. y Cabrera.

El imputado dijo que vio allí que uno de los chicos -sería Ramos- “empezaba a tener contacto” con la víctima y que “entre Lautar y creciendo con una camiseta celeste” (Ciongo Pasotti y Domínguez) hacían “comentarios”. y dijo que “querían subirse al auto”.

Señaló que le había dicho a Ciongo Pasotti, “que no dijera que no pintaba, que la gente lo pasaba, que se lo dijo varias veces”, pero que en todo caso Lautaro “se subió al auto”, a la cabina del conductor. asiento, y allí vio quién estaba en contacto con la chica.

Explicó que más tarde llegó un hombre con un teléfono móvil y el grupo inició una pelea con vecinos y empresarios, que terminó con todos detenidos.

Por su parte, lo más destacado de la declaración de Lykan, con la que coincidió Télam, fue que negó haber tenido contacto con la víctima, a quien solo identificó como “una persona más del grupo” que surgió cuando tocaba la guitarra. Plaza Serrano.

Dijo que no entró al “po”, sino que se quedó en la puerta con una guitarra, que de ahí se fue a Plaza Serrano y que porque tomaba cerveza, vino y pastilla “clonazepam”. , comenzó a sentirse enfermo, dormido, por lo que le pidió a su amigo Ciongo Pasotti que le abriera el auto para que se durmiera, donde, según dijo, alrededor de las 13 o 13:30 del 28 de febrero. , estaba “desmayado”.

Luego explicó que se despertó “de repente”, que vio que “había una multitud afuera, y que cuando abrió la puerta, vio a su amigo Retond” con el ojo hinchado “porque estaba” pateado en la cara “. por lo que lo defendió del agresor y luego fue detenido por un policía.

Cuando se le preguntó si subió al auto de escolta, respondió que “no” y el comunicado encontró que “entró solo, en el asiento trasero, se acostó, cerró los ojos y se despertó con todo el problema, la situación”. no tiene constancia de los ingresos de otra persona, estaba inconsciente.

“Quiere agregar que nunca estuvo en contacto con la niña. Si le preguntan cómo estaba vestido, no lo recuerda porque no lo registró, era una persona más en el grupo, para no dar. su importancia”, enfatizó Lykan.