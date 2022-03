De millonarios a mendigos: una serie de grandes empresas… que terminaron mal

¿Qué tienen en común las series? “Abandonar”, “Nosotros destrozamos” y “Super bombeado”? Reconstruyen casos reales de jóvenes emprendedores que tuvieron ideas inicialmente consideradas visionarias, pero que terminaron en catástrofe personal o en algunos casos incluso en quiebra fraudulenta.

El patrón dramático clásico de ascenso, pico y caída continúa dando sus frutos, especialmente hoy en día, cuando muchas empresas basadas en aplicaciones pueden valer miles de millones de dólares en un corto período de tiempo, pero, como cualquier burbuja, también pueden explotar. Velocidad.

Amanda Seyfried, la primera multimillonaria

“Abandonar”, cuyos primeros episodios de ocho ya están disponibles en el servicio de streaming Star+, cuenta la historia de Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried), quien fundó Theranos en 2003, con tan solo 19 años y millones de dólares. ¿Qué ofrecía esta empresa? Básicamente, acabar con las incómodas jeringuillas, permitir varias pruebas en unos segundos con tan solo una gota de sangre y reducir el alto coste sanitario.

Todo increíble, sin mencionar la gran estafa que esta serie fue dirigida por Michael Showalter (mismo director de “Un amor inseparable / The Big Sick” y “Los ojos de Tammy Faye”), basada en el podcast de investigación del mismo nombre de ABC y con elementos que hacen referencia tanto a la serie “Silicon Valley” de Mike Judge, como a “Social Network” de David Fincher, revela.

“Abandonar” VER VIDEO

lo especifico es que Holmes – emulador de Steve Jobs y considerado el primer multimillonario – Terminó en bancarrota y condena por varios fraudes. Si la ficción de “The Dropout” a veces puede parecer improbable por lo absurdo del caso, está “The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley about Holmes and Theran”, un documental de Alex Gibney disponible en la plataforma HBO Max. con el título local “Bleeding Silicon Valley” para comprobar que dicho fraude era real.

Y en materia de estafas, Netflix ha conseguido dos éxitos en las últimas semanas como serie de ficción “El invento de Anna”, con Julia Garner como Anna Delvey (nombre real Anna Sorokin), una joven élite ruso-alemana que convenció a la élite de Nueva York de que era una heredera millonaria y una empresaria de éxito; y “El estafador de Tinder”Ya comentado en este apartado, sobre el israelí Don Juan, que además se hizo pasar por millonario, sedujo y engañó a decenas de mujeres.

Pareja de lujo: Jared Leto y Anne Hathaway

Pero volvamos al fenómeno de los negocios (no tan) brillantes. Apple TV+ no se queda atrás y este viernes 18 anuncia el estreno de los tres primeros episodios “Nosotros destrozamos”protagonizada por un dúo que seguro dará mucho que hablar: Jared Leto y Anne Hathaway.

Leto interpreta a Adam Neumann, cofundador de Miguel McKelvey (Kyle Marvin) de WeWork, una empresa de coworking (que alquila un gran espacio de oficina dividido en pequeñas oficinas para emprendedores independientes) que ha llegado a administrar bienes raíces en más de 100 ciudades (incluida Buenos Aires) y la bolsa valorada en $ 47.000 millones.

“colapso” VER VIDEO

La serie -también basada en un exitoso podcast que ya es tendencia en esta tendencia- cuenta no solo esta historia de éxito, narcisismo y amor (Anne Hathaway interpreta a Rebecca, la esposa de Adam), sino también -en lo que está de pie en este tipo de proceso: cómo se reunirá la junta de inversores para tomar el poder y desplazar quien fue el creador y CEO del proyecto.

Joseph Gordon-Levitt sobre ruedas

Otro caso similar es el que le ocupa “Super bombeado”, miniserie de Showtime sobre Travis Kalanick (Joseph Gordon-Levitt). Este empresario californiano, que ya ha desarrollado varias empresas tecnológicas (Scour Inc., Red Swoosh), se ha convertido en multimillonario después del establecimiento en 2009 la empresa (aplicación) de servicios en automóviles para pasajeros Uber (Su patrimonio en 2014 era de $6.000 millones).

Pero no todo el oro es brillante, y los principales accionistas obligaron a Kalanick a renunciar en 2017 después de que se iniciaron varias investigaciones. Escándalo de discriminación sexual y laboral condenado por varias empleadas. El ambiente machista y el acoso fueron el golpe final a un empresario de carácter indómito, tan temerario como arrogante y agresivo. En cualquier caso, en su caso, estuvo muy lejos de la quiebra: en diciembre de 2019 vendió todas sus acciones de Uber por más de 2.500 millones de dólares.

La avaricia, la egomanía, la manipulación, el engaño, los excesos y el caciquismo son los hilos básicos de todas estas historias, que muestran con absoluta confianza y sarcasmo que la idea de hacerse millonario en muy poco tiempo es posible, pero también que el (Norte) Sueño americano a menudo termina en la noche.