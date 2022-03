Washington reconoce que hay armas bacteriológicas en Ucrania

Foto: AFP (archivo).

La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, admitió el martes que hay laboratorios biológicos en Ucrania cuyos contenidos Washington quisiera ocultar a Moscú. Occidente rechazó la existencia de tales dispositivos como una teoría de la conspiración y una campaña de desinformación rusa, pero ahora Estados Unidos finalmente ha admitido que tales dispositivos existen y que implícitamente se produjeron allí armas bacteriológicas. La actitud cambió después de que el Departamento de Estado chino exigiera formalmente que Washington respondiera a una queja rusa sobre una documentación publicada el domingo que revelaba que armas bacteriológicas prohibidas desde 1971 habían sido fabricadas en laboratorios financiados por Estados Unidos en Ucrania. La declaración de China -que ahora ha lanzado una iniciativa diplomática conjunta con Francia y Alemania para encontrar una salida política a la crisis de Ucrania- indica que Estados Unidos estaría dispuesto a aceptar los límites más allá de los cuales sus principales aliados europeos quieren construir su batalla con Rusia. hegemonía euroasiática.

El diputado Nuland tuvo que testificar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos sobre el conflicto en Ucrania. Durante la audiencia, el senador Marco Rubio (R., Florida) le preguntó si Kiev tenía armas biológicas, a lo que el funcionario respondió que “Ucrania tiene una instalación de investigación biológica, que en realidad tememos que las fuerzas rusas puedan probar”. Estamos trabajando con los ucranianos sobre cómo pueden evitar que cualquiera de estos materiales de investigación caiga en manos de las fuerzas rusas si se acercan”, dijo.

Luego, Nuland refutó la afirmación de Moscú de que se habían desarrollado armas biológicas en dichos laboratorios y calificó la acusación como “una técnica rusa clásica de culpar a otros por lo que planean hacer ellos mismos”. En la misma línea, dijo estar 100% segura de que si hubiera un ataque biológico, sería de Rusia. Si los laboratorios no fueran de importancia militar, Nuland no tendría miedo de caer en manos de las tropas rusas, pero al responsabilizar a Rusia por el “ataque con armas biológicas o químicas”, admitió indirectamente lo que el gobierno ruso había dicho todo el tiempo: que los biolabs financiaron Estados Unidos está trabajando para desarrollar armas biológicas en suelo ucraniano.

Victoria Nuland tiene una dura carrera como funcionaria pública, luchadora neoconservadora, y su esposo, Robert Kagan, es uno de los principales ideólogos que ha liderado la política exterior estadounidense desde la administración de Ronald Reagan (1981-1989), con solo uno, excepto Donald Trump (2017-21). . Es inusual que el Subsecretario de hoy admita errores y mucho menos sea cómplice de crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué lo hizo el martes?

La declaración oficial siguió casi sin parar después de una velada advertencia china el mismo martes por la mañana (hora del este de EE. UU.). El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo que China había pedido a Estados Unidos que revelara detalles de sus laboratorios biológicos en suelo ucraniano. “Estados Unidos tiene 336 laboratorios en 30 países, incluidos 26 solo en Ucrania. Debe dar cuenta de sus actividades militares biológicas en el interior y en el exterior y someterse a verificación multilateral”, advirtió el vocero. El efecto inmediato de la presión china indica la importancia que la Casa Blanca reconoce en los esfuerzos de Pekín, Berlín y París para resolver el conflicto en Ucrania.

En la misma dirección, el miércoles 9 de agosto Rusia instó a Estados Unidos a aclarar qué actividades se están realizando en los biolaboratorios financiados por el Ministerio de Defensa en Ucrania. Como dijo el miércoles la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zayarov, “se han confirmado las preocupaciones que hemos expresado repetidamente sobre el desarrollo de materiales biológicos para uso militar por parte de Estados Unidos en Ucrania”. Además, el portavoz quiso saber si los materiales producidos en estas instalaciones habían sido efectivamente destruidos. “¿No cayeron en manos de extremistas, nacionalistas? ¿Quién dará estas garantías?”. preguntó.

La historia comenzó el pasado domingo 6, cuando el Ministerio de Defensa ruso publicó documentación ucraniana confiscada por las tropas rusas, que afirmaba que Estados Unidos estaba ayudando a Ucrania a producir ilegalmente armas biológicas. Según el portavoz del Ministerio, el general Igor Konashenko, el 24 de febrero, Kiev ordenó la destrucción de estos patógenos y documentos relacionados con los experimentos. Un informe detallado sobre este evento fue publicado por el portal ruso Sputnik.

Esta no es la primera vez que Rusia acusa a Estados Unidos de apoyar laboratorios de armas biológicas cerca de sus fronteras. En 2018, el Kremlin afirmó que Estados Unidos estaba financiando un laboratorio secreto de armas biológicas en Georgia, que según afirmó era uno de varios laboratorios estadounidenses cerca de las fronteras rusa y china. En 2020/21, como parte de una investigación sobre los orígenes de la pandemia de Covid-19, los gobiernos de Beijing y Moscú exigen repetidamente, y en vano, que Washington abra muchos laboratorios de biotecnología cerca de las fronteras del país a observadores neutrales. grandes potencias desde Europa del Este hasta el sur de Asia. Estados Unidos niega oficialmente las acusaciones y afirma constantemente que sus laboratorios biológicos extranjeros no producen armas ilegales.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo en un comunicado que “hemos recibido documentación del personal del biolaboratorio ucraniano sobre la destrucción de emergencia de patógenos particularmente peligrosos de peste, ántrax, tularemia, cólera y otras enfermedades mortales el 24 de febrero”. El documento acusaba al “régimen de Kiev” de llevar a cabo una “limpieza de emergencia” para ocultar pruebas de un supuesto programa de armas biológicas en al menos dos laboratorios en Poltava y Kharkov, ambos escenario de intensos combates entre Rusia y las fuerzas ucranianas. En los días recientes.

Facsímil de una de las órdenes de destrucción de sustancias tóxicas encontradas en uno de los laboratorios incautados por Rusia

Los documentos publicados por el ministerio supuestamente contienen una orden del Ministerio de Salud de Ucrania para destruir los patógenos, así como listas de los gérmenes en cuestión. Según la traducción, “el Ministro de Seguridad Sanitaria de Ucrania en relación con la introducción de la ley marcial en Ucrania el 24 de febrero de 2022, de acuerdo con la Orden del Presidente de Ucrania del 24 de febrero de 2022, No. 64/2022 laboratorio sistema de gestión de la calidad en el orden adjunto: anexo en 2 hojas. en 1 aprox.”

El texto obviamente se refiere a Viktor Liaška, el Ministro de Salud de Ucrania, quien durante su carrera en cargos sucesivos en el Ministerio siempre ha seguido trabajando para USAID (Agencia de Asistencia para el Desarrollo de América del Norte), participó en varios programas para combatir epidemias y enfermedades transmisibles. .

En los apéndices se proporcionan instrucciones detalladas sobre cómo eliminar el material patógeno y cómo procesar el resultado de la eliminación:

Luego, el documento enumera los cultivos que deben destruirse:

Intoxicación por C. diphtheriae gravis – 0-1101

C. diphtheriae mitis tox- 203 AG

C. pseudodipthericum 02-92 z (9-61)

C.diphtheriae tox + NCTC 10648

Intoxicación por C. diptheriae – NCTC 10356

C. xerosis NCTC 12078

B. liheniformis “C”

B. stearothermophilis BKM-B-718

S.aureus.subsp.aureus ATCC 25923

E. coli (Beta)

P. aeruginosa ATCC 27853

K. pneumoniae K-56 3534.51

Una lista con detalles de las toxinas que tuvieron que ser eliminadas

El documento parece haber firmado los jefes de laboratorios microbiológicos Karlivsky VP, así como Nadiya Kushka, Lyubov Bobritska, Tetiyana Shebchenko y Peter Vasiliev.

Los archivos ahora están siendo analizados por especialistas rusos de las unidades de protección radiológica, química y biológica, dijo el Ministerio de Defensa ruso. “Presentaremos los resultados del análisis en un futuro próximo”, dijo el portavoz, y agregó que creía que los documentos mostrarían que Ucrania y Estados Unidos habían violado el artículo 1 de la Convención de la ONU sobre Armas Biológicas de 1971.

Según el periódico ruso Komsomol’skaya Pravda, hay un total de 15 laboratorios biológicos en Ucrania financiados por el Departamento de Defensa de EE.UU. Cuatro de ellos están cerca de la capital Kiev, tres en la región de Lviv y en Kharkov, Kherson, Odessa, Vinnitsa, Ternopil, Nikolaev, Poltava y Uzhhorod. Curiosamente, con el lanzamiento de la operación especial rusa en Ucrania, la embajada de los EE. UU. eliminó casi de inmediato de su sitio web todos los documentos sobre el programa BIOWEAPON LAB de Ucrania, que se llevó a cabo en estos laboratorios biológicos secretos.

Un observador militar, consultado por el coronel retirado Viktor Litovkin, dijo a Sputnik que el tema de los laboratorios biológicos estadounidenses en los países de la ex Unión Soviética es muy grave. Estados Unidos se ve obligado a instalar laboratorios biológicos en otros países porque la ley estadounidense no le permite hacerlo en su propio territorio. El exsoldado sugirió que los materiales encontrados por los laboratorios sean estudiados por expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), además de llevar el asunto a la atención del Consejo de Seguridad de la ONU.

A pedido de la República Popular China y la Vicesecretaria General Victoria Nuland ante el Senado, se puede dar por confirmado que el gobierno de EE. Corte Criminal.

Los documentos están en la línea de las numerosas declaraciones realizadas por Rusia y China en los últimos años sobre una cadena de laboratorios de biotecnología creada con fondos públicos o privados (Bill Gates) desde Europa del Este hasta el sur de Asia. Dada la gravedad de sus posibles implicaciones, la comunidad internacional debería comprometerse con una investigación científica y neutral sobre las sospechas expresadas por Moscú y Pekín.

Se han hecho declaraciones en este sentido durante muchos años, no solo por parte de los gobiernos de Rusia y China. Esta vez, sin embargo, fueron tan poderosos que llevaron al gobierno de Joe Biden a confesar indirectamente haber cometido crímenes de lesa humanidad. Esto sugiere, aunque solo temporalmente, que EE. UU. está teniendo en cuenta la mediación iniciada por Alemania, China y Francia y que ha llegado a un límite que no puede cruzar. Eso espero, porque ese sería el comienzo del camino hacia la paz.

* Analista internacional