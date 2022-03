Obispo con los pies en el barro

“Consuelen a mi pueblo”. Este es el lema elegido por Fernando Carlos Maletti para iniciar su evangelización como obispo. Esta pobre ciudad lo había conocido en los últimos diez años de su vida, caminando incansablemente por los barrios populares de Merlo-Moreno, el barrio más pobre de Buenos Aires, donde había sido despedido en la Catedral de Moreno y recordando anécdotas reflejando un obispo que no Ignorar a los pobres que paseaban los suyos por las sucias calles, que no evitaban mirar y escuchar a los excluidos, que por sus pobres, siempre ponían la piel en momentos de máxima tensión, como el desalojo del país, o. esperando la salvación de la comunidad, compartiendo libremente el pan en comedores y merenderos nunca pensados.

Fue en el santuario del patrón del pan y del trabajo, San Cayetano, en las afueras de Liniers, donde Maletti amó la piedad popular. De ahí parten las multitudinarias peregrinaciones de jóvenes a Luján, y el día de la Virgen María también ponen sus cuerpos en largos y onerosos frentes de creyentes en la furia del paro del neoliberalismo cada 7 de agosto, que convirtió a Maletti en un sacerdote del pueblo. .

De esos casi diez años de religiosidad popular cotidiana, lo llevó a la ordenación episcopal. El 18 de septiembre de 2001, el entonces arzobispo jesuita Jorge Mario Bergoglio celebró su ordenación episcopal.

Estrenó su investidura en Bariloch como obispo lleno de gente. Los patagónicos también lloraron su muerte, pues aún recuerdan las peregrinaciones al lago Nahuel Huapi, donde Maletti buscó dar a luz una “nueva expresión de fe y piedad popular que arraigaría en las raíces coloniales con los jesuitas y los indígenas poyas”. y Puelches’, a su criterio. No se avergonzaba de los pueblos indígenas y trató de fraternizar con ellos. Por ello subrayó: “En las etnias del lago en la misión colonial, la acción evangelizadora de los jesuitas se ubicó en la defensa y liberación de los indígenas”. Bariloche y El Bolsón también recuerdan la procesión a la cueva de la Virgen de las Nieves. “Para nuestra diócesis, esta es una manera de que todos los miembros del pueblo de Dios se reúnan”, dijo el obispo a lo largo de los años.

La política ha llamado a tu puerta

Maletti saluda a Cristina Fernández de Kirchner.

Fue en Bariloch donde su primer encuentro fue con la entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En Tedea, el 25 de mayo de 2012, Maletti llamó a todos los presentes a “renovar su compromiso con la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo integral de todos. Que no nos falte el pan en nuestra mesa, el trabajo digno en nuestras manos, la paz en el corazón y la justicia en las estructuras”.

Cinco años después, se reencuentra con el expresidente. Esto sucedió durante la celebración de la Misa por la aparición del joven Santiago Maldonado en la parroquia La Merced de Merlo.

Maletti no se acobardó ante sus penurias. Por eso se hizo amigo de los pobres organizados. Maletti fue pontífice, puente o consigliere entre el gobierno de Mauricio Macri y los movimientos populares. Representantes de las organizaciones destacaron durante las horas de despedida que no se sentía distraído de Maletti, que era un obispo de iglesia, abierto al pueblo, más que clerical, cerrado en el ámbito privado de la iglesia, y que eso no significaba decir si a todo, porque si tuviera otro puesto el .

Maletti, como el buen obispo de Bergogliano, plantó el evangelio con un oído y el evangelio con el otro. Participó, por tanto, en diversos encuentros de movimientos populares vinculados a la militancia política.

Carlos Ferré de Generación Francisco recuerda: “Era un verdadero amigo. Inauguró el primer encuentro que tuvimos con los Movimientos Populares en el complejo franciscano de José León Suárez. Cuando terminó, llegó al basurero en procesión y caminó junto a la pintura de la Virgen María de Luján, que estaba en un carro de cartón.

Carlos Ferré, de Generación Francisco, junto a Maletti.

Los próximos encuentros de Maletti con los pobres tuvieron lugar en la Economía Popular de San Miguel, donde habló con los sacerdotes jesuitas Rafael Velazc, Juan Carlos Scanonn y el líder Esteban “Gringo” Castro, y en Moreno y Merlo, donde el obispo patrocinó y dirigió un estudio curso sobre una encíclica socioambiental del Papa Francisco llamada Laudato Sí. “No debemos pensar en cumplir tareas para los pobres, sino desde los pobres”, enfatizó Maletti en este seminario de formación en su diócesis.

Para la política local, su muerte a los 72 años en una clínica de San Camilo el 8 de marzo de este año fue un impacto en el que aún estaban trabajando. Miran estos diez años de convivencia y sienten que se ha ido un padre amoroso.

Recuerdo de Mariel Fernández.

“Moreno nunca ha sido un territorio fácil. El malestar social siempre ha estado al borde de la ebullición. Siempre acudimos a él cuando no pudimos encontrar una solución o necesitábamos un mediador. Con su paciencia nos escuchaba y siempre buscaba una salida segura y tranquila. Ahora, como alcalde, siento que lo extrañaré mucho. Pero a la vez tengo un nuevo santo al que le puedo pedir que cuide y proteja al pueblo de Moreno”, dijo Mariel Fernández a los medios.

Para el cura villero a cargo de la parroquia Virgen de Itatí en Villa Trujui, localidad del partido de Moreno, Maletti era “un pastor con olor a oveja. Tan pronto como encontró la necesidad, quiso estar allí y acompañarlo. Un hombre sin mal, con un profundo amor por la iglesia.

“Pasaste”

“Te excediste”. Así entró en el abrazo el obispo, que se identificaba con el pueblo. Esa alegría era contagiosa. “Has ido demasiado lejos” es la marca Maletti. La historia de un vendedor de palomitas de maíz que viene a saludar a Maletti está circulando en el Deep West en este momento. “¡Che, exageraste!” El Pastor abrazó con fuerza, bendiciendo al vendedor anónimo de la economía popular.

“Pasaste el tiempo haciendo el bien. Pasaste el tiempo llevando esperanza a cada barrio. Pasaste el tiempo con la sencillez. Pasaste el tiempo con la cercanía. Pasaste el tiempo con la fraternidad. Pasaste el tiempo con humildad. Pasaste el tiempo con la comprensión. Pasaste el tiempo con el anuncio. El Reino de Dios y su justicia Pasaste tiempo caminando por todos los rincones de la diócesis Pasaste tiempo en la devoción por los más pobres y por las cosas justas Pasaste tiempo recordándonos que bendecir es decir el bien de los demás Pasaste el tiempo del Padre”, sintió el anónimo físicamente, aunque no espiritualmente, con los zapatos en el barro al despedirse del obispo.