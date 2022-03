“Nights Belong to Monsters”, un género híbrido con fuertes personajes femeninos

Grasso tenía 28 años e interpreta a Sol en la película de “género” de Perillo (Foto: Victoria Fourza)

cine argentino “Las noches pertenecen a los monstruos”dirigida por un productor experimentado Sebastián Perillo y que se estrena este jueves en salas comerciales protagonizada por Luciana Grassogira en torno al cine de género y fantasía sustentado en crecer con fuertes personajes femeninos.



“Hay indicios de que hay cohesión o socavamiento con los personajes femeninos. Los personajes masculinos sufren un poco en la película”.contó a Télama Grasso sobre la película que había hecho cuando tenía otro director (Gabriel Medina) y que tuvo que hacer algunos cambios cuando Perillo entró tras bambalinas.



“El personaje lo tenía un poco en la cabeza”, explicó la intérprete de 28 años, “pero luego cambió mucho, cambió el enfoque, cambió el guión y bueno, así empezamos ‘Las noches son de los monstruos’. ‘, nombre que también cambió.”Lo que fue útil en esta reorientación se ha mantenido, y lo que no ha sido, se ha modificado”..





Tráiler “Las noches son de los monstruos” VER VIDEO



Grasso interpreta a Sol, una adolescente de quinto grado que deja Comodoro Rivadavia para vivir con su madre (Jasmine Stuart) y su novio (Esteban Lamothe) en una ciudad perseguida por un puma. Silenciosa y egocéntrica, se asocia fuertemente con el perro, con quien forma un vínculo de fantasía.



Este no es el primer trabajo de Grass en el género o el cine fantástico, y aunque es un género que no le atrae en absoluto, ha construido una carrera en esta especialidad con películas como “Dying Matinee”, “El secreto de Julia” y “Terror 5” o cortos como “Virgen”.





Grasso dice: “Es un personaje que está empezando a irradiar sexualidad hormonal”. (Foto: Victoria Fourza)



“Nunca he sido espectador de cinematografía. Me asusta, no sé, a veces no me gusta, pero afortunadamente nunca me mata (risas). Cada película que he hecho siempre me ha divertido. Este tiene muchos géneros, no se queda en uno solo, “tiene algo que está constantemente conectado y lo que es fantástico, no sale. Abre a los actores y al equipo a la creación”.comentó.



Tel: Tu es la figura del silencio.



Luciana Grasso: Le cuesta decir y actuar, al menos hasta la mitad de la película o casi hasta el final. Siempre fue un trabajo conjunto con Seb, Jazmin, Esteban y Agustín (Dault), todo el ambiente estaba en movimiento y este personaje era el más paralizado y no estaba, me sorprendí al ver la película.





“Nunca he sido espectadora de películas de género”, dice Grasso (Foto: Victoria Fourza)



T: También rompe el tabú sobre la sexualidad femenina. Hay una escena de masturbación, algo inusual en el cine.



LG: Me encanta la escena, ella también fue muy cuidadosa al grabar. Habla de descubrir, de encontrar placer… le tomó muchos días poder tener un momento de intimidad o tocar en esa casa, y está perturbado. Me parece que está narrado de manera suave y crucial, sin mostrarlo demasiado. Es un personaje del que comienza a irradiar sexualidad hormonal. Y que no tiene miedo de sí misma, lo experimenta. Me parece crucial que podamos decir esto de esta manera y no solo mostrar los cuerpos. Cuando se trabaja en un papel femenino importante en una película, es bueno que otra mujer lo mire y Seba constantemente recibe muchas opiniones, es un hombre que también escucha mucho. Dice de un director que no se queda en su rol masculino o que no quiso decir otra cosa, abre una banda y quien hace la película, tu familia, eso fue muy importante.





Grasso viene de tocar “Cuando mi madre importa”, “El secreto de Julia” y “Terror 5” o cortos como “Virgen” (Foto: Victoria Fourza)



¿Pueden este tipo de películas o este tipo de contextos abrirse a los roles de personajes femeninos?



LG: Estamos en esta apertura. De hecho, el año pasado trabajé en dos películas, ambas dirigidas por mujeres, “Vera” de Romina Tamburello y Federico Actis y “Miranda de viernes a lunes” de María Victoria Menis. En el primero, interpreto a la hija de un dueño de bienes raíces que le quita un apartamento para usarlo como cuerpo. En este último, las figuras femeninas también tienen un papel muy activo. Hay una apertura que necesitamos tanto como espectadores como creadores.



T: ¿Crees que es un cambio de época o tiene relación con quien dirige?



LG: No, creo que es una combinación de todo. Toma tiempo. Es como una transformación, y en esa transformación, además de la existencia de leyes, creo que hay un mayor deseo de dominar una idea creada por mujeres o un guión escrito por una mujer o un guión dado a una mujer.