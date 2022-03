Lara91k: “Siento que logré hacer un disco con peso real y fuerte”

Lara91k, exitosa en networking y en la víspera del show.

Lara Artesi, cantante, compositor y productor conocido como lara91kpresenta su primer disco de larga duración en directo en el Niceto Club este viernes, “Como antes”que sientes que tienes “peso real y fuerte” y que se desarrolla como una retrospectiva nostálgica y madura “Sin boxeo” en cualquier género musical.



Con canciones e interludios que se caracterizan por un tono confesional, la artista rompe su propia vulnerabilidad para desatar los miedos de la vida adulta, los problemas de dinero, el duelo y el vacío existencial, en algunos aliados apoyados, como Santiago Motorizado, Duki, Paco Amoroso, Dinastía y saramalacaray siempre dentro de la producción repartida entre por ciento y Bruno Donato.





Lara Artesi “Tu eres para mi” VER VIDEO



“Eres para mí” -uno de los suyos, que tomó prestadas algunas réplicas del hit de Juliet Venegas- Ha acumulado millones de visitas en plataformas digitales desde su estreno y se ofrece como uno de los primeros éxitos virales del año.



“Soy una criatura muy nostálgica, en las letras y en todo. Empecé a armar una historia a base de la nostalgia y todas esas fotos que tenía en un disco duro de once años que acababa de corregir. Fue una locura. para encontrar todos los datos y volver a crearlos. Y terminó que solo se unió el concepto “Sostuvo.



Télam: ¿Cómo te sentiste después de compartir esta retrospectiva tan personal que es “Como antes”?



Lara91k: Por un lado, estoy muy feliz de poder mostrar este primer disco en solitario en el que he estado trabajando toda mi vida. Y obviamente repetir el pasado te pone en un lugar muy sensible, porque también es una locura. Cuando vi los videos musicales en la ceremonia de apertura, me sentí muy desnuda. Tuve que pensar en lo que hizo con la letra y todo. ¿Qué es eso de un músico que se desnuda? Es muy raro. Pero estoy muy feliz y brillo entre la gente que lo vuelve a escuchar. Dudaba del mundo y de la época de individuales, pero el hecho de que le dieran la pelota al conjunto me parece bonito y tranquilizador después de tanto trabajo.



T: ¿Crees que tiene que marcar la pauta en este tema de recuperar el valor y el concepto de los tableros?



L: Consumo muchos discos. Creo que “As before” es genial para los que lo consumen, y también para los que no lo consumen y lo ven como algo llamativo, como la gente más joven, que no ha experimentado tanto la cultura de los discos. Siento que es una pieza que es eterna porque las tablas duran más. No sé cómo será el futuro del mundo de los solteros y si durará, pero el álbum evoca algo más en mí. Es un todo con una historia y un concepto, que en este caso fue creado de manera muy orgánica. Los álbumes que estoy escuchando son así, así que quería hacer unos que también tuvieran un peso real e impresionante, y siento que lo hice.



¿Su habitación todavía funciona como un centro de creatividad? ¿Por qué eliges este contexto para componer?



L: Desde los 15 años hago música desde mi cuarto o sala. Hay mucho de ese sentimiento en mi música. Recuerdo que a los 15 me encerraba en una guitarra y componía durante horas con el sentimiento de que estaba conmigo mismo, pero estaba creando algo que es enorme para una persona, y más cuando comparto ese sentimiento con el mundo. Hoy ya me estoy mudando de casa a trabajar con otras personas; Parece una tontería, pero es muy importante para mí poder separarlo. Se ha convertido más en un trabajo que en un oficio: antes era un hobby de casa de una niña y hoy va al estudio, aunque ahora viajo mucho y creo que tengo que volver a mi cuarto a hacer música.



¿Qué historia hay detrás de la invitación a Santiago Motorizado?



L: En estos videos, a los que volví de mi adolescencia, encontré uno en mi cuarto con amigos que escuchaban “Amigo Piedra”. La música de El Mató siempre me ha acompañado y las últimas novedades también me fascinan. “Treasure” es un himno. Y siempre he tenido tanto respeto por una persona que nunca me ha conocido. Lo conocí hace casi un año en una fiesta de cumpleaños de Zoe (Gotusso). Estaba bastante molesto, así que comencé a dar mis canciones para ver cómo sonaban frente a otras personas. Le planté cara y le dije que tenía que subirse a uno; Así que todo loco, nada que ver. Le mostré “Como antes” y le gustó y quedamos en encontrarnos dentro de una semana. Lo llamé un tipo muy fan, y el tipo, de repente un poco tímido, me dijo que pensaba que no lo llamaría. “¿Pero cómo no voy a llamarte?” (La risa). Entonces vino, y también fue bastante loco para él, porque pensó que venía a cantar algo que ya estaba escrito. Y fue como, “Bueno, haz tu verso ahora”, como en un mundo urbano. Me dijo “pero yo no trabajo así”, pero bueno, lo hizo antes que nosotros y en ese momento.



T: Sería interesante que ambos se mezclaran sin prejuicios



L: Cien por ciento. Alto jefe. Siempre pienso que las personas que vienen de un entorno diferente y nunca han usado el autoajuste me odiarán por la música que hago, y este tipo no tiene nada que ver con eso. Una vez fui a su casa y tocó canciones como “Con Altura” de J Balvin y Rosalía. También me envió un mensaje para decirme que le gustaba el álbum. Golpeamos una ola; Yo tambien lo amo.



T: ¿Es cierto que para la inclusión del pasaje de “Eres para mí” le escribiste directamente a Julieta Venegas, quien ya te tenía en el radar y le gustaba lo que hacías?



L: Eso es una locura. Estaba en el estudio con Duki en una canción y me hizo cantar esa frase, no sé por qué. Fue jodido para mí, pero Duko me dijo que era increíble. Y por último, hasta me dijo que nos conociéramos y escribiésemos y que le gustaba mi música. De niño, una persona piensa que a las personas con las que brillas no les gustará lo que haces, o que no se unirán a ti, y entonces terminarás como compañeros. Hace poco la conocí en la sala de ensayo y fue amor.