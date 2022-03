El incidente por el referéndum impidió culminar el restablecimiento de competencias en el Senado

El hecho tuvo lugar en el Senado uruguayo. Foto: Archivo

El Senado uruguayo no pudo culminar este miércoles su acto de restauración porque el bloque del Frente Amplio, el segundo vicepresidente, se retiró por completo al rechazar un pedido de su titular, Graciella Bianchi, senadora opositora para quitarse el barbijo, que instaba a votar. por Sí. en el referéndum del 27 de este mes.



La cámara eligió a sus vicepresidentes del año, Bianchi, del Partido Nacional. Pablo Lanz de Colorado se convirtió en el primer vicepresidente.



Y la diputada segunda se dirigió a la partidaria del Frente Amplio Amanda Della Ventura, quien, cuando Bianchi la llamó para ocupar un sillón que le correspondía, le pidió que le llevara una “identificación para una de las opciones de referéndum”, que al parecer resultó favorable.



“Los que estamos aquí sentados, todos nosotros, no tenemos que ser identificados, y especialmente aquí (señala nuestro lugar) en la presidencia del Senado, sin una elección política”, dijo Bianchi, quien destacó que había llamado a la “ bien de la república”.

#InformeCapital Senadora Amanda Della Ventura lamentó lo sucedido @gbianchi404 y dijo que continuará usando estas insignias para SI hasta el 27. Anda Amanda Della Ventura: “desacredita todo el sistema político”. pic.twitter.com/v7La9kCZAU – Informe Capital (@infocapitaluy) 9 de marzo de 2022





El mandatario también le advirtió que si no accedía a quitarse la mascarilla, no le daría asiento y la reunión terminaría, informaron las páginas de los diarios El Observador y La Diaria.



Hubo discusiones, algunos gritos y una solicitud de suspensión de otros temas pendientes de debate hasta que las bancadas del Frente Amplio comenzaran a retirarse.



“Ese no es mi problema, la república está por encima de todos”, remarcó Bianchi.



El próximo 27 de marzo los uruguayos participarán de un referéndum en el que un grupo de organizaciones pretende derogar 135 artículos de la Clave 476 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en la administración del presidente Luis Lacalle Pou.



Estos artículos, impugnados por sindicatos, FAs, cooperativas, organizaciones ambientalistas y estudiantiles, se refieren, entre otros, a temas de seguridad, derecho de huelga, renta, salud, sociedades públicas y educativas.