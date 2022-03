El empresario dijo que estaba “indignado” cuando supo que había conocido a espías en 2017

Jaworski hizo una breve declaración y se negó a responder preguntas sobre el juicio de los Bonaeren.

El vicepresidente de Industria de Grance Plataw (UIGLP), Marcelo Jaworski, dijo este jueves que desconocía que en la reunión del Banco Provincia en 2017 estuvieran miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Se resolvieron las denuncias que tenían los empresarios en relación con la Unión de Trabajadores de la Construcción (Uocra) de esta ciudad.

“De una reciente transmisión pública a través de varios medios, de un video de esta reunión, supe que estas personas serán del Servicio Federal de Inteligencia, no del Ministerio del Trabajo.lo cual me causó mucha molestia e indignación porque me sentí estafado”, expresó el empresario.

Jaworski Entregó un escrito y se negó a responder preguntas en su investigación del caso de la “mesa judicial de Buenos Aires”, que supuestamente fue montada para hacer cumplir las causas contra los sindicatos.

En un informe que entregó al juez federal de La Plata, Ernest Kreplak, señaló que La reunión del 15 de junio de 2017 fue convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, presidido por Marcel Villegas y que tuvo que asistir porque se enteraron el mismo día y el jefe de la UIGLP, Hugo TImossi, no llegó a tiempo.

“El Ministerio del Trabajo nos ha convocado a una reunión a realizarse en la sede del Banco Provincia de Capital Federal, a la cual asistirán el Ministro, otros funcionarios y diversas entidades empresariales”, dijo el empresario según la misiva. con lo que estuvo de acuerdo.Tel.

Dijo sentirse ultrajado y engañado, El empresario explicó: “En primer lugar, por la presencia de gente que no tenía por qué estar ahí, y porque Nadie me dijo quiénes eran en realidad. Y por otro lado, porque aunque no tengo nada que ocultar, la reunión fue grabada sin mi consentimiento, y sin que nadie me advierta de esta circunstancia”.

“Nunca he estado involucrado en ninguna estrategia desarrollada por miembros de los gobiernos nacional, provincial y municipal (o cualquier otra persona) encaminada a promover denuncias y así involucrar a los jefes de sección de Uocra La Plata y familiares en las investigaciones penales”, dijo. en su liberación.

Reunión en Bapro

La causa investiga lo ocurrido en una reunión en la sede del Banco Provincia en Buenos Aires el 15 de junio de 2017, cuyo contenido se conoció gracias al hallazgo de grabaciones audiovisuales en AFI, remitidas a la justicia por el actual inspector de la central. espía Cristina Caamaño.

para esa reunión Asistieron empresarios, directivos de AFI y funcionarios de gobierno María Eugenia Vidal, además del senador provincial Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y el alcalde de La Plata Julio Garro, también han incursionado en el espacio político.

Los encausados ​​están acusados ​​de participar en la implementación en 2017 de una estrategia elaborada por los entonces miembros de los gobiernos nacional, provincial y municipal para promover denuncias y así involucrar a los líderes seccionales de Uocra y La Plata. parientes.

“Esta estrategia se materializaría no sólo por el aporte de prueba -como la formulación de denuncias, declaraciones testimoniales, entre otras-, sino también por los esfuerzos simultáneos de desarrollo del proceso penal, que suelen tener efectos en él. que se refieren a inteligencia ilegal e infracciones a disposiciones procesales”, consta en el expediente.