“Un acuerdo con el fondo nos permitiría reconstruir reservas muy importantes”

Presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pescedijo el miércoles que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desbloquearía el financiamiento y permitiría recomposición de reservas “muy importante”al tiempo que sostiene que la meta de reducir la emisión monetaria es “alcanzable”.

“Acuerdo con el fondo desbloquearía el aumento de la financiación de nuestro comercio exterior, de los organismos multilaterales, de la inversión extranjera directa, lo que nos permitiría volver a depositar reservas muy importantes; Si no se llega a un acuerdo, todo se volverá muy negativo”, dijo Pesce esta mañana en diálogo con El Destape.

Sostuvo que “el mejor camino es que este acuerdo, que no hay reforma estructural, no hay reforma laboral, no hay reforma de pensionesY también “predice un crecimiento del gasto real”.

En ese sentido, Pesce consideró que “el objetivo de acumular reservas es algo que teníamos que hacer sin un fondo”.

consulta en el escenario si no se firma el acuerdo, dijo, “sería muy graveno solo los payouts del fondo sobre las reservas, en 2007, 2010, 2011 la inversión extranjera directa fue de $3.500 millones al año, estamos en $700 millones al año, eso también afecta nuestro balance”.

“Ninguna economía puede crecer si tiene que pagar el 25% de sus exportaciones a un organismo multilateral: creo que superando esta barrera cambiarán las expectativas del sector privado, tendremos más inversión y más producción”, dijo. agregado.

En cuanto a la inflación, Pesce lo señaló “Estamos en un contexto de turbulencias muy fuertes, ya nos encontramos con niveles de inflación muy altos, necesitamos reducir estos niveles de inflación”..

“De acuerdo con el Fondo, así se ha dicho y vamos a insistir en esa senda inflacionaria, y por eso tenemos que enfrentar un aumento extraordinario en el trigo, el maíz y los combustibles. Nuestro principal objetivo es reducir el nivel de inflación.” , El lo notó.

Fish afirmó que reducción de la emisión monetaria del 3,7% al 1% del PIB “es una meta alcanzable”mientras que ‘la colección está respondiendo positivamente’ y ‘es posible que crezcamos más este año’ de lo esperado.

“Si crecemos más, recaudaremos más y eso ayudará a cumplir con las metas fiscales establecidas en el acuerdo”, agregó.

En cuanto al contexto internacional, afirmó que “estamos en una profundidad inusual en la crisis global, creo que puede tener consecuencias tan graves o mucho más graves que la crisis de 2008-2009, porque estamos ante una crisis estructural, no una crisis financiera , con distorsiones de precios extraordinarios inesperados’.

“Estamos con Récord histórico de los precios del trigo“, De este modo “Estamos trabajando con el Ministro de Economía, el Ministro de Producción, el Ministro de Agricultura y los Ministros de Energía y Comercio para tratar de encontrar una solución para que finalmente no afecte la mesa argentina”.Él concluyó.