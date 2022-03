Tras la reunión con Guzmán, los empresarios expresaron su apoyo al acuerdo con el FMI

Empresarios tras reunión con Guzmán expresan apoyo al acuerdo con el FMI. (Foto: Pepe Mateo)

Altos ejecutivos de Visa, Syngenta y Accenture expresaron este miércoles su apoyo al acuerdo que el gobierno argentino busca cerrar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar los 44.500 millones de dólares que el país le debe al organismo.

El comunicado empresarial se hizo público luego de una reunión mantenida este martes con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien informó sobre los detalles de un memorando de entendimiento que el Gobierno Nacional intenta aprobar en el Congreso.

Gabriela Renaudo, directora ejecutiva de Visa Argentina, subrayó que “la conclusión de un acuerdo con el FMI es fundamental para el país. El país no tiene opción. Necesita su integración al mundo para poder seguir funcionando”.

“La economía local necesita esta conexión internacional, por lo que caer en una situación de partida no es una alternativa para Argentina”.dijo Renaudo, informó el Ministerio de Economía.

La empresaria subrayó que luego de la pandemia, “efectivamente estamos asistiendo a una recuperación del consumo en general en la Argentina”.

por su parte Antonio Aracre, director general de Syngenta, subrayó, que la economía argentina “funciona con dólares: las importaciones, las fábricas, la producción requieren de insumos importados. Si no tenemos dólares que no podemos producir, no podemos avanzar, no podemos crear empleos, no podemos crecer”.

en este marco “La aprobación de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es urgente y de suma importancia, porque eso es lo que nos permitirá generar estos dólares y conseguir lo que necesitamos para seguir operando”..

Aracre ha señalado que “se está debatiendo en el Parlamento cómo se va a afrontar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la importancia de que se apruebe para que puedan continuar los proyectos relacionados con la innovación y la creación de empleo”.

por su parte Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina, Destacó que durante el encuentro de ayer “se discutió cómo hacer que el enorme activo que tiene la ciencia y la tecnología del país se materialice y trabaje en conjunto para crear valor en el país, a través de todas las sociedades”.

En cuanto al tema del apoyo del FMI, “que no fue el tema central de la reunión, pero también fue un tema lateral, Es muy importante que Argentina celebre un convenio con el Fondo y que sea aprobado por el Congreso.

“Es parte de permanecer conectado con el mundo y continuar creando un futuro para nuestra gente, que es en última instancia la razón por la que estamos aquí”, dijo Kaufman.