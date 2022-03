Población civil rusa, víctima del éxodo de empresas corporativas emblemáticas

Mc Donald’s anunció el cierre de sus 85 tiendas en Rusia en solidaridad con el pueblo ucraniano. Foto: AFP

Quizás, como dicen ad infinitum, cuando estalla la guerra en cualquier parte de la tierra, las primeras víctimas de la guerra no son verdaderas; sino la población civil. Que sin decidir lanzar ninguna ofensiva militar, recibe de inmediato las consecuencias de lo que se está abordando en las más altas esferas del Estado.

Ya que Rusia atacó a Ucrania y además de innumerables argumentos de ambos lados, Occidente ha impuesto una serie de sanciones dirigidas por Vladimir Putin al país que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los rusos, sin importar lo que piensen sobre el conflicto. Uno de los casos más significativos y recientes es el caso Coca ColaEstados Unidos: Par suspendió sus operaciones en represalia por la invasión.

Coca-Cola, el emblema de Estados Unidos, se ha sumado a la retirada del país de Vladimir Putin. Foto: AFP

“Esto es definitivamente una novedad. y tal vez tiene que ver con que desde hace muchos años el país, llamémoslo occidental, para hacerlo más fácil, no ha invadido el país, llamémoslo occidental, para hacerlo más fácil. “No hay tantas naciones donde se puedan abandonar las operaciones como lo hacen Mc Donald’s y Coca-Cola, porque cuando Irak invadió Kuwait, no sucedió porque no podía suceder”, dijo a Telam. Ignac Hutinperiodista especializado en el conflicto ruso-ucraniano con varios libros sobre el tema.

Ignacio Hutin, periodista especializado en el conflicto ruso-ucraniano.

Pero hay algo que no entiendes. “Una cosa es sancionar al estado ruso, las finanzas rusas, la economía rusa (Me parece más importante sancionar a individuos, a Putin, que a cualquier ministro), sin embargo No entiendo las sanciones a los deportistas.. ¿Qué se supone que haga? Porque tradicionalmente la FIFA o el Comité Olímpico Internacional sanciona a las asociaciones o comités que tienen intervención del gobierno”, dice Hutin.

“Pero ahora que no hay relación entre la asociación de fútbol y el gobierno, quieren sancionar al gobierno y están sancionando a la asociación de fútbol, ​​no entiendo. ¿Por qué? Si estás persiguiendo a un equipo de fútbol por una decisión del gobierno, es muy difícil para mí no interpretarlo como racismo. Como no te gusta el gobierno ruso, debes castigar todo lo que sea ruso, los inmigrantes rusos, los restaurantes rusos, las iglesias rusas. Como si el punto final de esta pregunta no fuera que Rusia dejaría de atacar a Ucrania, sino que el gobierno caería. Pero son cosas distintas”, concluye el periodista.

Un ciudadano ruso en medio de la incertidumbre de la economía cotidiana. Foto: AFP

Todas las sanciones, todas

Coca Cola no fue la única empresa en anunciar su salida de Rusia. los Cervecería holandesa Heineken, Discovery Television Company y Universal Music Group se sumó al éxodo empresarial iniciado por cientos de empresas multinacionales que han decidido suspender sus operaciones en suelo ruso.

Heineken ha anunciado que dejará de producir, publicitar y vender la marca de cerveza en apoyo al pueblo ucraniano, y tras calificar la guerra como un “ataque no provocado e injustificado”, señaló la agencia AFP. “Tomaremos medidas inmediatas para separar nuestro negocio ruso del negocio más amplio de Heineken para detener el flujo de dinero, regalías y dividendos de Rusia”, dijo la cervecería, que previamente había bloqueado todas las nuevas inversiones y exportaciones al país de Putin. .



Discovery dijo en un breve comunicado que había decidido “suspender la transmisión de sus canales y servicios en Rusia” indefinidamente, a partir de este miércoles. Universal Music Group anunció anoche que suspendería todas las operaciones y cerraría sus oficinas en Rusia con efecto inmediato.



Este miércoles pronto marcas imperiales se convirtió en el primero de los llamados cuatro grandes productores de tabaco en detener todas las operaciones en Rusia, incluido el cese de la producción en su fábrica en Volgogrado y el cese de todas las actividades de ventas y marketing en el país.



Estas empresas se unen así a casi 300 empresas multinacionalescon – entre ellos un americano McDonald’s, Starbucks y Coca-Cola -que suspendieron sus operaciones en represalia por la invasión.

Así como una fábrica de refrescos y alimentos. Pepsico ha dicho que detendrá la venta de bebidas como todas sus inversiones en Rusia, pero mantener la comercialización de alimentos, especialmente de productos lácteos. Desde hace unos días, McDonald’s, Coca-Cola y Pepsico fueron objeto de una campaña de boicot en redes sociales por no suspender sus operaciones en Rusia.



Otras grandes cadenas americanas como ¡mmm! Marcas, KFC (ambos de comida rápida) a Pizza Hut anunciaron la suspensión de sus operaciones en Rusia esta semana y prometieron destinar las ganancias de sus negocios en ese país a iniciativas humanitarias.



gigante de TI IBM también anunció que suspendía sus actividades en Rusia. Total, Más de 280 grandes empresas con presencia significativa ya han anunciado la suspensión, según un inventario elaborado por la Universidad de Yale, mientras una treintena de empresas multinacionales seguían funcionando. Finalmente, Disney y Paranount no lanzarán películas mientras Apple canceló las ventas y las descargas de aplicaciones.

¿Cómo perciben los rusos las sanciones?

Tatiana Vyátkina es profesora en una escuela pública de Moscú y trabaja en el grupo cultural de Granada. “Estamos preocupados por lo que está pasando y es una tragedia para nosotros. Mi esposo tiene raíces ucranianas. que tengo que hacerlo? ¿Los odio? síSabemos que Coca Cola y Mac Donald’s se van, pero a mis hijos no les importa porque hay tanta rusofobia que ni siquiera quieren irse.. Es una guerra económica librada por la OTAN, que Deshazte de ese desperdicio de comida rápida con nosotros. Chiste chino “Dolce Gabana y Gucci no se van”. Bueno, podemos vivir sin eso”, le dijo a Télam.

“No estoy viendo Netflix, hay algunos problemas, pero tenemos Facebook e Instagram, los rusos encontrarán una salida de todos modos”, agregó.

La plataforma Netflix ha anunciado que se retira de Rusia. Foto: AFP

“Compraremos a China o produciremos, me temo que la gente perderá su trabajo. Pero nuestro gobierno ha dicho que va a nacionalizar la producción.Mc Donald’s cierra, pero es por un tiempo. Según nuestra ley, se pueden cerrar durante tres meses, pagar multas y pagar a los empleados. Vivimos muy modestamente en la URSS y nuestra gente está lista para ello.. La gente está acostumbrada a la comodidad y a viajar, sin embargo lo mas importante que necesitamos es paz y no tener un arma nuclear bajo nuestro pais“.

En cuanto a los precios, Tatiana aseguró que “hasta el momento no se han encarecido mucho, algo, pero no son productos muy necesarios. El gobierno ha ordenado que se establezcan topes de precios para las necesidades básicas“.

Las marcas internacionales se retiran de Rusia AFP VER VIDEO

Cobertura desequilibrada

La mayoría de las agencias han suspendido su cobertura de Rusia. Y hay varias dificultades para acceder a contenido no relacionado con el conflicto occidental. Flavio Rapisardi, Director de Planificación Estratégica e Investigaciones, Defensoría del Pueblo de la Nación, Defensoría de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dijo a Télam que “la posición de la defensa es que interrumpir las transmisiones de radio y televisión de la Federación Rusa es un acto de censura previa porque viola el derecho de la audiencia a ser informada de uno de los actores del conflicto -al que Argentina se ha posicionado- que lo ha afectado. La comunidad rusa en nuestro país ha expresado su preocupación en un momento específico en que se interrumpió la transmisión de RT por problemas de transmisión satelital, pero ahora se está recibiendo con normalidad”, dijo.

De tu lado Miriam Lewin, Presidenta del Defensor del Pueblodijo a Télamu que “las denuncias se hicieron por dificultades técnicas para recibir RT. Para la Defensoría del Pueblo, RT y Sputnik son canales a los que el público debe tener acceso para tener derecho a recibir votos plurales”.