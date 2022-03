Mujeres chilenas salieron a las calles a recordar 8

Foto: Víctor Carreira

En el Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salieron este martes a las calles de varias ciudades de Chile para participar en un paro feminista y exigir igualdad de derechos en el país, a solo tres días de la toma de posesión del recién electo presidente Gabriel Boric, quien encabezará el primer gabinete de mayoría femenina en América Latina.



Tras el descontento social de 2019, las organizaciones y el feminismo en particular lograron no solo abrir el proceso constituyente en Chile, sino llevar al poder a un nuevo presidente progresista, cuyo gobierno -al que calificó de “feminista”- estaría integrado por 14 ministros y 10 ministros.



“El movimiento feminista ha jugado un papel clave en la apertura de este momento histórico de movilización y en la presentación de una agenda propia que ratifica cada una de las miradas y demandas que hemos construido en décadas de lucha”, dijo Alondra Carrillo Télamu, fundadora y vocera de la organización. . Coordinadora Feminista 8M.



“Este papel dinamizador y dinamizador del movimiento feminista es necesario para seguir manteniendo horizontes que no terminen en un gobierno u otro”, agregó.



Foto: Víctor Carreira



Aunque grupos feministas han mostrado su entusiasmo por los primeros gestos del futuro gobierno, como la integración del Ministerio de la Mujer en un comité político para transversalizar el género en todas las políticas públicas, las activistas coinciden en seguir luchando en las calles.



“Hay tantas señales de que estamos avanzando, pero creo que lo importante es que no podemos salir de la vigilancia, no podemos salir de las calles de una manera determinada”, dijo Olga Barrios, integrante de la Corporación Mujeres Siglo XXI. Entonces.



Al igual que Barrios, Mariela Infante Erazo, feminista y directora de la Corporación Humanas, coincidió en la necesidad de continuar con la movilización social para enviar un mensaje al futuro gobierno.



“Sabemos que muchos integrantes del nuevo gobierno vienen del mundo social y tienen una perspectiva diferente, que creemos que ayudará a la nueva administración, pero aún así es muy importante ser diferente”, explicó Télamu.



Foto: Víctor Carreira



La movilización más multitudinaria de este 8M tuvo lugar en las calles de Santiago, la capital del país, donde miles de mujeres se desfilaron bajo el lema “Vivamos la vida que debemos” desde la emblemática Plaza Italia -epicentro de las protestas de 2019-. al céntrico Memorial Los Héroes.



Miles de mujeres ataviadas con pañuelos verdes y morados marcharon este martes por el centro de la capital para reclamar igualdad de derechos en un país donde el trabajo de las mujeres grita: “Afuera el patriarcado caerá, arriba el feminismo que vencerá”. el empotramiento cayó diez años durante esos dos años de pandemia.



“La advertencia machista de que todo el territorio se va a hacer feminista”, “No es así”, “Abortos, sí, abortos, a mí me toca”, fue una de las consignas más coreadas por los manifestantes en un ambiente festivo donde no faltaron las batucadas.



“Queremos marchar por nosotras, por la igualdad de género, por los que ya no están, para salir a la calle en paz”, dijo Antonia, de 19 años, estudiante de periodismo.



Foto: Víctor Carreira



“La sociedad chilena es completamente machista, el feminismo ya no es tabú, pero faltan varios cambios, más evolución y educación”, agregó.



Bajo el sol de verano, banderas LGBTIQ+ y de territorios originarios -como el mapuche- convergieron con pancartas que decían “Somos el corazón de los que ya no laten”, “Ni tuyo ni yuta” o “El futuro será feminista o no”. .”



Acompañada de su hija y su novio, Isabel, de 68 años, participó en una marcha “en defensa de los derechos de las mujeres para que seamos libres y ya no nos maten”, y dijo que le agradaba ver a mujeres jóvenes empoderadas para defender sus derechos. de todos.



Si bien fueron principalmente mujeres jóvenes las que tomaron la avenida Alameda, la principal arteria de la capital, hubo mujeres de todas las edades, adultos mayores y niñas.



Foto: Víctor Carreira



Tal fue el caso de Dorlisa, una abogada de 31 años que llegó con su hermana y su sobrina de un año, quien tenía un pañuelo morado amarrado al cuello.



“Es hermoso y transformador, hay gente de todas las edades y es súper importante porque también es un tema generacional”, dijo en entrevista con Télam.



Catalina, una estudiante de psicología de 22 años, también salió este martes a la calle para que las futuras generaciones aspiren a un futuro más justo.



“Dado que se ha avanzado mucho en muchas cosas en los últimos años, queda mucho por hacer para crear una sociedad igualitaria y feminista”, dijo.



Foto: Víctor Carreira



De fondo, las mujeres cantaron al unísono el himno “El violador en el camino” del grupo feminista Lastesis, cuya actuación frente al gobierno el lunes fue realizada por un grupo de feministas para despedir al gobierno saliente de Sebastián. Piñera.



Previo a la multitudinaria marcha, 14 próximas ministras anunciaron las primeras medidas con perspectiva de género para el nuevo “gobierno feminista” que asumirá el viernes, entre ellas el proyecto “Derecho a la Vida sin Violencia”, más un ministerio de la mujer en funciones. Mundo.



“El primer gesto que quiero anunciar y confirmar es que el Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género tendrá una oficina en La Moneda”, dijo otra vocera, Camila Vallejo, como muestra de la importancia que se le da a la cartera de la mujer. que también formará parte del comité político.



En tanto, en un proyecto de ley previsto para el martes, Boric decidió no hacer declaraciones y pidió a sus ministros “evitar toda forma de protagonismo” durante la jornada.



Foto: Víctor Carreira



El viernes pasado, sin embargo, el recién electo presidente pidió a sus ministros que “se tomen en serio el gobierno feminista”: “Es un compromiso que sustenta nuestro gobierno, significa cambiar la forma en que nos relacionamos”. “



Según el exdirigente estudiantil, que se convertirá a los 36 años en el presidente más joven de la historia de Chile, quiere que al final de su mandato “colaboren con el cambio cultural que ha dado el movimiento feminista”.



Por el momento, las feministas han decidido ponerlos en “preparación de programa”.



“Nosotras, como coordinadora feminista del 8M, no tenemos ningún vínculo con el gobierno de Boric. Somos parte de los sectores feministas que siguen en la agenda y que seguiremos impulsando e implementando el programa al que hemos aspirado”, concluyó. .