La nueva constitución busca acabar con las desigualdades en Chile

María Elisa Quinteros, Presidenta de la Asamblea Constituyente. Foto: Víctor Carreira

María Elisa Quinteros, presidenta de la Convención Constituyente de Chile, confirmó este miércoles que la nueva constitución pretende ser una respuesta a las desigualdades existentes en el país y a las exigencias del estallido social de 2019.

En diálogo con Télam, Quinteros, odontóloga de 40 años, mencionó las dificultades que enfrenta el actual proceso constitucional, como las críticas, el desapego de la gente o el trabajo constante para culminar en tiempo el texto que, de ser aprobado, reemplazará al antiguo. Carta Magna de Pinochet que se ocuparía del futuro gobierno de Gabriel Boric -a quien calificó de “prometedor”- y del gobierno saliente de Sebastián Piñera.

– Télam: ¿Cuáles son las aspiraciones de esta nueva constitución y cuáles son los principales desafíos?

– María Elisa Quinteros: Una de las principales aspiraciones es responder a las demandas que la sociedad hizo en octubre de 2019. Este proceso nació como una solución a la crisis política y el punto de partida fue institucional. Aunque la necesidad de una nueva constitución está presente en algunos grupos desde hace muchos años cuando estalla la revuelta social, la sensación de desigualdad que existe en el país es cada vez mayor. Esa es la realidad, en el informe anual de la OCDE, Chile siempre tiene una de las mayores desigualdades del mundo. Este proceso nació como respuesta a esto y es por lo que luchamos. Hay una perspectiva de género en todo lo que se habla, también hay una perspectiva ecológica y de participación muy interesante. Somos un país donde por historia el nivel de participación en las organizaciones sociales no es muy alto. El producto de la dictadura ha quebrado la estructura social y se va recuperando lentamente. Los retos que tenemos son más de comunicación, internos y de diálogo, pero ya hemos visto en la votación que hemos llegado a grandes acuerdos, a pesar del quórum de la supermayoría, que se nos ha impuesto y que me ha dado mucho tranquilidad de espíritu.

Foto: Víctor Carreira

– T: ¿Cómo va la elaboración de la nueva Carta Magna, estará lista para julio, como estaba previsto?

– MEQ: Estamos contra el tiempo. El tiempo también fue parte de la partida institucional que se dio en ese momento, pero claramente es muy poco. Solo ha pasado un año y tuvimos que hacer regulaciones y también queríamos incluir la mayor participación pública posible. Nos gustaría hacer las cosas a tope, trabajar a tope, con jornadas muy largas e incluso sesiones los sábados. Estos son los tiempos que tenemos, entonces no veo otra opción, porque el 4 de julio se disuelve de facto la convención y no podemos dejar de cumplir con la tarea que tenemos entre manos. Hay que hacer todo lo posible para encajar en el cronograma, para ajustar lo que hay que ajustar, porque vemos remota la posibilidad de prórroga y no es una decisión que depende de la Convención, sino que recae en el Congreso, y se aplican otras lógicas. allí.

– T: ¿Cuáles son los puntos más conflictivos?

– MEQ: No sé si son contradictorios, porque aún no hemos terminado la primera ronda de informes. Uno de los más polémicos fue el medio ambiente, pero no lo veo como un problema, sino que es parte del diálogo que necesitaba esta comisión con el plenario para ajustar su enfoque. Es una comisión muy especial porque hay más ambientalistas, tiene una visión diferente y no todos los grupos están representados aquí. Por lo tanto, no es una muestra representativa del plenario, y este primer informe es claramente un llamado para que sigamos trabajando en un consenso.

– T: ¿Cómo vives las críticas actuales al proceso constituyente, cuando los políticos son partidarios de rechazar un texto que aún no está definido?

– MEQ: Es un poco raro porque deberíamos tener una propuesta terminada o muy avanzada para poder decir correctamente si se aprueba o se rechaza. Solo vemos la primera parte, tal vez los títulos y alguna introducción, cuando lo comparas con el libro. Entonces es difícil cuando no tenemos todo el regulador. Toda crítica es, por supuesto, bienvenida en un espíritu de diálogo constructivo y, con suerte, proactivo. Todos podemos tener nuestras diferencias y expresar nuestras opiniones. Sin embargo, la idea es que sean un aporte a este proceso, que es de todos los chilenos.

Foto: Víctor Carreira

– T: ¿Por qué cree que gran parte de la ciudadanía sigue desconectada de este proceso, cómo hacerles entender su relevancia de cara al plebiscito?

– MEQ: Somos muy autocríticos, tenemos una deuda de comunicación. No tuvimos una secretaría de comunicación durante los primeros seis meses del proceso, y se hizo todo lo posible para crearla orgánicamente para que pudiéramos trabajar en esta segunda parte. Se estableció recién en la última semana de diciembre, se construyó de manera paulatina y desde un inicio sin asignación presupuestaria, lo que también dificultó la comunicación. Entonces, desde enero, cuando asumimos, tenemos una deuda de comunicación y la estamos mejorando.

Tenemos un acuerdo con Anatel, la asociación nacional de todos los canales, que comenzará la próxima semana. Nos faltó más cobertura mediática, pero eso también significa dejar de hacer cosas aquí y el tiempo apremia. Creo que hoy necesitamos comunicarnos más y mejor y que estamos implementando la estrategia. En unas semanas creo que ese escenario va a cambiar ya que invertimos en comunicación y hacemos que la gente se sienta más cercana al proceso, porque este proceso nace de las personas. Yo lo veo así: se ha institucionalizado el proceso, se ha trasladado a este edificio, que está muy lejos del pueblo, y ahora se piensa que se lo vamos a devolver al pueblo.

– T: ¿Cuál es la relación con el futuro gobierno, hay diferencias en el diálogo y apoyo al proceso con respecto a Piñera?

– MEQ: Boric siempre ha sido un proceso muy constitucionalista desde el principio. Estuvo en el acuerdo de paz que le dio origen, y también fue uno de los impulsores de la salida institucional. Dijo públicamente que apoyaba este proceso y respetaba la autonomía de la Convención -que es lo más importante para nosotros- y que todos los canales de apoyo serían muy fluidos desde el punto de vista económico y administrativo. Agradecemos esto porque cuando nos enfocamos tanto en construir estándares, estamos cansados ​​de preocuparnos por asuntos financieros y técnicos. Agradecemos el compromiso continuo que ha demostrado con este proceso. Incluso tuvimos una reunión con el futuro Secretario General de la Presidencia, Giorgi Jackson, quien mostró el mismo interés y esperamos que mantengamos una comunicación muy fluida. En cuanto al gobierno actual, el año pasado fue muy difícil. Nuestros antecesores tuvieron suficientes problemas con el ejecutivo para lograrlo. La primera semana fue un caos, llegué a la noche para ayudar a emitir un protocolo que no estaba listo, y en ese momento las autoridades tenían cuatro o cinco reuniones más para tratar de sacar adelante el proceso. Sin embargo, cuando nos hicimos cargo de la relación, ya era muy fluida y no tuvimos problemas.