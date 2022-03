Grandes empresas y pequeñas y medianas empresas respaldan el acuerdo con el FMI, porque el impago empeoraría las condiciones sociales

En el Congreso de la Nación Argentina G6 y representantes de la pequeña y mediana empresa acompañaron el acuerdo del gobierno con el FMI (Foto Archivo Captura Street-view)

Los grupos empresariales más grandes del país, agrupados en grupo 6 (G6) y representantes de pequeñas y medianas empresas (pymes) rechazó este martes la opción de insolvencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que conduciría a mayores niveles de pobreza, inflación y estancamiento, y expresó en el Congreso su apoyo a la aprobación de un memorando de entendimiento con un organismo multilateral.

Lo hicieron en una reunión celebrada esta tarde en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde también intervinieron gobernadores y representantes gremiales, continuando el debate sobre un acuerdo a nivel nacional con el FMI para reestructurar $44.500 millones en deuda.

En el bloque dedicado al sector empresarial se presentó a la mayoría de los presidentes de las entidades que integran el G6: Carlos Weiss desde la capital. Cámara Argentina de la Construcción; Nicolás Pino, z Sociedad Rural Argentina; Natalio Grinman, z Cámara Argentina de Comercio; javier bolsico Asociación de Bancos Argentinos; Adelmo Gabbi, z Bolsa de Comercio de Buenos Airesy Daniel Funes de Rioja, z Unión Industrial Argentina.

Estas son las entidades que agrupan a las empresas más grandes del país y que han tenido la mayoría en los últimos dos años posiciones críticas con la actual dirección del gobiernomedidas de política económica, pero en esta ocasión apoyaron en bloque el acuerdo de refinanciación deuda negociada por la dirigencia de Mauricio Macri en 2018.

Los integrantes del Foro Empresarial expresaron así con sus matices, demandas y propuestas que el rechazo al acuerdo con el FMI propuesto por el Gobierno Nacional por parte del Congreso Nacional generará retrasos en los pagos, lo que empeorará las condiciones sociales del país. países, lo que eleva altos niveles de pobreza, inflación y estancamiento.

Zona donde se reúnen para negociar un acuerdo con el FMI (foto de Pablo Añeli)

“Estamos estoy completamente de acuerdo y apoyamos firmementeEl memorándum, dijo Weiss en una presentación ante la Comisión, advirtió que para la entidad que dirige, “las consecuencias macroeconómicas y sociales del default serían dramáticas, con enormes consecuencias sociales y enormes distorsiones económicas, aún más profundas. están viviendo ahora mismo”.

El presidente de la Sociedad Rural dijo que “estoy convencido por la entidad y sobre la base de que el escenario de base sería mucho peor”, y entendió que el acuerdo debe permitir a la Argentina “aprovecha el aplazamiento de pagos hasta 2026 poner en marcha un mecanismo que permita un mayor desarrollo económico basado en la inversión y el empleo”.

Grinman, por su parte, argumentó que “el acuerdo con el FMI es necesarioLo ideal es que pueda salir por unanimidad en este Congreso o por amplia mayoría, diciendo “aunque acuerdo no es una solución a los problemas Argentina, el desacuerdo será mucho más difícil, sobre todo para los que menos tienen”.

Bolsico volvió a confirmar que para Adeba”Argentina no puede pagar en las circunstancias actuales deuda con el Fondo y pone al país en una situación binaria, o acepta refinanciar o entra en default”, dijo: “No identifico una sola ventaja de no financiar y tomo esta decisión que el Congreso no debe tener ningún dilema”. Por el contrario, tendremos oportunidad resolver y resolver problemas.

El titular de la bolsa de valores también dijo “Estoy completamente de acuerdo” con la aprobación del memorándum, pero advirtió que “es necesario que el gobierno presente un plan económico que no solo contemple la reducción del déficit fiscal, sino que también impulse la inversión privada para impulsar la generación de empleo de calidad”.

Alfredo González, Presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto a Carlos Heller, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Finanzas (Foto Prensa HCDN)

Para cerrar el G6, Funes de Rioja insistió en la necesidad de “resolver el problema de la deuda previsibilidad de las inversiones y no cambiar las reglas cada dos años”, concluyó el titular de la UIA al impulsar un “acuerdo político socioeconómico en el que nadie discuta el rol del sector público, pero sí un rol específico del sector privado para crecer”. fuera del pais. “

La jornada continuó con presentaciones de representantes de la pequeña y mediana empresa como Alfredo González de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa; Leo Bilanski z Empresarios Nacionales para el Desarrollo de Argentina; Julián Moreno z Montaje de pequeñas y medianas empresas; Marcelo Fernández Confederación General de Comercioy Daniel Rosato de pequeñas y medianas empresas industriales argentinasentre otros

Tras la presentación de los integrantes del Grupo 6, el titular del departamento puso en marcha la instancia de directivos de pymes Él está viniendoseñalando que “el default no es una opción” y que “el acuerdo debe ser visto como una oportunidad para aclarar dudas sobre el horizonte macro y reorientar esfuerzos en consolidación del mercado interior“Pero advirtió:”Las pymes no se quedan sin capitaltodos reinvierten el 100% de sus ganancias en sus ciudades y pueblos y crean la dignidad que es el trabajo”.

Bilansky, por su parte, se enfrentó a los directores del G6 que le precedieron en la reunión diferenciando a las pymes de aquellas “Entregaron vergonzoso cheque en blanco” para hacerse cargo de la deuda durante el proceso de Mauricio Macri y que dijo son instituto instituciones que debe investigarse ante una fenomenal fuga de divisas apareció en ese momento”, por lo que afirmó que “esta deuda falsa e ilegítima debe ser investigadacon el compromiso de toda la dirigencia política, gremial, sindical y social de esclarecer este real saqueo y juzgar a los responsables de una economía real que nunca más volverá a suceder”.