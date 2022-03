Destacan labor de abogados del Estado y necesidad de reforma judicial feminista

Soria expresó su “orgullo” por el papel del Colegio de Abogados Públicos. (Foto de Gens Fernando)

Ministerio de Justicia, Martín Soria; asesor del presidente Dora Barrancos y el fiscal, carlos zaniniencabezó este martes el inicio del curso escolar 2022 Facultad de Derecho del Estado (ECAE), donde con motivo del 8M analizaron el funcionamiento de juzgados y fiscalías frente a la violencia contra las mujeres y mencionaron la necesidad de emprender una reforma del poder judicial con sesgo feminista.

Durante el encuentro, Zannini destacó la importancia de formar a los licenciados en Derecho “en la defensa del Estado” porque “el Estado debe liderar el cambio y defender a los más débiles”.

Desde la sede del Banco Nación frente a abogados de la ECAE, los disertantes -en especial el sociólogo e historiador Barrancos- enfatizaron que “este 8 de marzo encuentra a la Argentina en una posición muy especial” frente al resto de América Latina, dado que “luchar contra “en los últimos años ha sancionado leyes que amplían derechos, como la protección integral para erradicar la violencia contra la mujer (26485, 2009); matrimonio entre personas del mismo sexo (26.618, 2010); identidad de género (26.743, 2012); aborto legal (27.610, 2020) y empleo formal para personas trans (27.636, 2021).

(Foto de Gens Fernando)

“El 8 de marzo de este año es un momento de reflexión sobre los muchos derechos que hemos conquistado, pero también sobre la necesidad de cumplirlos, continuar la lucha por construir una sociedad absolutamente no violenta, democrática, popular, feministaBarrancos exhortó a Zannini -quien la elogió de cerca- y a Soria, así como al director nacional de la ECAE, Guido Croxatto, y al viceministro de Hacienda, Horacio Diez, quienes jugaron un papel importante. protagonismo en la convocatoria y gestionó la entrega de diplomas a los egresados ​​de la Especialización en Abogacía Pública (Abogar).

En la inauguración del acto, Soria expresó su “orgullo” y “satisfacción” por el papel que ha asignado al Colegio de Abogados Públicos, al que reconoció como formador de profesionales de la defensa pública, y elogió la labor del Ministerio Público, que consideró ser dirigido por “especialistas en defensa del estado real del pueblo argentino”.

“Los que hemos formado parte del Colegio de Abogados sabemos lo importante que es esta área”, agregó el Ministro de Justicia, refiriéndose a una institución que forma abogados en derecho público, derecho constitucional y derecho administrativo para defender los intereses del Estado.

La consejera presidencial Dora Barrancos luchó por “construir una sociedad absolutamente no violenta, democrática, popular, feminista”

La ECAE forma parte del Ministerio Público y durante su mandato Mauricio Macri (2015-2019) sufrió rebanadas y progresivo vaciandocomo el cierre de la Maestría en Derecho Público y la Especialización en Delincuencia Integral Económica, como recordó su actual Director en diálogo con Télam.

“Desapareció la maestría en derecho estatal de la administración anterior, así como la especialización en delitos económicos complejos, que desapareció y ahora volvió”, dijo Croxatto. Desde 2020 se han reabierto dos cursos de posgrado a los que asisten abogados que trabajan en varios ministerios ejecutivos.

“No hay que olvidar que se borró todo a la vez”, remarcó Soria en la misma línea que Zannini eligió la palabra.reconstrucción“describir los avances en la restauración y priorización de la ECAE, que ha incluido en el objetivo de “defender el Estado”, porque -dijo-” en un mundo que marcha hacia la concentración del poder y la riqueza, la única esperanza que le queda al individuo para proteger sus derechos es el Estado”.

En su presentación, el fiscal llamó a los abogados que se forman en la entidad a “mirar con nuevos ojos” el derecho, la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico para no “mirarlos como siempre”, y luego elogió la historia del análisis del derecho penal. y el concepto de violencia contra la mujer, que esbozó Barrancos.

Zannini señaló en este punto que escuchar a Barrancos le había permitido “volver a aprender de las mujeres”, en la mención implícita a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y luego mencionó lo que significaba que “un proyecto político de la importancia del que participar en está liderado por “.

A partir del ciclo lectivo 2022, la ECAE reunió en el primer piso de la sede del Banco Nación a abogados de posgrado, junto a una decena de funcionarios del Ejecutivo Nacional, excepto Soria y Zannini, todos docentes. : Entre ellos estaba Ana Castellani, Secretaria de Gestión y Empleo Público.

Como el inicio de la docencia y la graduación coincidieron con el Día Internacional de la Mujer, las principales definiciones del 8M quedaron en manos de Barrancos, quien realizó una serie de recomendaciones y/o requisitos para la conducta de jueces y servidores públicos a partir de un caso específico de violencia contra la mujer. en el poder judicial representantes.

En ese sentido, la asesora del Presidente enfatizó que en casos de este tipo, el Poder Judicial debe utilizar un “lenguaje sensible al género”; implementar plenamente la Ley 26485; brindar “trato digno y respetuoso, no revictimización” del denunciante; no convocar “audiencias conjuntas” en presencia del agresor; establecer “medidas de protección oportunas, eficaces y adecuadas al riesgo que enfrenta la víctima”; “Confirmar la existencia de violencia en el pasado”; informar a los condenados si existen medidas de protección y el caso “razonablemente a través de los tribunales”; así como “corregir inexcusablemente a la víctima”.

En cuanto a esta batería de recomendaciones, Barrancos señaló que constituyen la base de las transformaciones que pretende demandar ante los tribunales.

“Expresa un programa muy importante para lograr la reforma judicial que queremos“, En resumen.