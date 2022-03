Claudio Rissi lidera “Los Perros” en busca de nuevas grabaciones

Rissi con Maria Fiorentino, Melina Petriella y Patricia Aramburu.

Actor claudio rissireconocido por su papel de Mario Borges en la serie “El Marginal”, conduce “perros”escribió y dirigió Néstor Valente que se exhibe desde el viernes en el Teatro Picadero de Buenos Aires, donde al enfrentarse al padre de familia en esa inquietante comedia afirmó estar huyendo “de los personajes que hizo” y desligarse “del asesino que lleva el cadáver en el bolsillo”.

“Parece haber un lugar de consuelo para algunos directores y cierta garantía gracias al pasaje que les lleva a llamarme a un tipo de personaje que, al menos en parte, ya está resuelto”.Rissi reflexiona durante una conversación con Télam, en la que trata de encontrar una explicación a las toscas criaturas que suele animar, sobre todo en la serie.

Rissi ganó tres Cóndores de Plata.

En esta cadena hay creaciones como el mencionado Borges, el jefe del Penal de San Onofre en “El marginal”, Galván en “Los Simuladores”, “El Fletero” en “Okupas”, el Comisario Filpi en “El puntero” y Tucumano Cortez. en “Entre hombres”

Pero ahora, con “Los Perros”, un artista de 65 años que ostenta tres Cóndores de Plata por su trabajo cinematográfico en “76 89 03” (2001), ópera prima de Flavio Nardini y Cristiano Bernard; “Aballay, un hombre sin miedo” (2012), Fernando Spiner; y “La novia del desierto” (2018), las debutantes Cecilia Atán y Valeria Pivato; y ACE por su tema “Tatita” en “Terrenales”, se permiten otros toques.

“Mi personaje en este juego es el padre de familia, un gran hipopótamo que habla y habla y no dice nada importante. Es alguien que siente que está diciendo cosas interesantes, es un líder de reuniones y, en realidad, es un pobre tipo estúpido que se cree genial”.lo define.

“Los Perros”, guión y dirección de Nelson Valente, y un elenco que también conecta María Fiorentino, Melina Petriella y patrick aramburuestá diseñado como una incómoda historia familiar que eclosiona y se podrá ver el viernes y el sábado a las 20:00 y el domingo a las 20:30 en Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857).

Télam: ¿Qué le intrigó de la propuesta de “Los Perros” para participar en el juego?

Claudio Rissi: Lo que me sedujo es que es una historia inquietante que actúa como una comedia que funciona con un silbido y llega a una encrucijada donde se deben tomar decisiones. Está muy bien escrito, los diálogos son muy interesantes y tiene todo un entramado que lo sustenta, teniendo en cuenta el mundo de las relaciones familiares ubicado en el lugar del consuelo.

T: Antes de este estreno local, trabajábamos en Barcelona. ¿Estabas interesado en ver esta versión para entrar en acción?

República Checa: No trabajo así, no me gusta y nunca me ayudó a buscar referencias en el extranjero, porque significa conseguir modelos cuando más me interesa para investigar qué hay de nuevo.

T: ¿Te gusta tomarte un descanso de los papeles rudos en esta investigación?

República Checa: Tuve este conflicto hace mucho tiempo y lo dejé pasar, a pesar de que seguían desempeñando papeles similares para mí, especialmente en la televisión. Pero en el teatro “Tierra” me desarrollé en diferentes etapas, y en “La novia del desierto” tuve que encarnar a un perro callejero, un solitario. Pero ahora y de alguna manera estoy volviendo al humor.

T: ¿Cómo es eso?

República Checa: De ahí viene mi bagaje profesional, pues en 1977 fui fundador del Grupo Teatro de la Pavada, con el que debutamos en el Teatro Payró con un espectáculo cuyo escenario era un baño y hablábamos de la tortura higiénica. , la asunción de riesgos, que era más un producto de nuestra inconsciencia que el heroísmo. Luis Brandoni y “Negra” Fiorentin (también pareja en “Los Perros”) también protagonizaron una comedia en “Justo en lo mejor de mi vida” (2005 y 2006). Además, este año se estrenará en cines “El Justo”, la ópera prima de Martín Piñeiro, protagonizada por Arthur Puig y Claudia Lapacó.

T: Un compromiso integral de actuar…

CR: La cosa es que me gusta jugar y juego. Y lo que me gusta, lo intento y mi mayor compromiso es hacer cada papel con ganas y convicción. Porque he sido pobre toda mi vida después de todo, comer un plato con más o menos arroz no me cambiará.