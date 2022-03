Bob Dylan publica un libro de ensayos sobre canciones modernas

El músico y compositor Bob Dylan planea lanzar “The Philosophy of Modern Song” en noviembre de este año, según un comunicado emitido por su editorial Simon and Schuster, lo cual es todo un acontecimiento porque es la primera publicación que hace el artista. en casi dos décadas -su último texto editado fue “Crónicas. La primera parte” en 2004- y tras ganar el Premio de Literatura en 2016.

Como sugiere el nombre, “La filosofía de la canción moderna” es un libro de ensayos y reflexiones sobre la canción moderna, o en palabras del editor, “una clase magistral de artes y oficios de composición de canciones”. en el que Dylan reúne más de 60 letras, que toman como detonante de canciones de otros intérpretesdesde Stephen Foster hasta Elvis Costello o Nina Simone para dar impulso a lo que la editorial define como “misterioso y mercurioso, conmovedor y profundo ya menudo muy divertido”.

Anunciando The Philosophy of Modern Song, una clase magistral sobre las artes y oficios de la composición de canciones, y el primer libro de escritura nueva de Chronicles: Volume One en 2004 por el premio Nobel Bob Dylan. Obtenga más información y reserve una copia aquí: https://t.co/RaKTisLl4w pic.twitter.com/614rbZOml8

-Bob Dylan (@bobdylan) 8 de marzo de 2022