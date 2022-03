Sés sube con su obra feminista: “El mundo se acabará antes de que logremos la igualdad”

Sés gallego, en Argentina, Uruguay y Chile

cantante gallega saber iniciará el miércoles una gira sudamericana con tres recitales en Argentina y eventos en Uruguay y Chile, donde estrenará su flamante séptimo álbum “Aflojar las arterias”y pondrá en escena su frenético repertorio feminista, desde el que advierte “El mundo terminará antes de que alcancemos la igualdad”.



“Ser mujer es difícil de vivir. Sobrevivo en muchos países y mantengo la integridad física en muchos otros. Y en la música es lo mismo que en la vida”.describe Sés durante una conversación con Télam.





Sés: “Tengo una visión escatológica del arte”



Ante esta situación de permanente y permanente injusticia, el artista reflexiona y advierte “En cualquier caso, puedes, como con todo, llorar que usarás un palo o cagarás con él que intentará ir demasiado lejos. Sin remordimientos. Prefiero esto último”.



Compositor y cantante nacido como María Xose Silvarová en La Coruña en 1982 estudia filología gallega y antropología social y desarrolla un camino alternativo que le abre diferentes estilos musicales pero con el que viaja a varios países de distintos continentes.



Sés llega en compañía de un guitarrista tito calvino y Sabela Galbanová en canto, flauta, acordeón, gaita y percusión se presentará el próximo miércoles 9 a las 20:30 horas en el Café Berlín de Buenos Aires (Av. San Martín 6656), donde actuará junto a un percusionista y cantante cordobés. Vivi Pozzebonová quien también la acompañará el jueves 17 en el Teatro Estudio de Córdoba, donde también se unirá Luciana Jurado.



“Si eres valiente y te atreves a ser honesto, nunca sonarás como alguien más porque todos somos únicos y se necesita coraje para hacerlo honestamente sin decidir primero qué quieres ser”. ses



Sés sola, por su parte, actuará en el Parque de España de Rosario el viernes 18 y tendrá recitales en Montevideo (12) y Santiago de Chile (20) antes y después de esa fecha.



Télam: Aquí compartirás escenarios con Vivi Pozzebón y Luciana Jury, ¿qué te une a ellas? ¿Con qué otros artistas sientes que tu música conduce a diálogos?



Sés: Tengo una relación personal con Vivi y los admiro a ambos. Como mujeres que suben al escenario con dignidad sin avergonzarse de jugar con la cosificación sexual, en primer lugar, y en segundo lugar, como músicos talentosos. Mi música tiene diálogos con muchas mujeres, desde Totó la Momposina hasta Maria Dolores Prader, Odetta o Janis Joplin, pero sobre todo diálogos con mujeres anónimas. Con todas las mujeres que me enseñaron a cantar la música de mi tierra: las cantaoras gallegas. Viejas que he escuchado en persona, así como las anónimas de los trabajos etnomusicológicos de Alan Lomax, de folcloristas de todo el mundo. Aprendí a cantar en las escuelas folklóricas de mi país. Aprendí a hacerlo sin esperar una ovación de pie ni pretender que nadie supiera nunca mi nombre, por la única pasión de hacerlo, el canto y el baile. Esto es un regalo en sí mismo, porque te libera de las actitudes y pesos que creo que deben ser difíciles de manejar. La ausencia de ego en mi relación con la música es quizás la felicidad que más tiene que ver con cómo me siento.



El diseño presente en tus canciones se aleja un poco de los diseños de los trovadores tradicionales ¿Cómo defines tu diseño sonoro?



S: No estoy pensando en eso, pero te puedo decir que tengo una visión escatológica del arte. Creo que es el resultado de todo lo que consumimos. Si tienes el coraje de ser honesto, nunca sonarás como alguien más, porque todos somos únicos y se necesita coraje para hacerlo con honestidad sin decidir primero qué quieres ser. Sin falsa modestia, también diré que me falta talento para crear un discurso sonoro. Soy un cantor o un cantor que se identifica con Carlos Puebla, que se enojó cuando lo llamaron cantor, y un día los reporteros dijeron: “Yo no soy un cantor. Soy un cantor. Porque el cantor es el una.” quién tiene qué y el cantor es el que tiene la razón”.





Presenta su disco “Liberar como Arterias”.



T: ¿Debería verse que cantar casi todo tu repertorio en gallego es un gesto de reafirmación de tu identidad?



ES: Absolutamente. Vengo de una cultura y un idioma deshonrados y humillados. Hasta hace poco, “gallego” era sinónimo de “loco” en la Real Academia Española. Mi lengua se muere porque es la lengua del pueblo, que todavía se considera la lengua de los ignorantes, de los pobres y de los canallas. Mi madre tiene una educación básica y mi abuela era analfabeta. Pero ya no lo soy. Ambos se sacrificaron para que yo pudiera tener una educación superior. Y se los debo a ellos y a todas las mujeres y hombres como ellos. Estoy orgulloso de ellos y les debo todo. Cualquier otra actitud en este sentido parecería indigna.



T: ¿Qué problemáticas de esta cultura y de esta visión del mundo te parecen interesantes de organizar y exponer?



S: Todos y ninguno por separado. Mi cultura y mi lengua no son ni más ni menos que cualquier otra. Ellos son iguales. Y la idea de globalización alternativa, en la que la diversidad suma y no quita, es lo que me parece interesante. Globalización alternativa, en la que se utilizan nuevos artilugios y avances para que podamos disfrutar más fácilmente de la heterogeneidad humana y no convertirnos a todos en los mismos idiotas. Esta idea es exactamente lo que me parece interesante sostener y exhibir.



¿Qué significa “Liberar as Arterias” en tu recorrido musical?



S: Salta al nivel. Gradúese del jardín de infancia y vaya a la escuela de gigantes. Supuso el final de la primera etapa, al menos así lo siento. Ahora veo que lo que tengo enfrente es más incierto, más difícil, pero también más estimulante, porque si algo me asusta, cae en el patrón y pierde mi frescura. Hoy escucho más y mejor que cuando empecé, entendí cómo grabar para que sonara más como en vivo, y comencé a sonar más como lo que recibe el público en los conciertos.