Miles de mujeres vuelven a las calles para “cumplir la nueva agenda de demandas”

Decenas de miles de mujeres de todo el país se movilizan este martes para realizar un paro nacional contra la violencia machista con el lema “La deuda está con nosotras y con nosotras” y el objetivo de “reconstruir la calle” y “cumplir una nueva agenda de reivindicaciones” como parte del Día Internacional de la Mujer.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), las mujeres marchan desde las 16:00 horas hasta la Plaza del Congreso, donde se leerá un documento a las 17:30 horas en un escenario construido en la vereda del parlamento ante la presencia de escribanos. feminismo y sindicalismo.

Actrices argentinas fueron convocadas vía Twitter“Nos encontramos nuevamente con este número 8M en las calles de todo el país. Marchamos hacia el Congreso en CABA a las 4:00 p. m. ¡Busque una convocatoria en su ciudad!”.

este # 8M nos volvemos a encontrar en las calles de todo el país. En CABA marchamos al Congreso a las 16:00. ¡Busca una llamada en tu ciudad! pic.twitter.com/Fq2ezOkvxQ – Actrices argentinas (@actrices_arg) 6 de marzo de 2022

Kolektiv Ni Una Menos Señaló que “este 8M 2022 volverán a salir a la calle a decir: La deuda es con nosotros y la pagaremos nosotros y los que han huido”.

“Huelga y movilización. No hay reacciones aisladas o individuales, hay manifestaciones colectivas”, escribió en Twitter hace unos días.

En diálogo con Télam, Luci Cavallero, integrante del grupo y doctora en ciencias socialesaseguró que “fue muy difícil movilizarse por la crisis de la pandemia y las tareas de atención”, y advirtió: “Estábamos más ocupados y estamos más ocupados que antes de la pandemia”.

En cuanto a las expectativas de movilización, Cavallero subrayó la importancia de “restituir las calles después de dos años de pandemia” y “empezar a darle vueltas a la agenda de demandas por el aborto”.

Iniciativas para abordar los desafíos de las desigualdades en el cuidado VER VIDEO

En tanto, la ‘campaña por la absolución de Higua’ contribuye al reclamo de justicia el caso de Eva Analía “Higui” De Jesús, una mujer lesbiana que será juzgada a partir de las 15. por matar a uno de un grupo de hombres en defensa propia que intentaron exponerla a una violación correctiva.

En el marco de las actividades del 8M, el presidente Alberto Fernández dijo este domingo “La mejor empresa que podemos construir es una empresa que extienda derechos” y aseguró que “nadie debe ser discriminado por su género”, clausurando así un encuentro federal de concejales y alcaldes organizado por la Federación Argentina de Municipios (FAM) en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

El jefe de Estado también se pronunció sobre el acuerdo con el FMI, que envió la semana pasada al Congreso, asegurando que no perjudicará el crecimiento del país. “Algunos creen que es una condición fuerte que nos detendrá en los deseos colectivos. Negocié durante dos años para que no sucediera. Si sigo el consejo de alguien que me dijo que se puede arreglar en cinco minutos, nada de eso sería posible”, dijo.

Miles y miles de mujeres de todo el país dirán ¡presente!

También, El Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad (MMGyD) organiza la tercera edición del ciclo “Moviendo el Mundo” El presidente estuvo presente en la ceremonia de apertura. Más de 10.000 personas participaron de las actividades que se desarrollaron en las sedes del CCK, Tecnópolis y MMGyD.

Participó en el ciclo del sábado. la actriz Thelma Fardin, que sigue peleando por el actor Juan Darthés ser procesado por abusar de ella cuando era menor de edad, y investigadora Conicet Dora Barrancosquienes coincidieron en que la reforma judicial, que protege a las mujeres y disidentes, es urgente.

Barrancos interrogó a Fardín en la sala Argentina del CCK en una conferencia sobre “Testimonios que mueven al mundo”. Allí la actriz afirmó: “Necesitamos una reforma feminista del poder judicial que no sea solo para la justicia federal, sino que quite trabas y garantice los derechos de la provincia después de la provincia”.

Thelma Fardín en entrevista con Dora Barrancos. (Foto: Julián Álvarez)

Barrancos, por su parte, enfatizó que “en Argentina el feminismo ha reforzado la idea de que la justicia social sólo se logrará a través de la justicia de género“Y resaltó que aún en medio de la pandemia logramos construir una ley de aborto voluntario, luego una ley de cupos para el trabajo translaboratorio, y también una decisión de preocuparnos por el binarismo con el nuevo DNI”.

El ciclo, que se desarrolló del 3 al 6 de marzo y convocó al público a “ser protagonista en la construcción de una sociedad igualitaria en el mundo del trabajo, la economía, la educación y la política”, contó con conciertos, talleres, coloquios y actividades especiales.

El domingo en la CCK, el presidente Alberto Fernández dijo que “la mejor empresa que podemos construir es una empresa que amplíe derechos”. (Foto: Alejandro Santa Cruz)

por su parte Ministra de Salud Carla Vizzotti asistió al homenaje a los paramédicos durante el encuentro “Mujer y vacunación en la pandemia”, que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón-Museo Evita.

En su discurso, destacó el papel que las mujeres “jugaron en la campaña de vacunación contra el Covid” y argumentó que “era menos raro que las mujeres estuvieran en puestos estratégicos y de decisión”.

Tiempo, funcionarias integrantes del grupo Mujeres Gobernando Destacaron la “ampliación significativa” de las áreas de género y diversidad en toda la administración nacional en los dos primeros años de la administración de Fernández, pero coincidieron en que todavía había “trabajo para garantizar la igualdad de género, especialmente en todo, en los puestos directivos”. “.

Secretaria de Estado de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia TodescaLamentó el diálogo con Télam por la salida de las “dos ministras en cambios paulatinos” al gabinete -al tiempo que subrayó que se observa una situación estable en “otros cargos”, pero que el porcentaje de “participación” de mujeres es menor al que se debería tener. “

Sin embargo, los funcionarios destacó el “compromiso político” del presidente Ante esta situación, enfatizó los lineamientos que sugieren que se debe presentar un informe antes de cada designación de autoridades superiores, tomando en cuenta la participación de género y cómo afectará la designación propuesta.