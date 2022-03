Mariana Gaitán: “No somos solo 11 futbolistas en la cancha, somos millones”

El mediocampista de la UAI Urquiza señaló que la educación es fundamental tanto para el futbolista como para toda mujer. (Foto: Victoria Egurza).

Mariana Gaitán, capitana y mediocampista de la UAI Urquiza, dijo este martes, en el Día Internacional de la Mujer, que debe “todavía luchar y soñar” porque logrará más metas en la búsqueda de la igualdad de género y analizar el presente del fútbol femenino en Argentina. .

Que la futbolista se anime y siga con sus grandes sueños. No solo somos 11 en el campo, somos millones”.Gaitán expresó en entrevista con Télam.

“La lucha se transmite de generación en generación. Que seamos felices en esta lucha, libres, que no nos callemos. Si tenemos que decir algo, hagámoslo con valentía. Basta de violencia. Que esta empresa nos ayude y nos ayude a todos a cambiar”, decía el volante de la UAI Urquiza desde el Hotel Savoy, donde se sumó a la campaña “Vuelve a Estudiar”.

“Estar aquí en el Día Internacional de la Mujer es excepcional. Tenemos una lucha por el fútbol femenino que se une a la lucha por los derechos de las mujeresy un futbolista tiene que estudiar para afrontar la lucha por el profesionalismo”, dijo el capitán de la UAI, equipo campeón de la Copa Federal -en febrero de este año- tras ganar la final al Boce por 2:1.

Así lo señaló Gaitán, oriundo de Villaguaye Entre Ríos fue “difícil” adaptarse a la vida en Buenos Aires y estudiar les permite integrarse a la sociedad en cualquier parte del mundo.

“Antes de venir a la UAI no tuve la oportunidad de estudiar y Me ofrecieron educación física en este club, así que continué mis estudios. Es fundamental para un futbolista y la sociedad estudiar. Entrena en todos los sentidos”, dijo el excentrocampista de Ferroviaria do Brasil.

Para ‘Guri’, el fútbol femenino en el país continúa en una fase “semiprofesional” en comparación con el masculino. “Algunas cosas han cambiado. Ya tenemos contrato, hay televisión, más patrocinadores, y poco a poco vamos sumando, pero hay que igualar salarios. No todos ganamos lo que gana un futbolista profesional”, dijo Gaitán Télamu.

“El fútbol femenino está más cerca del ascenso y llegamos a esos sueldos o quizás un poco más bajos. Una futbolista debería entrenar más para estar atenta, solo centrarse en el fútbol. No tenía que compaginarlo con otros trabajos. O jugar y tener hora de estudiar porque una jugadora de fútbol vivirá miles porque no puede vivir del fútbol“él explicó.

A Gaitán, de 32 años, le resultó muy alentador que Daniela Díaz, su excompañera en la UAI Urquiza, asumiera la dirección del primer equipo femenino de River Plate. “Es un orgullo, además de ser mi amiga, porque veo que las mujeres ocupan más lugares en el campo de fútbol. Y eso me hace feliz. Por eso necesitamos entrenar para poder seguir integrándonos en el fútbol femenino y masculino. Creo que en el futuro puede ser posible que una mujer sea entrenadora de fútbol masculino. Nos va a dar trabajo y estamos en constante crecimiento”, dijo “Guri”, quien inició su carrera futbolística de la mano de sus hermanos en los pueblos de Villaguay.

Gaitán, quien formó parte de la selección argentina que ganó la eliminatoria ante Panamá en el Mundial de Francia 2019, elogió a Germán Portanova, entrenador del fútbol femenino argentino. “Portanova tiene una historia diferente a la de Carlos Borrello. Ambos son aceptables, pero cada uno tiene su manera y una visión diferente del juego”. Portanova lleva al equipo a ser más ofensivo, con mucho estudio y énfasis en el grupoGaitán le dijo a Télam.

Finalmente, Gaitán dijo estar “feliz” en la UAI Urquiza en busca de otros títulos: “He tenido sugerencias de otros clubes, del exterior y del país, pero siempre quieres quedarte donde te sientes bien. También hay un sentido de pertenencia al club y quiero seguir cumpliendo mis sueños en la UAI, entre ellos la Copa Libertadores”.

Y agrego: “Cuando me jubile tendré mis herramientas como docente, como egresado, como director deportivo. Quiero demostrar que la UAI Urquiza puede seguir ganando a grandes clubes, trabajar en los sueños y demostrarlo en el campo”.