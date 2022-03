La Filiberto celebra el 8M iniciando una relación con el director Zicos y ocho mujeres

La Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto está ensayando en el CCK.

Un concierto para celebrar el Día de la Mujer se realizará el próximo miércoles en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto que inicia su temporada bajo la batuta Lucia Zicosovadirector invitado principal elenco en 2022, con artistas Nora Sarmoria, Nuria Martínez, Sonia Possetti, Eleonora Eubel, Julia Sanjurjo, Ingrid Feniger, María Laura Antonelli y patricia sosa.



“La idea nació como la voluntad de la Orquesta Nacional Argentina de Música (ONMA) de querer rendir homenaje a la mujer en la música y poder convocar a algunas enlace de ciertos estilos para brindar una pequeña muestra de todo el talento femenino que existe. . “, Señala Zicos durante una conversación con Télam.





Lucía Zicos, directora invitada en 2022.



De cara al concierto gratuito, que tendrá lugar de 9 a 20 horas en el Auditorio Nacional del CCC, el director destaca que “Con estos súper solistas, arreglistas y compositores, verás un espectáculo fantástico que plantea el gran desafío de preparar diferentes estilos que te obligan a cambiar el chip de inmediato”.



El caso es que gracias a la presentación, la agrupación fundada por Filiberto en 1931, fortalecida por su carácter estatal en 1948, rebautizada en 1973 y ahora integrante de la Dirección Nacional de Organizaciones Estables, debe moverse al ritmo y repertorio de los artistas invitados. y honrado





La pianista Nora Sarmoria, que interpretará tres temas.



Pianista Sarmoria interpretará tres composiciones acompañado de Martínez (aerófonos andinos y flauta); Possetti hará su propio repertorio de tango desde el piano; la música de jazz del pianista y cantante Eubel será arreglada por los vientos de Sanjurjo y Feniger; la pianista académica Antonelli estrena en su set la obra “Gravity of the Inner Oceans”; y Sosa interpretarán tres temas con letra de Zamara.



Apenas una semana después, el mismo escenario volverá a acoger a ONMA y Zicos en el segundo de los ocho programas programados para Homenaje a Raúl Carnot con acuerdo Guillermo Cardoso Ocampo e interpretaciones Lorena Astudillo, y Juan Iñaki.

“Esta es una orquesta que tiene la capacidad de apelar a diferentes géneros pasando de una orquesta típica a hacerse cargo de toda la música argentina, y esa flexibilidad no es nada común”. Lucia Zicosova





“El concierto será muy especial porque lo estábamos preparando en marzo de 2020 y tuvimos que hacer un ensayo, pero no pudimos tocar por la pandemia que nos puso como seres humanos en una situación muy difícil. Me imagino que el reencuentro en torno a este repertorio nos llevará un poco a este momento histórico y con emociones muy extrañas”.comenta sobre quien fue director titular de la Banda Sinfónica de la ciudad de Buenos Aires y subdirector de la Orquesta Académica Teatro Colón.



Para Zicos, quien actualmente es profesora y coordinadora académica de la Facultad de Música y Ciencias de la Universidad Católica Argentina, misma universidad donde se doctoró en música, “El folklore era parte de lo que se escuchaba a diario en mi casa de Avellaneda, y por lo tanto no es para nada una lengua extranjera”como estaba escrito.



Télam: ¿Qué significa ser nombrado principal director invitado de Filibert en 2022?



Lucía Zicos: Acepté el informe con mucho gusto, porque todas las colaboraciones que hice allí siempre fueron muy productivas y con buenos resultados. Es una orquesta que tiene la capacidad de apelar a diferentes géneros yendo de lo típico a toda la música argentina, y esa flexibilidad no es nada común porque viene de una tradición muy popular y va camino de lo académico. mientras que los que lo controlamos tenemos un camino inverso.



¿Cuál será el hecho de que trabajéis con ONMA de forma más regular?



LZ: Un trabajo más persistente nos permitirá establecer metas y trabajar para lograrlas, como construir nuestro propio sonido o una identidad saludable basada en el conocimiento. Hay ocho programas al año (algunos con más de un concierto), de los cuales la mitad son de repertorio académico y cuatro más populares, lo que significa ejecutar un repertorio que no es tradicional para un director de orquesta, lo que nos lleva a cuestionarnos si no debería serlo. así en Argentina.



T: ¿La música argentina todavía no está incluida en la carrera de un director de orquesta?



LZ: No. La formación del director está más orientada al repertorio europeo y hay escasez cuando nos damos cuenta de que estamos en una época de expansión, cuando todas esas tradiciones musicales populares tienden a ser sinfónicas.



T: ¿Y qué pasará con las mujeres en esta disciplina?



LZ: Estudiar una carrera para hombres vino de afuera porque decidí estudiar lo que me gustaba. Pero es cierto que éramos 10 y dos mujeres en ese momento, y cuando hice un buen trabajo, me dijeron “lo haces como un hombre”, que puede ser por la falta de modelos femeninos. Ahora somos, en cambio, más docentes, y poco a poco se van abriendo esos espacios que parecían ser del mismo sexo.