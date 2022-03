La BBC reanuda sus servicios en Rusia y The New York Times se retira del país

La BBC volverá a transmitir desde Moscú. Foto: Archivo

La BBC anunció el martes que reanudaba sus servicios desde Rusia, suspendidos temporalmente tras la entrada en vigor de una ley que condena cualquier “información falsa” sobre militares en relación con la invasión de Ucrania hasta por 15 años. The New York Times informó sobre la salida temporal de sus corresponsales de “seguridad”.



“Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido reanudar las noticias en inglés de Rusia esta tarde después de que se suspendieran temporalmente a fines de la semana pasada”, informó la televisión pública británica. en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.



“Contamos esta parte clave de la historia de manera independiente e imparcial, siguiendo los estrictos estándares editoriales de la BBC”. afirmó y aclaró que “la seguridad de nuestro personal en Rusia sigue siendo nuestra prioridad número uno”.



En cambio, The New York Times publicó una declaración de que estaba retirando a sus empleados “por razones de seguridad”. Desde Rusia.



“Esperamos poder regresar tan pronto como podamos mientras continuamos monitoreando la implementación de la nueva ley”, dijo un periódico cuyo subdirector de información internacional, Michael Slackman, dijo sobre la decisión en su cuenta de Twitter.



Los diarios de Nueva York son de los últimos en tomar esta decisión después de que medios como CNN, BBC, TVE, la agencia española de noticias EFE o el diario El País, entre otros, decidieran suspender sus actividades en Rusia tras la aprobación por parte del parlamento (Duman) de una ley que castiga la “información engañosa” tras la invasión rusa de Ucrania con penas de hasta 15 años de prisión.

Sin embargo, no es solo Rusia la que impone trabas y regulación a la información extranjera.



Unas horas antes, los ISP VodafoneZiggo, T-Mobile y KPN en los Países Bajos ha bloqueado los sitios web de los medios rusos RT y Sputnik News, dijo la cadena de televisión holandesa NOS.



“Tenemos reservas fundamentales sobre esto, los proveedores de Internet holandeses están bloqueando RT y Sputnik, pero estamos siguiendo una decisión europea”, dijo un portavoz de KPN. Sputnik citado.



Todos los proveedores de televisión holandeses ya han eliminado RT de sus paquetes.pero las implicaciones para RT y Sputnik no estaban del todo claras, por lo que ayer por la tarde todavía estaba disponible desde varios países de la Unión Europea (UE).



Los abogados explicaron a la NOS que el texto de las sanciones ofrece poco margen de interpretación.



A principios de este mes, La UE ha prohibido la emisión de cualquier contenido de los medios rusos RT y Sputnik en respuesta a una operación militar lanzada por Rusia en Ucrania.



Según un documento publicado en el Diario Oficial de la UE, los operadores tienen prohibido difundir, autorizar, ayudar o contribuir de cualquier otro modo a la difusión de cualquier contenido por parte de entidades sujetas a medidas restrictivas, incluso a través de la transmisión o distribución por cualquier medio, como cable, satélite, IP-TV, proveedores de servicios de Internet, plataformas o aplicaciones para compartir videos en Internet, ya sean nuevos o instalados previamente.



El Reglamento suspende cualquier licencia o autorización de transmisión, transmisión y distribución concluida con dichas entidades, incluidas RT, Sputnik y sus filiales.



El regulador de medios de Rusia, Roskomnadzor, ha vuelto a restringir el acceso a la BBC, la radiotelevisión internacional alemana Deutsche Welle (DW) o Voice of America en territorio ruso desde el viernes.