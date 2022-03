José Luis Perales se despide de Argentina con “Adiós balada”

Perales: gira de despedida en Argentina.

compositor y cantante español jose luis perales finalmente traerá su última gira en abril “Baladas de despedida” a Argentina, país donde, señala, alcanzó su primera placa de oro y vivió “Un sueño y un gran horror”.



“En Argentina he vivido los mejores y los peores momentos del país con unas personas que tienen algo especial para superar todo lo que ha pasado, y siento que aún me une el sufrimiento común. No todo cantaba maravillas y muchas veces más que ir a cantarla lloraba por dentro”admite Perales durante una conversación telefónica con Télam desde su casa en Madrid.



Artista nacido el 18 de enero de 1945 en Castejón (Cuenca) y autor de canciones que ridiculizaban el paso del tiempo, como “¿Y cómo es?”, “Tú me llamas”, “Te gusto”, “Celos de mi guitarra”, “Quisiera decir tu nombre”, “Ella y él”, “Velero llamado libertad” y “Tentación”por citar algunos, a finales de 2019 decidió completar su despedida del podio.



A más de dos años de esta decisión y en plena pandemia, el guitarrista y autor sigue recorriendo ciudades del mundo para encontrarse por última vez con su público y superar los cien recitales ofrecidos en la despedida.



Esta lista contiene cuatro considerandos en el país: jueves, 14 de abril v porteño movistar arena, sábado 16 y domingo 17 con entradas agotadas en la Plaza de la Música de Córdoba y martes 19 en Rosario Metropolitano.



“Siempre he admirado mucho a Serrat, porque fue quien nos abrió las puertas a muchos de nosotros en muchos lugares, y quien inició una forma nueva y especial de escribir y educar a estos poetas para que la gente los conociera. a través de él.” . jose luis perales



“Al final de esta gira me quedan unos 20 conciertos, con los que contaremos más de 100 recitales desde el inicio. Fue una despedida en la que siempre estuvimos estresados ​​por la pandemia y las limitaciones. Pero así como es el más estresante, también es el más satisfactorio”.dice el artista.



Télam: ¿Puedes decir que la certeza de que esta es la última gira te ha permitido disfrutar de los conciertos, algo que, según has dicho, siempre es algo que no te gusta y donde no lo pasas bien?



José Luis Perales: Estoy acostumbrado, y cuando la gente te quiere, tu miedo desaparece. La verdad es que me fue muy bien y estoy un poco sorprendido, porque después de tantos conciertos y tantos años, todos los lugares por los que pasamos están llenos.



T: ¿Cómo y por qué decidiste despedirte de los escenarios?



JLP: Porque está tan bien, son muchos años de alguien que no se consideraba un cantante, sino un compositor que no quería aparecer y que en algún momento no quiso volver a lo mío. Así que después de esta gira, seguiré escribiendo canciones y mis libros, como el cuarto que estoy haciendo ahora (sucesores de “Melody of Time, 2015; “Potter’s Daughter” de 2017; y “To the Other Side of the World” , 2020) . No me aburriré en absoluto.



T: ¿Cómo nació esta obra de un compositor?



JLP: Para mí, escribir canciones también fue un poco periodístico. Siempre aprendí una historia común y le puse música. Todas mis experiencias son las experiencias de cualquiera de nosotros. Capturo todo lo que existe alrededor de una persona y lo escribo. Por eso digo que no soy cantante, sino cuentista.



T: ¿Qué papel jugó la música en esas canciones?



JLP: Musicalmente siempre ha habido una corriente musical que te condiciona un poco. Cuando empecé a componer, los Rolling Stones invadieron aquí, y aunque nunca fui rockero, me gustaban por sus melodías muy fáciles y porque yo no era músico en el conservatorio. De hecho, sigo recurriendo a la Lección 40 Método de Eslav (creada por Hilarión Eslava, sacerdote, compositor y musicólogo español del siglo XIX) que aprendí a usar a los 16 años.



Recuerdo esconderme en un palo de escoba con una guitarra pequeña, buscando una nota para cada sonido. Más tarde, las letras eran más simples, aunque eventualmente descubrí que todo lo que querías decir siempre era música.



T: ¿Cómo valoras el auge actual de otros géneros musicales en detrimento de la canción de autor?



JLP: La música cambia con el tiempo y las letras, las voces y las melodías cambian, pero las baladas siempre se quedan por mucho tiempo, como es el caso de las canciones viejas como las que pude e hice. favor público.



T: Al poco tiempo de anunciar tu retiro, se despidió otro gran cantautor iberoamericano como Joan Manuel Serrat, ¿cómo te sentiste al conocer la noticia?



JLP: Siempre he admirado mucho a Serrat, porque fue quien nos abrió las puertas a muchos de nosotros en muchos lugares y quien inició una nueva y especial forma de escribir y acercarnos a estos poetas para que la gente los conociera a través de él. . Hace poco fue tan amable que vino a saludarme a un concierto en Barcelona y siempre recuerdo su música y sus hazañas.