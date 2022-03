Jasmine Diz: primera letra protagonizada por Paul Auster en “Land of the Last Things”

Jasmine Diz, elegida por Alejandro Chomski para su película de inspiración Auster (Foto: Víctor Carreira)

Actriz Jazmín Dizcon una carrera en el teatro independiente, ganó su primer papel importante en el cine en The Land of Last Things Alejandro Chomsky filmada íntegramente en República Dominicana basada en el libro del mismo nombre de Paul Auster, que se estrenará en los cines este jueves.



“Yo no conocía a Alejandro, su amigo el productor me vio tocar en El Cartográfico y me aconsejó que viniera a verme. Me escribió que estaban agotadas las entradas y reservé unas, me vio tocar y me quería en la película”. En su conversación con Télam, Diz recordó las sorpresas y emociones que sintió hace casi tres años cuando comenzó la producción.



La tormenta con la que Chomski entró en su carrera no se detuvo. Tras el primer contacto, Skype quebró con productoras en Inglaterra y una semana después firmó un contrato: “Fue una semana de ensayos en República Dominicana y empezamos”él recordó.





decir interpreta a Anna, una joven que viaja a un país en ruinas y tiranizado en busca de su hermano, un corresponsal de guerra desaparecido desde hace cinco años. En medio de este caos de violencia y supervivencia, encuentra el amor, y aunque convive con la muerte todos los días, describe estos momentos como “los mejores de su vida”.



Chomski, quien proyectó la película en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2020, junto al propio Auster, adaptaron una novela publicada originalmente en 1987, que con una especie de premonición de éxito refleja al país en desorden por el avance del virus, lo que bien puede mostrar ejemplos de la realidad que ha vivido la pandemia.



“Yo leí primero la novela, luego la adaptación, y vi que querían decirlo de una manera más subjetiva. Y hacerlo era decir qué tan bien saldría. Que se dice súper fuerte”. La actriz dijo que a fines de marzo, la dramaturga Eugenia Sota estrenará “Kleine Führer” en El Sportivo Teatral.





Destacó en el teatro en “Las Benévolas” y “Bajo Influencia” (Foto: Víctor Carreira)



“Guión -grande- Me gustó. Me comí la novela, y cuando me dio la adaptación, me explotó en la cabeza. Quieres que sugieran una distopía que pasa por muchos dramas. Todo el trabajo que fue la adaptación y lo que filmamos e interpretamos, y la mirada del director, fue súper importante”.



La película se rodó en junio de 2019 en República Dominicana, la semana exterior en San Pedro de Macorís y otras tres en los estudios de Lantica Media, la sección de producción dominicana.



“La pandemia le ha dado un nuevo sentido a la película. La imposibilidad de ir al cine es la base para nosotros. Y que hoy, dos años después, podamos disfrutarla tiene otro sentido”. Jazmín Diz



“Nunca había pasado tanto tiempo libre filmando. San Pedro de Macorís está a dos horas de Santo Domingo. Es una ciudad muy pobre, muy lejana, con aulas enormes y edificios en ruinas. Lo increíble es que filmamos todos los días y cómo caía la noche y el hotel estaba frente al mar, nos fuimos a descansar a la playa”, Recordó su experiencia.



Télam: Tu personaje lleva tormento, pero trata de encontrar la belleza en las cosas.



Jasmine Diz: Lo preparé yo misma, en esta cosa súper intensa y fugaz. Hay algo muy presente que sucede con cada uno de los actores siendo de un lugar diferente. Ustedes se conocían y estábamos filmando en dos días. Hay trabajo duro para ser permeable a lo que el otro te está dando. Uno interpreta la forma y parte del diseño del personaje fue entender y trabajar que las cosas están en él y lo que muestra en contacto con el otro no es la rudeza que se da en la novela. Simplemente sucede, es lo más humano. El parón que hemos visto en meses es algo que se siente lejano y estos recuerdos se pueden traducir en cosas más duras.



El encuentro entre los personajes es lo que da vida al lugar de la muerte, ¿no?



JD: Son como capas. En uno está la historia de este mundo y en la capa más visible está el encuentro humano. Esto es lo que lo mantiene en marcha, incluso si no se dice directamente. Otras personas completan lo que buscan, contactan consigo mismas.



T: Con la pandemia, la película parece haber tomado otro color en la distancia.



JD: Me parece que el hecho de que la pandemia retrasó el estreno le dio al mundo un nuevo sentido, el caos y el miedo. Anna comienza a confiar y desconfiar, arrojándose y avanzando una con otra. Es parte de la opresión o simplemente ser parte de un estado que te asusta y no confía en ti y que solo tienes que seguirlo y, a veces, hacer lo que quieras, porque ningún estado puede detenerte. La pandemia redefinió la película. No poder ir al cine es la base para nosotros, y que hoy, dos años después, podamos ir a disfrutar tiene otro sentido. Es como otro mundo, es satisfactorio.