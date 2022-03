En el Día de la Mujer, Thelma Fardin lanzó su primera canción como compositora

Fardín prueba suerte con la canción.

Actriz Thelma Fardinová hoy lanzó su primera canción como compositora llamada “Mi fuerza es tuya”junto al cantante y compositor Zarzamora Navarroy que ya está disponible en su canal de YouTube.



Con producción Fer Dux, Francisco Cirimele y Lippolos textos del tema de Fardin buscan salvar problemas como el poder de la construcción y la lucha colectiva.



Fran Cirimele para piano, Lippo para guitarra, fe palmolella en bajo y Nicolás Muñoz al violonchelo, son algunos de los músicos que acompañan las voces de Fardín y Navarra en esta canción.





Thelma Fardín y Mora Navarro “Mi fuerza es tuya” VER VIDEO



“Mi fuerza es tuya, sigue luchando con la mirada hacia adelante”, “¡Hermoso tema chicas! Todas juntas no tenemos miedo”, “Increíble como me hicieron llorar en este tema”, “Aquí estamos todas juntas, no ¡Ten miedo!”, “Se te pone la piel de gallina. Te estoy escuchando hermana, confío en ti” y “Ya no nos callamos más”. Estos son algunos de los comentarios de apoyo y aliento que recibió la actriz en su canal de YouTube luego de subir el tema.



A partir de su denuncia por los malos tratos al actor Juan Darthés durante una gira por Latinoamérica con el elenco de “El patito feo” cuando era menor de edad, la actriz se convirtió en un legado para muchas mujeres, además de integrar el Grupo de Actriz Argentina.