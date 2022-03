El Indio Solari publicó irónica imagen en referencia a la guerra y la información

El exlíder Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota conversó con el locutor de radio español Vicente Romero.

Tras advertir en las últimas horas en la radio española que la “derecha” lo acusa de ser un “millonario de izquierda” por su papel independiente como personaje, Carlos “El Indio” Solari apeló este martes a un cuadro irónico que incluye el diario Clarín. para hablar elípticamente sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y la forma en que los medios informan sobre el conflicto.

El artista subió una foto a su red oficial, en la que lee el diario Clarín con titulares que informan sobre los hechos de la Segunda Guerra Mundial, complementada con la inscripción “¡Noticias de ayer, extra! ¡extra!”, que se cruza con la canción de Patricia Reye. y sus Ricotta Rounds, incluidos en el disco de 1988 “Un baión para el ojo idiota”.

Entre los grandes titulares de la publicación se pueden leer los reportajes “Comienza la ocupación” y “De Gaulle reconocido en Nueva York”.



Uno de los temas que abordó en la conversación telefónica de El Indio este lunes en una emisora ​​de radio española con el reconocido presentador Vicent Mariskal Romero fue la forma en que se expresa a través de indirectas sin gusto por la discursividad.

“A veces la gente me molesta, no entienden los textos y les digo que tienen que estar agradecidos si puedo emocionarlos, como dicen, los emociono sin pasar por el hábito de entender. Comprender es una cosa más complicada, “Fue condenado.

Y agregó: “Además, cuando haces una canción que es para ser entendida, una vez que el público la entiende, ¿tiene que entenderla una y otra vez? No, es mejor tener un texto ambiguo que se pueda interpretar de otra manera”. Creo que esa es la clave con la que todo mi cancionero y Los Redondos pasaron de padres a hijos y nietos, que se comparte con Skay”.

Así como llegó a una encrucijada en la encrucijada de quienes cuestionan la naturaleza misteriosa de sus letras este lunes, parece haber duplicado su apuesta este martes al tomar posición sobre un tema candente de una imagen irónica que requiere deconstrucción para una lectura inequívoca. .

El Indio también fue tajante en el discurso del lunes, advirtiendo que por ser un artista independiente, está siendo atacado por acusaciones de que es un “millonario de izquierda”.

“La derecha me acusa de ser un millonario de izquierda, pero en realidad, cuando haces producción independiente, tienes que luchar contra el poder, porque a menos que te corten y te dejen seco”, dijo.

El exlíder Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habló con un locutor de radio español con motivo de la pronta visita de su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado a un país ibérico en conciertos en los que él mismo estará presente virtualmente.

Los Fundamentalistas de la Climatización realizarán una gira por Barcelona el 31 de marzo, con escala en Palma el 2 de abril, el 7 en Madrid, el 8 en Valencia y el 9 en Málaga.

“Vas a ver la banda de la famosa madre. Sinceramente, no es porque sea la banda que me ha acompañado estos años, estoy convencido que es la banda que tiene el mejor sonido en vivo de todo lo que he visto aquí en la vida en Argentina. ”, esperó El Indio a los oyentes en español.

Y dijo: “No recuerdo una banda que suene tan arraigada, tan comprometida, tan buena. Porque son los músicos que ponen las emociones que los artistas tenemos que transmitir”.

El artista señaló que “recomiendo a esta banda por el cariño que les tengo”, definió a sus músicos como “campeones de su instrumento y de su rol” y celebró que “encontraron su repertorio como un pegamento” con el que son muy emocionalmente involucrado”.

También señaló que Los Fundamentalistas interpretan las canciones de Los Redondos “mejor porque el sonido ha ido avanzando”: la banda estaba muy mal”, admitió.

En otro pasaje, El Indio reflexionó sobre su fama y accedió a ignorar los motivos de su cariño predilecto.

“Algún escritor famoso dijo que su fama se debió a una serie de malentendidos. Honestamente, no sabes por qué la gente lo quiere así. Uno es el que más ignora por qué la gente lo quiere”, dijo.

El músico, que padece la enfermedad de Parkinson, la definió como una “enfermedad muy jodidamente debilitante” en referencia a su condición médica y admitió que estaba “en camino a ella”.

“Estoy en camino al progreso del éxito del profesor Parkinson en mi vida”, dijo con ironía, y luego admitió: “No quiero temblar, pero me contraen y soy como un enano de yeso”.

“Me imagino lo que le va a pasar a un tipo que tenga la misma enfermedad que yo y no tenga kinesiólogo, apomorfina o pileta de agua caliente para hacer ejercicios de extensión”, lamentó.

Cuando se le preguntó cómo le afectó la enfermedad en la cabeza, el artista respondió entre risas: “Amigos me dicen que estoy bien”. Dijo más serio: “Sinceramente me siento bien, estoy muy perturbado por el trabajo, que es una forma de quitarme el dolor del cuerpo, pero cuando lo paro, la herida viene y no es tan jodida. Es una enfermedad de mierda, pero al mismo tiempo”. el momento no me impide hacerlo en absoluto. lo disfruto”.