El Gobierno trabajará con las provincias para realizar revalorizaciones inmobiliarias

"Utilizaremos la misma valoración que utiliza la ciudad de Buenos Aires para definir el impuesto inmobiliario", dijo Marcó Del Pont.

El Gobierno Nacional tratará de avanzar con las provincias en el ajuste de las valoraciones del impuesto inmobiliario para acercarlas a su valor de mercado, de modo que sobre el programa que apruebe el Fondo Monetario Internacional (FMI) tengan un impacto positivo de alrededor 0,6% del producto interior bruto (PIB).



Así lo afirmó esta tarde la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont con motivo del acompañamiento del ministro de Economía Martín Guzmán durante la presentación del proyecto de ley, que contiene un memorando de entendimiento. con el FMI ante el pleno de las comisiones de la Cámara de Diputados.



En ese contexto, Marcó del Pont anticipó que en los próximos días la AFIP publicará “una interpretación que vuelve a las valoraciones fiscales de inmuebles en Buenos Aires”.



“Usaremos la misma valoración que usa la ciudad de Buenos Aires para definir el impuesto predial”, explicó el funcionario, y agregó que la metodología fue adoptada por la AFIP en 2013, tomando como referencia el índice de la ciudad, que determinó el impuesto predial equivalente a un valor fiscal multiplicado por cuatro.



“En 2013, la AFIP tomará esta referencia y la utilizará para la valoración de inmuebles para el impuesto personal hasta 2018, cuando la AFIP decida volver y volver a medir la valoración fiscal dividiendo por cuatro”, explicó Marcó del Pont, luego ratificó “la decisión política de devolver esta modificación en los próximos días”.



Marcó del Pont dijo que “esta política no se puede replicar con otros distritos porque estos indicadores no existen y la forma más honesta de proceder es en la Agencia Federal de Valuación de Bienes Inmuebles (Ofevi), donde se busca desarrollar metodologías y procedimientos para la homogeneización. valoraciones fiscales.



“Avanzaremos en la activación de la reunión de la Ofevi, porque corresponde a los estados provinciales revisar la valoración fiscal”.asegurado.



Este trabajo fue considerado en un memorando con El FMI tendrá un “impacto en torno al 0,6% del PIB” y “avanzará paulatinamente la discusión en el marco del consenso fiscal y con cada una de las provincias en esta oficina federal de valoración fiscal”especificó el empleado.



“El objetivo de acercarse al equilibrio fiscal no se busca lograr a través de este programa reduciendo el gasto público a través del mecanismo tradicional, sino mejorando la recaudación a través de la selección y especialmente en los sectores con mayor capacidad tributaria”.reafirmó Marcó del Pont.



Y uno de los objetivos señalados en el memorando es “ampliar la base imponible, pero especialmente para los impuestos más progresivos, mientras que impuestos como el de bienes muebles parecen llevar al estado a maximizar su capacidad de cumplir con este impuesto”, explicó el secretario. .



El titular de la AFIP enfatizó que “los avalúos fiscales inmobiliarios se están deteriorando y que los inmuebles urbanos forman parte de la base imponible de los bienes muebles, por lo que es prioritario discutir cómo abordan la asimilación del impuesto al valor de mercado.



También señaló que la heterogeneidad que se observa en el territorio argentino “presupone un componente de injusticia para los inmuebles de igual valor, pero hay una injusticia muy importante en cuanto a la transferencia a su valoración fiscal”.