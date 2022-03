¿Cuáles fueron las opiniones de los gobernadores sobre el acuerdo con el FMI?

Los gobernadores se reunieron con el presidente este martes.

Tras una reunión con Albert Fernández y el Jefe de Gabinete Juan Manzur, los gobernadores Gustavo Bordet, Gerardo Morales y Omar Perotti, entre otros, expresaron sus respectivas opiniones sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que este jueves se discutirá en el MP .

Las presentaciones de los representantes provinciales tuvieron lugar durante la sesión plenaria de la Comisión de Presupuesto y Finanzas de la Cámara de Diputados.

“Tenemos que salir de aquí con la ley”

El gobernador de Jujuy y el titular de la UCR, Gerardo Morales, llamaron al diálogo entre el oficialismo y la oposición para aprobar el acuerdo. Según él, la coalición opositora “definió una actitud unánime de decir no al default; no estamos de acuerdo con el valor predeterminado, pero se deben pagar las deudas y se debe asegurar la continuidad institucional y abordar temas de la más alta responsabilidad en este contexto”.

“Estoy convencido de que de ahí van a salir mecanismos para hacer ley Argentina. De ahí hay que salir a la ley, a aprobar el convenio, para evitar la insolvencia, porque cuando la economia esta complicada los que cagan son los mas pobres“, dijo el presidente.

Morales dijo que habló como presidente de la UCR “y como parte de Juntos por el Cambio”.

“Ni siquiera puedo ignorar mi condición de gobernador y las consecuencias que podría traer su fracaso para nuestras provincias”, felicitó al Congreso, por el profundo debate que se está dando aún dentro de las profundas diferencias que tenemos”.

Tras mencionar también la “responsabilidad” tanto del Frente por Todos como de Juntos por el Cambio por las consecuencias de la deuda, Morales pidió al oficialismo y a la oposición que consideren las consecuencias de una posible quiebra.

“No me voy a unir a la grieta de la que todos hemos sido parte, que aún incluye a los sectores radicalizados de la FDT y la JXC, que no sirve para nada. La gente está cansada porque no ve ninguna reacción”. de una política que tiene que ver con solucionar los problemas de la gente. En ese sentido, el mandatario dijo: “Tenemos un gran desafío dentro de la FDT y la JXC, y en eso juegan un papel importante el peronismo y la UCR”.

“Es cierto que estamos asumiendo esta deuda y yo asumo la responsabilidad., fuera de las acciones y estuvo relacionado con la decisión de nuestro gobierno. Algunos halcones me pegan por eso, pero esa es la realidad”, dijo Morales, y agregó que “en este tema tenemos una responsabilidad el peronismo, la JXC, la FDT y el PRO”. Nos hemos vuelto terrenales y todos tenemos una gran responsabilidad.

Critica a sectores internos de JXC por cuestionar el acuerdo “si quieren volver a gobernar” y también señaló la importancia de “hablar de 8 o 10 temas centrales de nuestro país”.

Morales, por su parte, dijo que “hay que preguntarse por esta situación” cuando cuestionó a los sectores de derecha e izquierda, a los que definió como “antidemocráticos”, y argumentó que “si vamos al default, no vamos a ya no será capaz de crear puestos de trabajo”.

“La falta de acuerdo significa que sí al default”

Por su parte, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquén), exigió que el acuerdo sea aprobado por el Congreso Nacional y advirtió que su rechazo “implica más pobreza, más recesión, más inflación, más procrastinación”.

Gutiérrez enfatizó que “parte del futuro del país está amenazado por la letra pequeña de estos artículos” porque “las provincias y el Gobierno nacional tienen a la mano programas de financiamiento de inversiones públicas y privadas hasta que se resuelva esta situación”.

“Nuestra posición es ‘no default'”. El Movimiento Popular Neuquén no es parte de la ruptura, pero les pido a los actores de los dos principales proyectos que piensen seriamente en construir consensos y que no sean ganadores ni perdedores”, dijo Neuquén antes de concluir que “esa es una responsabilidad institucional de la la clase dirigente del país”.

“Punto de reunión”

El gobernador del Salado, Gustavo Sáenz, le pidió “buscar un lugar de encuentro” para lograr el respaldo parlamentario a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y decidió que “cuando existen actitudes antagónicas, se resuelven en la mesa de diálogo”.

Sáenz argumentó que era necesario “brindar tranquilidad a quienes nos prestan dinero, que nuestro país sea predecible y brinde seguridad jurídica”.

“Después la historia dirá si fue mal o bien recibido”, dijo el salteño sobre el préstamo solicitado por el expresidente Mauricio Macri.

“Nosotros no les pedimos nada que no hayamos hecho para endeudarnos, eso se llama continuidad, se llama estado, y tienes que pagar tus deudas”, dijo Sàenz. Y coincidió con Morales cuando lo señaló “Es necesario salvar actitudes nobles” capaces de superar los mezquinos intereses partidistas “en favor” de los más altos intereses de la nación y de la república”.

“Este es un momento ideal para que todos los partidos políticos comiencen a postergar luchas que no tienen sentido y que no resuelven el problema del pueblo”, concluyó Sáenz.

“Tenemos que solucionar el crédito que no pedimos, no lo usamos y tenemos que pagar”

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, enfatizó la necesidad de aprobar el acuerdo para “mantener el financiamiento de los organismos internacionales”.

“Tenemos que liquidar el crédito que no pedimos, que no usamos y que tenemos que pagar. Merece el más alto nivel de responsabilidad por el cumplimiento de los compromisos”, dijo Perotti al plenario. añadió que hay que “cuidar la restauración”.

“Queremos que este acuerdo proteja la posibilidad de crecimiento; La nueva matriz de desarrollo debe ser protegida en este acuerdo”. advirtió el santafesino.

“La historia marca un período de deudores y pagadores”, dijo Perotti refiriéndose a su caso específico: “Pagaré un crédito de $500 millones en mi provincia. Ha sido aceptado y debe cumplirse. Tengo que hacer el primer pago importante de ese crédito.

“Este es el mejor entendimiento que se puede lograr”

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, también expresó su apoyo al acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI, dijo que “es el mejor entendimiento” y cuestionó el préstamo pactado. liderado por Mauricio Macri, quien “decidió deberle al país de la noche a la mañana sin previo aviso”.

“Necesitamos encontrar una solución que asegure la previsibilidad para que nuestro país pueda tener un futuro de desarrollo y crear las condiciones para compromisos que otros gobiernos no han hecho”, dijo Bordet, y agregó: “El entendimiento que se discutirá se ha solicitado del fondo en otras ocasiones, claramente evoca notorias diferencias”.

“Hay ejes que siempre se han puesto en todos los préstamos del FMI donde los gobiernos se han visto obligados a crear reformas laborales, y eso no cuenta, ni hay una reforma del sistema de pensiones. No queremos variables de ajuste”, Bordet. dijo.

Asimismo, el presidente dijo que “no estamos aquí para hacer un debate político estéril”, sino Es “una gran oportunidad para que las fuerzas políticas encuentren una visión de país, porque se involucran las generaciones posteriores”.