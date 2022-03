Corazón y vejez. Otros cambios son posibles

Al pensar en las intersecciones observables que conectan a las personas mayores y los corazones rotos, se vuelve crucial preguntarse si los significados socialmente cristalizados relacionados con la vejez permiten espacio para el amor y, de ser así, ¿cómo se configuran las coordenadas del amor?

Robert Butler desarrolla el concepto básico para poder abordar y reflejar la discriminación por edad, un fenómeno emergente en las sociedades modernas, a través del término ageism y postula que significa una confusión para la humanidad comparable al racismo y el sexismo.

Leopoldo Salvarezza, por su parte, propone una traducción concienzuda y concisa del término a partir de hablar de la vejez. Este neologismo condensa los mitos, estereotipos y prejuicios presentes en la vida social, cuya peculiaridad es asociar la vejez al deterioro, la pérdida, la enfermedad y la decadencia.

Estas representaciones sociales responden a un paradigma biomédico basado en un sistema de creencias y determinaciones cisheteropatriarcales, que aún hoy siguen primando sobre una mirada que considera el género y los derechos humanos. De esta forma, se niegan otros cruces, como el de clase, etnia, género, cuyos efectos son más importantes y generalizados.

La reconocida actriz española dijo desde hace más de 60 años que había sido llamada para formar parte de un proyecto cinematográfico que narraba las vicisitudes de dos ancianas que salieron del clóset y abandonaron una relación amorosa luego de años de seguir pautas familiares. y convenciones vinculantes.

Sin embargo, la trama tuvo que cambiar y liberar espacio para la historia de un conflicto entre jóvenes, en el que la historia de ambas mujeres perdía significado. La lucha de deseos entre viejas no fue lo suficientemente atractiva para la producción de la película, ergo el amor entre viejas (y viejos) no vende.

La referencia señala que la vejez generalmente no pasa por las cuestas del amor y el deseo, sino que no les queda otra salida que hacer carne del duelo. Los lazos afectivos que se aprecian son los que resultan únicamente del binomio cuidador-cuidador, como si por defecto debiesen hacerse cargo de los nietos (si los hubiera) o ser objeto del cuidado de los hijos (también si los hubiera). para amarse a uno mismo lejos y tener siempre cerca a los abuelos.

Entonces, ¿cuál es el futuro de los mayores que no se identifican con los patrones de reproducción de la vejez, de los que no son solo padres y menos abuelos? Cabe señalar que estos significados presentes en los imaginarios sociales son leídos a la luz de viejos encierros de tal manera que se producen y construyen los cuerpos jóvenes y anhelantes de los cuerpos viejos que son objeto de cuidados o cuidados médicos.

La naturalización de estos efectos desubjetivadores sobre la vejez requiere poder pensar la naturaleza del arte o constructo del amor y, sobre todo, tener presente la variable contingencia que nos permite entrar en el campo de lo posible, y por tanto transformable.

Hay personas mayores que son reacias a encajar en estos roles, por lo que es sumamente importante brindar un espacio para cuestionar sus decisiones fundamentales. “Hoy me vi por primera vez envejecida. Tengo 75 años, no me ha pasado cuando envejeces, la gente no solo dejará de mirarte, sino que te cuidará como si fueras un pequeño”. niña, es muy doloroso. no quieren decir que quiero estar con un hombre. “Todavía tengo el mismo gusto que antes, pero cuando estoy con un hombre más joven hoy, me dijeron que quería mantenerme retirado .” donde hay circunstancias, miedos, fantasías de las que se puede dudar.

Para contribuir a la creación de espacio para otras formas de existencia de la vejez, en clave de género y derechos humanos, en las que el amor, el deseo, las pasiones, los proyectos, los conflictos sean posibles más allá de los vaivenes del deterioro, es necesario señalar una visión más integral del tránsito vital. Visibiliza el anudamiento de otras historias que están ahí fuera que son parte de lo social que las empuja a contar. Solo escúchalos.

Ramiro Enríquez, psicólogo-psicoanalista, especialista en género y diversidad sexual, y Carolina Iglesias, psicóloga, magíster en derecho de la vejez (Universidad Nacional de Córdoba), creadora @SeneS.PersonasMayores.