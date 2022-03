¿Ser madre solo por ser mujer?

(Ilustración de Osvaldo Revora)

Según la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, en 2019 y por primera vez en la historia, las mujeres en Argentina tenían en promedio menos de dos hijos, mientras que en 1950 había tres hijos por mujer. Esto demuestra que el paradigma está cambiando paulatinamente y que cada vez más se rebela contra el mandato impuesto; que tienen su libido almacenada en sus carreras profesionales, en sus parejas, entre otras cosas en las esferas de la vida.

“La realización de la mujer durante décadas y en diversas sociedades se ha definido por la posibilidad de traer hijos al mundo”. y aunque se ha avanzadoesta obligación sigue pesando sobre nosotros”. se refleja en el diálogo con Télam Shirly Pamela Lerch, socióloga especialista en género y adultas docentes del Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo (Paebyt) de la ciudad de Buenos Aires.

“Una mujer joven de 25 a 30 años Comienzan a preguntarle si tiene pareja (un hombre cis heterosexual, por supuesto) y si la tiene, la pregunta ‘¿cuándo?’ comienza a aparecer. Uno de los argumentos es “Reloj biológico” lo cual es cierto para las mujeres cis, porque los hombres pueden reproducirse por más tiempo”, explicó.



Esta pregunta no se la hacen a hombres de 40 años que no tienen hijos ni a hombres de 30 años que optan por la vasectomía. Por otro lado, ante los ojos de una sociedad que sigue creyendo que para tener la capacidad de concebir hay que tener descendencia, hacerse una trompa o abortar se considera prácticamente pecaminoso.

“Mi abuela murió rogándome que tuviera un bebé. Mis alumnas, mujeres adultas, me preguntan: ‘Señora maestra, si no tiene hijos, ¿quién la cuidará cuando sea mayor?’ Lo que no ven es que hay que pensar en una nueva organización de los afectos y los lazos, donde la familia de sangre no sea la unidad principal. Por otro lado, la decisión de dar a luz también está relacionada con políticas públicas y factores económicos. Tener hijos es caro”, explicó una licenciada en sociología.

celebridades y maternidad

actriz estadounidense Jennifer Aniston (53) se ha sentido ofendida por los comentarios de la prensa a lo largo de su carrera. La estrella de la icónica serie de los 90 “Friends” y del reciente “Morning Show” (AppleTV) comentó sobre la maternidad en una entrevista en el “Hollywood Reporter” el pasado diciembre: “¿Seré una madre milagrosa a los 52 años?”, se preguntó con ironía. “Tomé todo muy personalmente, los rumores de embarazo, la suposición de que ‘ella eligió una carrera frente a los niños’. No tienen idea de lo que me está pasando médicamente porque no puedo… ¿Puedo tener hijos? Fue doloroso y cruel”..

Aniston ha hablado en el pasado con la periodista y escritora feminista Gloria Steinem sobre cómo se mide el valor de una mujer por su estado civil y si tiene o no hijos.

Entrevista de Glorie Stein con Jennifer Aniston (2014) VER VIDEO

En lugar de, Los hombres no se miden con la misma vara que las mujeres, su éxito se mide por su empleo o capital económico, mientras que a las mujeres se les exige ser delgadas, bonitas, educadas y buenas madres. (Se supone que por la condición de embarazada debe ser). “Ser madre te llena”, “si no tienes hijos te arrepientes”, son algunas de las frases más comunes que salen de todos los que se pronuncian sobre las decisiones de las mujeres. Así lo explicó Pamela Lerch cuando lo dijo Los requisitos de paternidad o maternidad están directamente relacionados con los estereotipos de género.

La escritora Mariana Enríquez dijo recientemente que nunca quiso tener hijos, por lo que no los tiene: “Mucha gente te dice que te falta un amor intenso. No tengo ningún deseo de tener una relación intensa con nadie, en absoluto con el niño que tengo que criar. Me parece demasiado compromiso y responsabilidad.” Para muchas personas es impactante escuchar estas palabras de una mujer heterosexual independiente que no tiene miedo de decir. “Tengo un marido y me alegro de tener una familia de dos”dijo Enríquez.

Las palabras del escritor salen de bocas diferentes, un poco más cada vez. En Entrevista con Télam, Azul Damadian (26)joven diseñadora, dijo que no creía que quisiera tener hijos: “Si alguna vez elijo una madre, creo que adoptaría. Ya hay suficientes personas en el mundo. También parece medio un capricho el tener hijos. Muchas veces solo se tiene en cuenta el propio deseo y no el posible sufrimiento que otros seres puedan causar. Criar a una persona es una responsabilidad”, concluyó.

Abortos en la región

“La maternidad se quiera o no” fue una de las grandes consignas de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en el país, al igual que “Niñas, no madres”, que denuncian los sistemas de salud que llevan las menores bajo coacción. embarazo mientras deben jugar y descubrir el mundo.

(Foto archivo marcha en Santiago del Estero)

En Argentina, el aborto fue legalizado y despenalizado (a partir de la semana 14 de embarazo) el 30 de diciembre de 2020., trae luz de esperanza en medio de contagios, contactos cercanos y aislamiento por Covid. Este año, 21 de febrero. La interrupción voluntaria del embarazo ha sido despenalizada en Colombia hasta las 24 semanas de embarazo, otra gran victoria para las mujeres embarazadas en este país.

Legislación sobre el aborto en los países de América Latina

–México, Uruguay y Guayana Francesa: legal hasta 12 semanas.

–Bolivia, Ecuador y Perú: legal sólo en caso de violación.

–Antigua y Barbuda, Brasil, Guatemala, Panamá, Venezuela y Paraguay: el aborto está prohibido. Sólo se permite si la vida de la mujer corre peligro.

–Surinam, República Dominicana, Honduras y Nicaragua: no es legal incluso si la vida de una mujer embarazada está en peligro.

La periodista mexicana Cecilia González, que vive en Argentina, tuiteó el 10 de febrero: “Estoy muy molesto cuando me dicen que mis libros son como mis hijos. Y me fascina que algunos digan que tienen “perros”. Es como un mandato a la madre a toda costa, con cualquier cosa, con objetos o animales. Y luego no”.

Me molesta mucho cuando me dicen que mis libros son como mis hijos. Y me fascina que algunos digan que tienen “perros”. Es como un mandato a la madre a toda costa, con cualquier cosa, con objetos o animales. Y luego no. – Cecilia González (@ceciazul) 10 de febrero de 2022

A raíz de este tuit, González publicó un hilo que comenzaba así: y “familias”. multiespecies “, -Discos y obras y todo tipo de creaciones también se asemejan a los niños.

2-Hay gente que se enfada mucho (e insulta) porque quiere definir a sus animales como niños (es su derecho, claro)

-Hay gente molesta porque quiere forzar esta comparación en su entorno. Y siempre tienen que dejar claro que no están amando a sus animales, pero no son sus hijos. – Cecilia González (@ceciazul) 12 de febrero de 2022

Esta discusión lo demuestra Se aceptan diferentes formas de maternidad y que no siempre requieren una diferente. Como en el caso de González, hay gente que cree que, con el poder del lenguaje, sigue existiendo un mandato social válido y urgente para la madre a toda costa.

“Hay varias formas de maternidad, no solo por los avances científicos y, por ejemplo, la posibilidad de congelar óvulos (sin un enfoque muy democrático porque es costoso y no está garantizado por la salud pública), sino también porque una sola persona puede adoptar o fecha. alguien que tiene hijos y madres allí. Existe un abanico enorme de opciones que ya no incluyen solo los embarazos clásicos. Lésbico, trance, maternidad in vitro, adopción, adopción por amor, y cuando se abren estas diversas posibilidades, el argumento del reloj biológico comienza a desarmarse”.analizado por la socióloga Pamela Lerch.

En definitiva, quizás la maternidad debería ser un término que habría que revisar, ajustar, darle la vuelta. Con leyes como la del aborto, junto con las diversas conversaciones que se dan en espacios como las redes sociales, el paradigma y la visión de la maternidad como mandato toma otro color. Las mujeres deben ser tan libres como los hombres en elegir lo que harán con su vida y su cuerpo, para que tengan la libertad de hacerlo sin culpar a los ojos oa los dedos que las consideran inferiores por no elegir ser madres. Una vez más: “La maternidad será larga o no”.