Piroyansky: “Me importa señalar que lo que estoy haciendo es Argentina”

Martín Piroyanski y Susana Giménes en la película “Porno y Helado”.

Martín Pirojanskijescritor, director y protagonista “Porno y helado”una serie de comedia que se estrenará el 11 de marzo en la plataforma de Amazon, marcando un regreso a la actuación susana gimenez y trata la historia de dos amigos fracasados ​​que pretenden tener una banda de rock, destacó la importancia que le otorga a “encontrar un lenguaje que le permita identificar” su producción como “humor local”.



“Me importa mucho la idea de hacer cosas locales y poder ver lo que estoy haciendo y decir ‘es Argentina’.Piroyansky dijo en una entrevista con Telam sobre su primera serie creada para una plataforma internacional.



“Me he criado en muchas series yanquis con mucho humor yanqui, y aunque en mis cosas se habla mucho de eso, mi idea es sacar lo que me gusta del exterior sin quitarle la personalidad argentina, porque si no es raro, como cuando ves algo yankee traducido y ves algo yankee por eso, además, lo hacen una barbaridad”, agregaron los creadores de “Él no me ama”, “Abril en Nueva York” y “Famosos”.





En este caso, “Porno y helado” cuenta la historia de Pablo (Piroyansky) y Ramón (que ya es marca registrada del autor) en clave de humor absurdo.Nachito Saralegui), dos “perdedores treintañeros” que, junto a Ceci (Sofia Morandi), una joven estafadora, pretenden ser una banda de rock.



“Hay tres marginados que quieren pertenecer al mundo”sintetizado por el director “Volley”, quien interpreta a un hombre de 30 años que no trabaja, vive con sus padres y su mayor idea para divertirse es reunirse, ver pornografía y tomar un helado en la casa. su mejor amigo Ramón (fanático de la categoría de “maduros”).



“Mi experiencia con Amazon fue muy fluida, me dieron mucha libertad e hice lo que quería. La serie es exactamente lo que quería hacer”. Martín Pirojanskij



Con elenco completo Martín Pavlovsky, Javier Niklison, Santiago Korovsky, Santiago Talledo y Favio PoscaLa vida de los protagonistas cambia cuando un encuentro casual con Nacho (Eliseo Barrionuevo), el ex matón de la escuela secundaria de Pabl se ha convertido en un adonis con una banda de indie rock, despertando el deseo inesperado y la idea ridícula del protagonista: comenzar una banda de rock sin saber nada sobre la música.



Télam: ¿Cómo surge “porno y helado”?



Martín Piroyansky: La idea nació hace muchos años y ha ido evolucionando. El mundo, mi vida, iban cambiando, y yo me hacía mayor, y los problemas de los personajes empezaban a cambiar. Y cuanto mayor me hacía, más pobre y divertido me parecía que un tipo de 30 años tuviera los problemas que tenía Pablo. En realidad todo viene de mi frustración de que no soy músico porque me gusta mucho la música, pero nunca me dediqué a eso, y había algo que me interesaba en decirme que yo era músico sin saber nada de música. . Y cuando apareció Amazon, volví a luchar para que las cosas siguieran funcionando, pero comenzó un proceso radical.



T: ¿Fue la combinación de “porno y helado” la génesis de una idea o un detalle de la historia que vino después?



MP: Eso es desde el principio. El objetivo es contar a dos personajes tan fracasados ​​que su actividad favorita es juntarse, ver porno y tomar un helado desde un lugar muy ingenuo, nada sexual, ven porno y literalmente toman helado. De hecho, los demás personajes de la serie lo señalan, en un momento alguien le pregunta: ¿pero son idiotas? Y no: lo hacen fuera del ritual de una amistad de muchos años que no ha cambiado y no han hecho nada con sus vidas. Un poco de la idea de Pablo es que se quedó en la escuela secundaria, tiene un aspecto de escuela secundaria, que era genial en ese momento, y le fue un poco bien; Aunque no era el más popular, intimidaba a otros y, con el paso de los años, los niños como él se volvieron más libres en el mundo real.



T: La serie muestra a tres jóvenes de alrededor de 30 años sin ambición ni intención de esforzarse demasiado, ¿querías retratar el prejuicio de que “los jóvenes ya no quieren trabajar”?



MP: No creo tanto como algo generacional, pero Pablo es un tipo mimado que no ha hecho nada en su vida y ve la oportunidad de hacerlo de una manera muy ridícula, que es tener una banda sin saber cómo hacerlo. jugar. Pero más que nada, los tres desean pertenecer al mundo, porque son tres marginados completamente aislados por varias razones. Debido a su naturaleza extraña, Ramón es muy bueno y disfruta de un trabajo que le encanta en Construcasa (una cadena que vende materiales de construcción y artículos para el hogar), pero no tiene ambiciones, está completamente satisfecho con su vida. En la banda, Pablo y Ceci son verdaderamente ambiciosos: Pablo quiere tener amigos y ser mirado por sus contemporáneos, incluso desde el punto de vista sexual, quiere que lo miren; y Ceci, porque cree que quiere dinero, pero también quiere amistad o descubre la amistad con estos dos fracasos.



“Porno y helado” es tu primera experiencia de producción para una plataforma internacional ¿Cómo fue el proceso de trabajo?



MP: “Voleibol” estaba en Netflix, pero fue una venta de seguimiento de Patagonia. Esta es la primera serie que hice para la plataforma y me fue muy bien. Desde Amazon me acompañaron mucho en el proceso, confiaron en mí y todos los comentarios que nos dieron siempre fueron positivos. Lo que más me importa cuando hay un productor analizando escenarios es que entienda el tono. Esto es lo más importante y difícil de transmitir, el tono humorístico de lo que uno hace, y siento que aquí las personas que supervisaron mis guiones no solo entendieron el tono, sino que sus comentarios siempre deben hacerlos crecer aún más.



Esta serie también marca el regreso a la interpretación de nada menos que Susana Giménez. ¿Cómo se produjo esta integración?



MP: Fue sugerencia de Amazon que tuvieran una conexión con ella y se les ocurrió que ella podía participar. Consultaron con él, le gustó la idea, y cuando me consultaron, obviamente acepté.



T: Susana también interpreta a la esposa de un político con un fetiche muy extraño y grandes pinceladas de humor absurdo…



MP: Escribí el personaje que estaba interpretando sin pensar en nadie en particular, pero le dieron guiones, la oportunidad de elegir uno de los personajes, no había suficientes de ella para interpretar, y eligió ese. Se la mandó, lo hizo, tal vez no le interesó y se la mandó, no tuvo problema en burlarse y fue muy fácil dirigirla, era súper entregada al trabajo, me escuchaba mucho.



T: ¿Hay quienes dicen que las plataformas democratizan el contenido, y quienes piensan que homogeneizan la industria, cuál es tu opinión?



MP: Hay un director detrás de cada proyecto y depende de los directores lo que harán con la oportunidad de estar en la plataforma. Este no es el caso de Amazon, pero quizás en otras plataformas preguntan sobre ciertas cosas y no quieren dejar una idea, pero sinceramente no lo sé. Mi experiencia con Amazon fue muy fluida, me dieron mucha libertad e hice lo que quería; La serie es exactamente lo que quería hacer. No puedo decir que las plataformas homogeneicen el contenido porque en mi caso fue muy flojo y no puedo hablar en nombre de otros porque no sé cómo fueron los procesos de los demás.