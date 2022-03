Nadia Chiaramoni, científica y humorista: “Empecé a hacer humor cuando me dejó un hombre”

Nadia Chiaramoni dice que la clave para encontrar un lugar en dos profesiones históricamente masculinas fue encontrar aliados. Foto: Victoria Gesualdi

El primer recuerdo de sus dotes de comediante la lleva a los 17 años y tiene como germen una pérdida personal importante. Su padre murió a la edad de 12 años, y cuando estaba por terminar la secundaria, Nadia Chiaramoni, graduada de estudios de doctorado en ciencias básicas, aplicadas y biotecnología, tuvo que pedirle al regente de su escuela que le entregara la medalla de su padrino. Cuando la mujer le dijo que no, que su padre se lo tenía que dar, ella respondió que no sería posible porque “está un poco roto”. Comprendió que la tragedia y el tiempo podían dar lugar a la comedia, incluso al humor negro sobre sí mismos.

A los 43 años, Nadia logró encajar y brillar en dos universos que históricamente fueron monopolio de los humanos: la ciencia y el humor. Y fue aún más lejos; mezcló ambos mundos y hoy está haciendo stand up científico, un experimento en el que lo está haciendo cada vez mejor. En el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, fue una de las participantes en un evento organizado por el gobierno y presumió en sus redes que hizo reír al presidente Albert Fernández.

Nadia recibe a Télam en su laboratorio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, junto a Silvia Del Valle Alonso, directora del laboratorio de bionanotecnología de la facultad y un entusiasta grupo de jóvenes que ahora son investigadoras en química 2. La recuerdan como una maestra con una sonrisa, porque hacía más amena la materia difícil con bromas.

Le encanta estar en la Universidad Nacional de Quilmes en este momento y adora a su mentora y jefa Silvia Del Valle Alonso. Foto: Victoria Gesualdi

– Télam: Has triunfado en dos profesiones que históricamente parecen ser un monopolio de los hombres. Hasta hace unos años, estaba cansada de escuchar a mis amigos decir que las mujeres no harían reír a la gente…

–nadia: si! Me pasaba que un flaquito venía a ver mi programa y me decía a la salida: “Me reí contigo y no me río de las mujeres”.. Y yo les dije: “No se rían de los chistes malos. No importa si son de mujer, de hombre. El humor es malo o bueno, políticamente correcto o políticamente incorrecto, pero no femenino o masculino”.

–L: El científico fue el primero en ser entrenado. ¿Cuándo nació el comediante?

–NORTE: En marzo del 2012 salió con un hombre. ¿Viste cuando el hombre vino a verte dejando al hombre? Bueno, esto era lunes, y pensé que tenía que planear algo para el fin de semana para no hacerme un corchazo. Escuché Perros de la Calle y hablé de las citas rápidas de ocho minutos, que estaban de moda en ese momento. Inicié sesión. Debut y despedida, porque son ocho entrevistas de trabajo, es insoportable y es imposible escuchar al otro. Uno se quedó conmigo y lo usé muchas veces para crear humor. El hombre vino y fue “oye, ¿a qué te dedicas?”

Nunca olvidaré el que usé mucho para mis actuaciones. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que trabajaba en un taller de pintura. Le pregunté dónde más específicamente, y el flaco me respondió: “¿Has visto el verde? Lo haré”.

¿Pero qué verde, idiota? ¿El de la hierba, el de la botella de refresco? ¿Haces todo el verde del mundo? Era como si quisiera irme a casa. Pero también clase de pie de google.

Y el hombre que me dejo hoy sabe que fue por su partida que comence mi carrera. Lo más probable es que si estuviera con él hoy, no me enfrentaría a nada de eso. La verdad es que tengo que agradecerte.

–T: ¿Y qué estrategias has utilizado para prosperar en ambos mundos?

–N: Consigue aliados. Aquí está mi director, que siempre me ha emocionado (en referencia a Silvia del Valle Alonso, directora de bionanotecnología del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes) y también con humor. Hay una chica llamada Ana Fainberg, que es comediante y psicóloga y hasta hace poco armó un ciclo humorístico llamado Kweens, que eran programas de comedia feminista y siempre enfocados en encontrar mujeres u otras identidades de género que no fueran blancas y hombres-cis-hetero. . Es un gran aliado y encontrar aliados es fundamental.

La científica y comediante ama la ciencia básica porque le permite hacer experimentos “solo porque” en el laboratorio. Foto: Victoria Gesualdi

pollo o huevo

-T: ¿Qué nació de ti primero, la inclinación por el humor o la ciencia?

–NORTE: (Piensa) El humor es una tragedia más el tiempo y me parece que el humor apareció primero. Te cuento una anécdota. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Cuando terminé la escuela secundaria, el regente dijo que solo los padres pueden dar medallas a los graduados. Entonces le pregunté si podía venir mi padrino y no papá. Me preguntó: ¿Tu papá no puede venir? Y yo le dije: “No puede, está un poco roto”. 17 años. Creo que el humor ha comenzado.

–T: Te diste cuenta de que el humor es una especie de antídoto contra los venenos del alma…

–NORTE: Sí, también se rearma. Eso dice Federico Simonetti (el comediante del que es amigo). todos los comediantes somos solo manga demasiado modificados. Es una infancia demasiado ajustada cuando quieres que a todos les guste el germen.

–T: ¿Y cuándo surge el interés por la ciencia?

–NORTE: En mi cuarto año, dije que sería abogado porque los padres de mi mejor amigo eran abogados y él dijo que quería estudiar derecho. Pero en un momento pensé, no puedo ser abogado, me pegaré un tiro. Y Tuve un profesor de biología que nos enseñó cómo poner los músculos y cómo se arreglaban los huesos con el esqueleto que tenía la escuela.. Y recuerdo que me gustaba encajar los huesos. Era un acertijo del infierno, pero me gustó mucho. Entendí que no vendría a las ciencias sociales y yo estaba pensando en medicina. Pero no me gusta presenciar el dolor. Y luego empecé a estudiar genética, pero me tenía que ir a Rosario oa Misiones. Y el chico que era mi maestro en ese entonces me dijo: “¿Por qué no te vas a la Universidad de Quilmes, que es biotecnología?”. Y finalmente se convirtió en mi maestro, vine aquí. Me gusta el ambiente aquí ahora e incluso obtuve un doctorado en esta institución. Tenemos a Alejandra Zinni, quien es Vicerrectora y es la primera Vicerrectora mujer. No hay muchos puestos que ocupen mujeres. La directora del sindicato también es una mujer, es un momento hermoso estar aquí.

Comenzó su camino hacia el humor profesional en 2012 para no sucumbir a la depresión cuando se vio salir a su amiga. Foto: Victoria Gesualdi

stand-up científico

En 2014, el Ministerio de Ciencia tuvo un programa de divulgación científica, en el que participó Diego Golombek, quien montó un curso de pie para científicos que querían comunicar sobre ciencia. Ella no dudó.

–NORTE: Siempre me emocionaba todo y el curso me lo dio Diego Wainstein, con quien siempre quise estudiar. Y me mandó porque estaba ahí, era un personaje que me faltaba. Y un amigo comediante me ayudó a armar un álbum en solitario llamado Positive Mind. Y en ese programa hablé de cosas muy poderosas. Habló de la muerte de mi papá, habló de la soledad, habló de ser una chica soltera en las películas porno. Y me dijo: “Me estás hablando de cosas increíbles y no me estás hablando de tu trabajo, que es genial”. Y ahí es donde empecé a hacer cosas de ciencia. Éramos 14 de ahí, pero la única que habla de mujeres soy yo, así que quizás soy yo la que más llama la atención.

–T: En uno de tus videos de Instagram, en el que hablas de vacunas y niegas falsos reportes, en un momento enfatizas la importancia de las vacunas y dices, “¿No es una locura que te pongan una inyección y tú no? ¿morir?

–NORTE: Después del agua potable, la vacuna es el mayor avance en salud pública. Eso es lo que prolonga la vida. Hoy hablé de la vacuna contra la viruela y te recordé muriendo a los 20 años.

–T: ¿Y qué crees que tiene en común el movimiento antiavuna argentino, que es pequeño pero muy ruidoso?

–NORTE: Para mí tiene que ver con la necesidad de saber algo que los demás no saben, aunque sea una mala idea.

–T: ¿Y de qué no te ríes que no bromea? De modo que el humor es también una actitud ideológica.

–N: No me estoy riendo débil, la idea es llegar a la cima. Y mi propio estado de ánimo ha cambiado. Solía ​​reírme mucho porque estaba gordo.. Tenía unos chistes (subí el video a YouTube y lo descargué) esa premisa era “en Pinamar no hay gordas”. Dijo que se sentía bien en San Clemente y el chiste era que “las mujeres gordas son traficadas a San Clemente”. A mí me funcionó, la gente se reía, pero empecé a escuchar a los humoristas hablando del problema de la humillación, pidiendo permiso para hablar de ciertos temas y no fue humildad, fue humillación. Para mí y para los demás. Porque eres parte de un equipo. Puedo aceptar mi cuerpo, pero hubo mujeres que no la pasaron bien.

El padre de Nadia era ingeniero y su madre profesora de matemáticas. De niña, tenía un juego de ciencias. Foto: Victoria Gesualdi

–T: Háblame de la experiencia con el machismo que hoy identificas retrospectivamente.

–NORTE: Aquí tuvimos maestros, no los nombro, porque también murió la persona que nos agarró del cuello. Y nos poníamos instintivamente (estoy hablando de finales de los 90) tensos. Estábamos bromeando, pero le ganamos. Nuestra única colega que le dijo “me salí” se ganó el apodo de loca.

–T: Y qué decir de los “deseos oficiales para las mujeres”, de los que ahora hay muchos: trabajar y tener éxito, tener hijos, estar delgada…

–NORTE: Vengo de una familia que afortunadamente no me mimó más que el peso. Mi vieja nunca me persiguió para tener hijos, por ejemplo. Y mis amigos de toda la vida tienen hijos, pero muy pocos de mis amigos de la universidad. No me arrepiento de no tener hijos. Hago muchas cosas y sé que hay cosas que puedo hacer porque no tengo hijos..

–T: Siempre dices que en una cita con hombres les daba un poco de miedo que fueras investigadora del Conicet…

–NORTE: Claro, ella dijo que era investigadora del Conicet, y vino “uhhhh”. Pensé: “La próxima vez digo que soy un abogado o un maestro de jardín de infantes que entiende”. No hace falta decir que cuando digo que soy biotecnólogo. Todavía causa miedo para algunos hombres.

–T: ¿Y qué te pasó en la pandemia en ambas áreas?

–N: La pandemia me trajo a la comunicación cuando vi que se hablaban tonterías. Empecé a explicar cómo preparar alcohol a la mano cuando la gente estaba desesperada, cuando faltaba alcohol en gel, o sobre el uso adecuado de los barbijos o la barbaridad de usar dióxido de cloro. Muchas personas me han dicho que usaron dióxido de cloro, y yo les dije: “No tomen, es lejía”.Trate de no tomarlo”.

–T: ¿Qué tienen en común la ciencia y el humor?

–NORTE: Creatividad. Me interesa la ciencia básica para el conocimiento mismo. Para mí, la aplicación es un momento que es demasiada presión. Me gusta hacer algunos experimentos sin presionar a nadie pasado mañana.

T: ¿Crees en Dios?

–NORTE: Fui criado como católico, pero hoy te diría que no.

–T: Supongamos que se equivoca. Dios existe y un día lo encontrarás y podrás hablar con Él. ¿Qué dirías?

–NORTE: (Pensar) “Lo hiciste bien, amigo, me harías saber más. Cuando alguien te pide una señal, es una señal más fuerte. No es que se corriera el telón”.