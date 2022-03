Lo que llaman el servicio de Cristo es trabajo no remunerado

La frase atribuida a la filósofa feminista Silvia Federica, “Lo que llaman amor es trabajo no remunerado”, se adapta al rol de la mujer en las iglesias. Los hombres ocupan puestos sacerdotales o de liderazgo. El “servicio a Cristo” más difícil lo realizan las mujeres. Son los que llevan los comedores, los que limpian las iglesias, los que cocinan en las congregaciones, los que catequizan, los que organizan las iglesias, las oraciones, los estudios bíblicos.

A pesar de la gran mayoría de mujeres en los círculos eclesiásticos, la brecha de género en la mayoría de las iglesias cristianas está marcada a sangre y fuego. El Catecismo de la Iglesia Católica lo demuestra con el sacramento de la ordenación y la contundente prescripción del Código de Derecho Canónico: “Sólo el bautizado recibe válidamente la ordenación”. Esta exclusión genera desigualdades de diversa índole, una de las cuales es económica. En Argentina, el artículo 2 de la Constitución Nacional establece que el gobierno federal apoya el culto católico romano. Este apoyo se proporciona, entre otras cosas, para la remuneración de los miembros del clero. Solo los hombres reciben estos beneficios porque el servicio de ordenación está cerrado para las mujeres. Para el derecho canónico, en definitiva, desde la concepción binaria del pueblo de Dios, las monjas no dejan de ser laicas. No tienen el mismo estatus institucional que los sacerdotes. Por lo tanto, no reciben ningún beneficio económico que el estado ofrezca a los seminaristas y sacerdotes.

Hay monjas católicas que se han enfrentado al Papa por este tema. Uno de ellos interrogó a Francisco en la Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superiores Generales, que tuvo lugar en Roma en 2015. Le pidió directamente el diaconado para un grado de ordenación antes del sacerdocio, que da autoridad para administrar ciertos sacramentos como como el bautismo y el matrimonio. La superiora le preguntó por qué a ellos también se les había negado el diaconado, a pesar de que las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento contenían un registro de la existencia de diáconos en los primeros años de la Iglesia. Después del interrogatorio, el Papa se vio obligado a estudiar el papel de los diáconos en la iglesia primitiva. Para ello creó una comisión, palabra tan valiosa para la burocracia institucional, para investigar a las diaconisas en la iglesia primitiva, pero dejó muy claro que eso no abría la puerta a la hipotética ordenación de mujeres. Esta comisión terminó sus tareas en 2019 al declarar que no tenía claro este tema. Pero ante las urgencias y el coraje de las monjas que seguían reclamando este problema, en 2020 el Papa reabrió la Comisión para el Estudio del Diaconado Femenino en la Iglesia de los Primeros Siglos del Cristianismo, pero como probablemente os podéis imaginar, la problema todavía está en el estudio. Al consultar a Sebastian Brock, un destacado experto en estudios sirios, ahorrarían tiempo y dinero. En su obra “Dahne en la Tradición Siria”, confirma la existencia de estas mujeres en el cristianismo primitivo, entre otras cosas con la función de bautizar por inmersión a los recién iniciados.

Otro éxito que han logrado en el ámbito católico es que reconocen oficialmente, es decir, estos cambios están consagrados en el código de derecho canónico para las mujeres como lectoras de la Biblia y en la distribución de comuniones masivas. Estas funciones se han realizado durante años, pero no se aceptaron oficialmente hasta 2021.

¿Qué está pasando en las iglesias que vienen de la Reforma protestante? El movimiento religioso, lanzado por Martín Lutero en la Alemania del siglo XVI, tiene implicaciones para Argentina y, según la Segunda Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina, el 2,3 por ciento de la población se encuentra entre las iglesias protestantes históricas. La igualdad se acepta doctrinariamente, teniendo mujeres y hombres acceso a los mismos servicios, especialmente desde finales del siglo XIX y principios del XX. Hay molinetes y obispos en las históricas iglesias protestantes. Entre ellas se encuentra Alieda Verhoeven, una de las primeras mujeres ordenadas en América Latina, pastora de la Iglesia Metodista, una de las fundadoras de Encuentros de Mujeres en Argentina y una de las pioneras en la lucha por el aborto legal.

La influencia del feminismo cristiano con predecesoras como Alied y otras es enorme. Hay grupos organizados de mujeres con nuevas características, formación exocéntrica y no endocéntrica. Se conocen de marchas, mítines feministas y encuentros nacionales de mujeres. No todo feminismo es ateo. No se puede negar la espiritualidad en un ser humano o evitar la libertad de elegir una determinada espiritualidad. Algunos han sido expulsados ​​de sus iglesias por su postura a favor del aborto. Este problema ha dividido las aguas dentro de los grupos juveniles. Quienes han sido excluidos o buscan una brújula se sienten incluidos en estos grupos emergentes, que se reúnen en casas distintas a las iglesias. Habla el mismo lenguaje del feminismo. También se sienten más facultados para denunciar a pastores o sacerdotes que han abusado de ellos. Están más seguros en estos espacios que en sus propias iglesias porque los miembros de la iglesia ocultan lo que ha hecho el pastor o el sacerdote. Hay casos de “hombres de iglesia” que tienen fundamentos legales y denuncias comprobadas de maltrato o violencia de género, pero la congregación los protege y culpabiliza a la víctima, un mecanismo propio del patriarcado.

Una de las diferencias más importantes con el anacronismo de las instituciones es que las feministas cristianas tejen redes en medio de la lucha por la legalización del aborto, por el divorcio, por el matrimonio igualitario, por la educación sexual integral, contra la mutilación genital femenina, contra la feminización. pobreza, contra la presión social para casarse y tener hijos, contra toda forma de violencia y contra los estereotipos que caracterizan al patriarcado de la Iglesia sobre el cuerpo de la mujer.

El 8 de marzo y todos los días también se organizan mujeres de iglesias.