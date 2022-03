Las acusaciones de Rugbier de matar a Fernando se negaron a realizar pruebas psicológicas y psiquiátricas

(Foto: Diego Izquierdo).

La acusación de Rugbier de matar a golpes al joven Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, el 18 de enero de 2020, se negaron a someterse a un examen psicológico y psiquiátrico que les preguntaron por una denuncia y acusación de cara a un juicio oral porque les aseguraron que no confiaban en la investigación y que sufrían una “persecución mediática”, dijeron este lunes fuentes judiciales.

Las medidas fueron solicitadas por los abogados de la familia de Báez Sosa (18), Fernando Burland y Fabián Améndola y el fiscal Juan Manuel Dávila como parte de las instrucciones complementarias del debate oral que deben afrontar los ocho imputados por homicidio antes del 2 de enero de 2023 ante la Fiscalía. Juzgado Oral en lo Penal 1 (TOC).1) en Dolores.

Fueron mencionados primero Enzo Comelli (22), Max Thomsen (22) un lucas pertos (23), quienes, luego de ser informados de la metodología de la pericia, se negaron a brindar información y contestar las preguntas planteadas en las entrevistas por falta de “confianza” en el juicio.

Tomaron la misma posición durante la jornada del lunes. Ciro Pertossi (Veinte uno), Luciano Pertossi (veinte), ayrton violaz (22), Matías Benicelli (22) un bina cinalli (veinte).

“Me falta confianza en la justicia por las especulaciones y mentiras que se han dicho sobre mí, mi entorno y mi familia, que me han afectado tanto moral como físicamente”.aseguró Comelli ante peritos oficiales y un perito designado por Agustín Costa Shaw.

Fernando fue asesinado a golpes en la puerta del boliche Le Brique.

Además, dijo que no deseaba declarar porque “los temas íntimos del expediente fueron revelados por el Dr. (Fernando) Burlando, quien representa a la familia de la víctima.

Thomsen, acusado de ser uno de los que pateó a la víctima en el suelo frente al boliche “Le Brique”en el corazón villa geselldijo de sí mismo: “No me siento cómodo ni seguro al realizar la evaluación, porque ya violaron muchos de mis asuntos privados y no quiero que vuelva a suceder”.

En la misma línea Lucas Pertossi, quien fue instruido por quien filmó la secuencia ofensiva dijo en su celular que su negativa no fue “por capricho”.

“No tengo confianza en el litigio en curso.porque sufrí persecución mediática y fui juzgado por un tribunal como ‘asesino'”, dijo.

Luciano Pertossi, tranquilizó a su lado: “Todo lo que hago, me pasa o lo que digo, se escapa a los medios y se habla en todos lados. No creo que lo que hago o digo tenga consecuencias en todos lados, no quiero que pase esto”.

Las citaciones a las entrevistas correspondientes a la pericia psicológica y psiquiátrica continuarán hasta el 18 de marzo, pero según la decisión de la defensa, los imputados mantendrán la misma negativa.

Hay ocho rugbier acusado del delito de “homicidio en estado grave a traición a la patria”. y por la concurrencia preconcebida de dos o más personas” y también por las “heridas leves” sufridas por los amigos de Fernando que estaban con él la mañana del crimen.

Quedaron en libertad otros dos jóvenes acusados ​​de ser partícipes necesarios de la causa: Juan Pedro Guarino (20) y Alejo Milanesi (21).

El juicio comenzará el lunes 2 de enero.en medio de la Feria de Justicia de Verano, y tendrá una duración de 22 días con la asistencia de más de 130 testigos.

Las audiencias se realizarán en el Palacio de Tribunales de Dolores, ubicado en Belgrano 141 de Buenos Aires, y el TOC 1 estará integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.

De acuerdo con las instrucciones de la causa elaboradas por la Fiscal Verónica Zamboni, los imputados atacaron a Báez Sosa entre las 4:41 y el 5 del 18 de enero de 2020 frente al salón de fiestas de la Avenida 3 y Paseo 102.

Según Zamboni, ocho jóvenes “acordaron matar” a un joven estudiante de derecho y, para ello, “previamente dividieron funcionalmente sus roles” luego de “pelearse” minutos antes de encontrarse en el salón de baile, “acompañados de su grupo de amigos”. “

El episodio fue grabado por las cámaras de seguridad y los teléfonos móviles de los testigos, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos pocas horas después en una casa que alquilaban a pocas cuadras del lugar.