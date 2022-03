Kicillof dijo que las mujeres “estuvieron involucradas en todas las decisiones” de su gobierno

La ley reconoció el trabajo de cinco mujeres en esta etapa de la pandemia. (Foto por Eva Cabrera)

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicilloaseguró este domingo, en memoria Día Internacional de la Mujerque “nos falta mucho en política de género, igualdad y derechos, pero con la creación del Ministerio de la Mujer” en el distrito “fueron partícipes de todas las decisiones de gobierno” en Buenos Aires.

“La plena igualdad de género debe convertirse en una política pública. No funciona si no se preparan políticas y la justicia social, el crecimiento y la inclusión son claves. Hoy fue el día de las peronistas y feministas. Hoy nuestro movimiento es nacional, popular y también feminista. Debemos reconocer que estamos integrando estas luchas en las políticas públicas y debemos hacerlas realidad. No nos ganaron y no nos van a ganar”, dijo Kicillof en el acto, que se llevó a cabo en la Plaza San Martín de La Plata.

Enfatizó que “el desafío es que hay una revolución de mujeres en la provincia, y yo quiero mostrar este machismo retrógrado que estamos siendo dirigidos por una mujer. Con este servicio (mujeres) había expectativas pero también riesgos. el desafío era involucrarse en temas de género en todos los ministerios. Toda política debe llegar a cada uno de los 135 municipios. El gran desafío era que este ministerio se involucrara en todos los programas de gobierno”.

El gobernador también señaló que “cuando asumimos sabíamos que después de 4 años de exponer a nuestro pueblo a la violencia del neoliberalismo, había algo que renovar y reconstruir, pensamos en crear un ministerio de mujeres. Se produjo una pandemia poco después de asumir el cargo, pero hoy estamos considerando esta plaza, celebrando la restauración de esta plaza. Algo que nos marcamos para el 2020. Lo que viene de hoy en cada 8 millones hay que festejar y eso es molesto porque nos hemos unido para construir una provincia mejor“.

El acto reconoció el trabajo de cinco mujeres en esta fase de la pandemia y simbolizó a todos los trabajadores bonaerenses.

En este sentido, la Ministra de la Mujer, Política de Género y Diversidad Sexual, Estela Diazovaopinó: “La creación de este ministerio fue una decisión histórica de Axel Kicillof y hemos hecho mucho”, valorando que “el programa Comunidad sin Violencia nos ha quitado el 30% de nuestro presupuesto de cartera a los municipios”.

“Esto ha servido para priorizar el género en más de 70 comunidades, tenemos 48 centros de hombres y 60 de asistencia mutua. Nos debe quedar claro que el neoliberalismo no volverá a pasar en nuestro país porque destruye sueños”, dijo. .

La vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, dijo que “es un Estado que se preocupa por las necesidades de la gente. En Argentina hay tiempos difíciles, difíciles que nos dejó el gobierno anterior. Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández) construyeron “.

“Fue difícil, pero hicimos un gran esfuerzo y este gobernador empezó todo el trabajo que estaba parado en el gobierno anterior. Los hospitales estaban vacíos, desmantelados. Querían destrozar la educación, la salud pública y el trabajo. Estos 2 años no fueron fáciles y la pandemia mostró solidaridad, pero “El lado oscuro y nunca puede haber violencia contra las mujeres, los niños. Quiero diseñar un sueño y sueños para que se hagan realidad. Demostremos a las mujeres que somos nosotras las que generamos el cambio”, agregó.

Durante todo el domingo se desarrollaron rondas, ferias de fabricantes y artesanos, y espacios institucionales de información y servicios. La actividad comenzó a las 10, aunque la mayor movilización se registró después del mediodía.