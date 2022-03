El Congreso peruano analizará si da confianza al Gabinete

el presidente peruano, junto a su jefe de gabinete, Aníbal Torres. Foto: AFP

El Congreso peruano escuchará el martes al gabinete del presidente Pedro Castillo y luego discutirá si confía o no en él, una jugada en la que está en juego el destino del equipo directivo, el cuarto presidente desde su toma de posesión.



La presentación del gabinete ante la legislación no llega en el momento adecuado: parte de la oposición anunció este martes la inserción de una propuesta para dejar vacante el escaño contra Castillouna reunión de voceros de bloque ya decidió El jueves será cuestionado por el jefe de Salud, Hernán Condori, y varias bancadas también buscan la salida del jefe de justicia, Angel Yldefons.



A mediados de febrero se estipuló que el 8 de marzo un equipo de gobierno encabezado por el primer ministro Aníbal Torres acudiría al Congreso unicameral de confianza.



Desde entonces, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso ha oscilado entre un breve acercamiento y las declaraciones más duras.



“Esperamos que el Congreso de la República y el Ejecutivo hablen un solo idioma. Eso lo tenemos claro”.Castillo dijo el domingo.



Una vez fijada la fecha del debate, Torres inició una ronda de reuniones con bloques opositores en busca de respaldo para el gabinetequien prestó juramento el 8 de febrero.



Si el gabinete es rechazado por el Congreso, Castillo tendrá que armar uno nuevo. Foto: Archivo



Con Torres, de 79 años, y hasta entonces titular de la justicia, el gabinete es cuarto en casi siete meses desde que Castilla asumió el cargo.



El nuevo equipo reemplazó a un equipo encabezado por el legislador no partidista Héctor Valer, quien fue cuestionado no solo por razones políticas sino también por denuncias de violencia doméstica, y tiene seis nuevos ministros de los 18 gerentes de cartera.



Si el gabinete no gana la confianza de la mayoría de los 130 legisladores, se ve obligado a renunciar y Castillo debe nombrar a otro jefe de gabinete.y si el Congreso rechaza dos veces al presidente electo por equipo, el cuerpo puede disolverse y convocar elecciones parlamentarias extraordinarias.



La sesión de este martes comenzará a las 10 a. m. (12 en Argentina) y se prevé que dure varias horas por la modalidad del debate.



El Congreso lo anunció el lunes. realizará una moción de censura a Condori, empresa de salud acusada de corrupción, el jueves durante su paso por la gobernación del departamento de Junín, en el centro del país, y que también este martes analizará si cuestiona a Yldefons de la justicia por omisión en su declaración jurada.



Pero también, El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció este martes que ingresaría una propuesta para dejar vacante al presidente Castillo. “Con firmas retenidas hasta entonces”.



Según el legislador, citado por el sitio web de La República, el documento ya cuenta con 40 firmas.