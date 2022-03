ANSES y Salud incluyen ayuda alimentaria por embarazo y AUH

El programa oficial que provee leche y alimentos a las beneficiarias de la AUH y un subsidio por embarazo VER VIDEO

El director ejecutivo de la ANSES, Fernando Raverta, y el ministro de Salud, Carl Vizzotti, anunciaron este lunes que se anunció oficialmente el Programa de Entrega de Leche Enriquecida y Nutrición Saludable para futuras madres y niños menores de 3 años beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.

La Resolución 409/2022, publicada este lunes en el Diario Oficial, establece que esta provisión ascenderá a un monto mensual de 800 pesos, a cargo de ANSES, que se actualizará trimestralmente por la Ley de Movilidad y se depositará en la misma fecha y cuenta bancaria. beneficio. La obtención del beneficio es automática y no requiere ningún trámite adicional.

La resolución también regula la cobertura de alimentos para los niños que no tienen acceso a la lactancia materna y leche medicada para quienes presenten una condición en los primeros tres años que justifique su solicitud, enfatizó.

En tanto, durante un anuncio realizado este lunes en el Barrio 31 de Retiro, funcionarios asistieron a un taller informativo para madres sobre los alcances de la Ley 27.611 sobre atención integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia (Ley de los 1000 Días) y temas relacionados con la lactancia materna. , prevención de la violencia y derecho.

Fernando Raverta dijo: “En ANSES estamos orgullosos de esta medida y de todas las políticas públicas que conforman el plan de los 1000 días, decisión del Presidente de la Nación. En total son 774 mil personas entre niñas, niños y madres, los que más lo necesitan. necesitan ‘.

“Es importante darse cuenta de que la ayuda alimentaria se depositará directamente en las cuentas de las madres sin necesidad de ningún papeleo”, agregó.

Por su parte, Carla Vizzotti enfatizó que “es un gran paso de parte del Estado, ampliando derechos y promoviendo el acceso. Estamos incorporando el trabajo en talleres con mujeres embarazadas como madres de niños pequeños, porque si la ley no lo hace, no se sabe, no se ejerce, entonces también muestra estos derechos para beneficiarlos”.

La Ley de los 1000 Días garantiza la provisión pública y gratuita de artículos de primera necesidad para las mujeres y gestantes durante el embarazo y para los niños menores de 3 años que no cuenten con seguridad social ni medicamentos prepagos, incluidos medicamentos básicos, vacunas, leche y alimentos.

Actualmente, el Ministerio de Salud tiene en su presupuesto el Programa de Intervención en Salud Perinatal, del Niño y del Adolescente, que tiene un crédito de 5.000 millones de pesos en la actividad “Acciones de Nutrición”. De este total, 4.500 millones son para la compra de leche en polvo y alimentación saludable; los 500 millones restantes para la compra y distribución de fórmulas alimenticias y leches medicadas a todas las jurisdicciones.

La propuesta busca simplificar y nominalizar el abordaje de esta política pública al incluir en las raciones la compra de leche fortificada y alimentos saludables, a fin de eliminar la distribución errónea sujeta a logística entre niveles de gobierno, señala el comunicado.