Thelma Fardín y Dora Barrancos enfatizaron la necesidad de una reforma judicial feminista

los La actriz Thelma Fardín, quien aún lucha por ser procesada por el actor Juan Darthés por abusar de ella cuando era menor de edady la investigadora Dora Barrancos acordaron este sábado considerarlo es urgente una reforma judicial que proteja a mujeres y disidentes.

Barrancos entrevistó a Fardín esta tarde en la sala Argentina del Centro Cultural Kirchner en una entrevista”testimonios que mueven al mundo“, que formó parte de la tercera edición del ciclo “Moviendo el Mundo”, organizado por el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad.

Durante este diálogo, la actriz dijo: “Necesitamos una reforma feminista del poder judicial que no sea solo para la justicia federal, sino que quita obstáculos y garantiza los derechos de la provincia después de la provincia. Sin duda, existe una casta en el poder judicial que no ha sido deconstruida; este es otro camino que se debe allanar en un momento en que la justicia habla por sí misma y no por la sociedad, hoy el maltrato infantil tiene el mismo castigo que extender un cheque sin fondos”.

Desde su experiencia, Fardín señaló que “es muy injusto que las víctimas debamos saber tanto de mecanismos judiciales para sufrir un poco menos, las víctimas terminan como espectadores de un partido de tenis disputado por los abogados del agresor contra la justicia; Ante estos desafíos, debemos seguir de pie y con la frente en alto”.

“Frente al abuso y la violencia, hay muchas formas posibles de viajar, y tuve la suerte de que muchas personas dispuestas a dar el salto conmigo hablaran por una serie de privilegios enormes porque soy una mujer blanca heterosexual trabajadora de clase media”. . ; Sin embargo, tuve un sentimiento muy fuerte si animándome a denunciar para que alguien del otro lado no se sienta solo ante experiencias similares y sepa que puede buscar ayuda Era más que suficiente”, dijo.

En ese sentido, enfatizó: “No pude hacer tonterías, vi una violencia sin fin contra los que condenaron y el dolor por las razones que prescribieron, y cuando se atrevieron a hablar, fueron víctimas de una cultura de violación que los puso en riesgo. . en vez de locas o de las que calumniaban, la indignación por el dolor de estas mujeres me llevó a hacer lo que estaba en mis manos, que era condenar lo que me pasó”.

“Nunca imaginé el abrazo de toda la sociedad, me preparé para el peor de los casos y obtuve una cascada de empatía que pensé que no teníamos. Era una presión sobre el individuo y el colectivo; Cuando empecé a pensar en hacer una denuncia, lo primero que me di cuenta fue que era algo que no se podía hacer sola y eso me catapultó a un abrazo colectivo, primero en privado y luego en público”, agregó.

Fardín señaló que “los medios internacionales identifican mi caso como ‘soy argentina’, creo que hay una participación, pero la experiencia del feminismo argentino va mucho más allá”.

“Yo también” en Estados Unidos es algo más individual y de feminismo de taconazo, para lo cual es muy conveniente instalar temas de la alfombra roja, en Argentina ese proceso es más profundo y colectivo”, consideró.

Barrancos enfatizó que “en Argentina el feminismo ha reforzado la idea de que la justicia social solo se logrará a través de la justicia de género.aún en medio de la pandemia hemos logrado construir una ley sobre el aborto voluntario, que ha sido un salto extraordinario para las embarazadas y las personas, una ley sobre cuotas translaboratorias y una decisión de perturbar el binarismo con el nuevo DNI”.

Como parte de la reunión, los medios de comunicación de servicio público están realizando este fin de semana y una transmisión especial conjunta de carácter federal desde el Centro Cultural Kirchner con entrevistas en vivo y noticias de lo que pasa en todas las localidades de Nosotras Movemos el Mundo.

Este fin de semana, a partir de las 18 horas, podrás transmitir en vivo por Contar, Youtube y Facebook Télam, TV Pública, Ministerio de Medios y Comunicación Pública, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Cultura, Centro Cultural Kirchner y Tecnópolis, o escuchar Radio Rock Nacional (FM 93, 7).

Los canales públicos de las provincias y universidades contribuyen a esta cobertura.