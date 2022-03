Muere el actor escocés John Stahl, popular por ‘Juego de Tronos’

John Stahl como su personaje en “Juego de Tronos”.

Se anunció este domingo. Juan StahlUn actor escocés con una larga y reconocida carrera teatral y televisiva, pero popular a nivel mundial por tomar el relevo de Richard Richard Karstark en ‘Juego de Tronos’, falleció el pasado miércoles.



La muerte de un intérprete (68) en la Isla de Lewis fue informada por su adjunta, Amanda Fitzalan Howard, quien no precisó la causa de la muerte, a la que definió como “un actor con habilidades notables y un devoto teatro escocés”. .



Nacido en 1953 en el pequeño pueblo de Sauchie en el sur de EscociaStahl -quien también fue un ferviente partidario de la independencia escocesa- tuvo una educación actoral clásica a lo largo de su carrera con participaciones importantes en la Royal Shakespeare Company y el National Theatre of Scotland, entidades que publicaron dos condolencias.



Su papel principal en televisión fue un centenar de apariciones en la tira británica “Take the High Road”, que se emitió durante 23 años -entre 1980 y 2003- con en el juego “Game of Thrones” participó en los dos últimos capítulos de la segunda temporada y los primeros cinco capítulos de la tercera.