García Satur: “Rolando y yo seguimos caminando juntos”

Claudio García Satur, en el teatro, actúa en El Conventillo de la Paloma junto a Ana María Cores. Foto: Daniel Muñoz.

El actor Claudio García Satur, cuyo personaje principal dio nombre a la icónica telenovela “Rolando Rivas, taxista” creada por Albert Migré, que este lunes celebra su 50 aniversario, reconoce que “este es el personaje que mantiene a la gente en la calle”. como si siguiéramos caminando juntos”.

“Creo que la identificación que la gente hace entre el personaje y yo definitivamente tiene que ver con que sigo siendo el mismo niño que nació en San Juan y Boedo”, arriesga García Satur durante la comunicación con Télam.

La referencia de Claudi al vínculo que tiene con Roland sigue siendo destacable en la transición del personaje que reemplazó a Quique a principios de los 90 en otro éxito televisivo, como “Son de Diez”, y que marcó además una impresionante vida teatral cuyos últimos Notable gesto fueron cuatro temporadas (entre 2010 y 2014) del clásico “El conventillo de la Paloma”.

García Satur consiguió su primer gran papel tras una carrera artística marcada por la cuna (su padre fue el actor Enrique García Satur, 1910-1972), la formación teatral y una amplia labor en televisión.

El artista, que el 22 de febrero cumplió 84 años, cree que el nuevo aniversario del éxito de la tira semanal, que transmitió el entonces Canal 13 y alcanzó 40 ratings, “confirma el sentimiento” que siempre ha tenido sobre el programa. .

“Aparte del resultado, que fue muy bueno, siento que tuve la suerte de ser parte de un espectáculo muy bueno en el género”, dice la intérprete de un ciclo en el que Soledad Silveyra (en la primera temporada) y Nora Cárpen ( en el segundo).

García Satur consiguió su primer gran papel tras una carrera artística marcada por la cuna (su padre fue el actor Enrique García Satur, 1910-1972), la formación teatral y una amplia labor en televisión.

“Me seguían llamando y por la cantidad de trabajo que hice como actor, logré comprar un departamento de cuatro habitaciones y un auto”. Claudio García Satur

En esta época, que marcó su carrera, su rostro y sus dotes actorales ya eran reconocidos por el público, pues a partir de la década de 1960 participaba en telenovelas con Guillermo Bredeston, Fernando Mistral en el papel protagónico (p. ej. “La piedra contra el cristal” y “Sad Boy”) o la comedia de Dario Vittori.

También tuvo la oportunidad de trabajar en las emocionantes unidades de Narcissa Ibáñez Menta y encabezar el capítulo “Pacto con los magos”, donde se enfrentó al cantante Tony Capone, quien coincidió con los magos para disfrutar de la miel del éxito que tienen. eran esquivos.

“Tenía mucha demanda, me seguían llamando y por la cantidad de trabajo que hacía como comediante o comediante en una trama romántica, logré comprar un departamento de cuatro habitaciones y un auto. ”, dibuja y evoca.

Télam: ¿Cómo surge la propuesta de ser “Rolando Rivas”?

Claudio García Satur: Ya había trabajado con Albert Migré y me avisó que sería el protagonista de una de sus historias, y así fue.

T: Cuando llegó la llamada, ¿la respondiste de inmediato o querías leer el guión primero?

CGS: El hecho de que el escritor número uno del género me llamara para el papel principal fue algo muy importante, y no quise decir: “Dame el libro primero”. Entonces me dije a mí mismo: “Súbete primero al caballo y ponlo. No sabes si te volverá a pasar” y sé que Migré tuvo que luchar en varios canales para establecerme como el personaje principal.

T: ¿Te imaginaste un éxito que trascendiera en el tiempo?

CGS: Que “Rolando Rivas, el taxista” se hubiera convertido en un gran acontecimiento no era predecible ni para Migré ni para mí.

T: ¿Qué le atribuyes al papel que ella se dedicó tanto a tu actuación?

CGS: Ser quien protagoniza una historia romántica en cierto sentido conlleva cierto riesgo, pero cuando hay acierto de cualquier tipo es porque ha tocado cierta tecla y los personajes lo hacen cuando se logra la identificación y en mi caso el traje de Roland Rivas me quedaba perfecto, pero los que buscaban traje también tenían que aplaudir.

T: ¿Y qué crees que aportaste al evento como actor?

CGS: Entendí que actuar en general es algo mucho menos relajado, y tal vez rompí un poco el carácter del típico rompecorazones de la época. No me importaba demasiado mi postura, ni estaba frente a la cámara como si fuera un maniquí.

T: Aunque la película se hizo según la tira en octubre de 1974, ¿por qué terminó el programa?

CGS: Un día me llamó Migré y me preguntó qué pensaba que haría para la tercera temporada, y le dije “no quememos algo que fue impresionante” y me aseguró que pensaba lo mismo que yo, pero no quiere dejar de consultar. me. Y aunque no hubo otra temporada de “Rolando Rivas, taxista”, también hicimos “Dos a amarse” con Migré (con Thelma Biral en el papel principal femenino), que también fue un éxito fenomenal.

¿Se podría hacer hoy “Rolando Rivas, el taxista”? y como seria?

CGS: Un recurso romántico necesita su tiempo, pero hoy no hay tiempo y parece extraño que la gente esté sentada viendo un programa de amor. Y aunque algunas de las primeras telenovelas turcas que funcionaron muy bien en el país tienen un ritmo bastante similar al que hacíamos entonces, es evidente, por ejemplo, que escenas que en su momento duraban siete minutos apenas alcanzan uno hoy.