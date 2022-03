Detuvieron a mujer que chantajeaba a una de sus mejores amigas y le robaba 200.000 dólares

La detenida extorsionó a su novio durante más de seis meses.

En una fiesta en Buenos Aires, Quilmes, una mujer fue detenida acusada de extorsionar a una de sus mejores amigas amenazándola anónimamente con revelar asuntos de su vida privada, y Robó unos 200.000 pesos en cinco hechos en casi siete meses, informaron este domingo fuentes policiales y judiciales.

La mujer, identificada como Andrea Noemi Fernández (39), fue detenida en una gasolinera el pasado viernes ubicado en Garibaldi y Lavalle, en la ciudad de Buenos Aires en Quilmes, al sur del Conurbano, al retirar dinero “marcado” de una entrega concertada.

Fernández es acusado de chantajear a una mujer -cuya identidad se preserva- la amenazó al menos cinco veces para que divulgara información que la víctima le había contado sobre su vida privada.

Los teléfonos móviles desde los que se realizó el chantaje.

Fuentes policiales y judiciales dijeron a Télam que las denuncias de extorsión comenzaron en agosto del año pasado, cuando desde la aplicación WhatsApp y a través de las redes sociales Las víctimas comenzaron a denunciar con un pedido de 40.000 pesos para no revelar la supuesta infidelidad que tenía con su esposo.

“Con el tiempo fue subiendo el tono de cada denuncia. Incluso la amenazaron con ganar más dinero si no violaban a sus hijas. Allí le diría a su madre que había tomado un préstamo de 80.000 pesos para pagar un nuevo chantaje”. dijo el investigador a Télam. La misma investigación dijo que la mujer había dicho quiénes consideraba sus dos mejores amigas, incluida la que ahora estaba detenida, todas las amenazas que había recibido y el contenido de cada informe.

“Dale ‘Millo’, dale el dinero, sabemos que lo tienes. Que no te pillen”.o “si no quieres que explotemos la casa de tu vieja o que violemos a una niña, dale el dinero”, decía en algunos de los textos que había recibido la víctima.

“En los reportes hablaban íntimamente de la pareja, quienes sin darse cuenta le dijeron a sus amigos, y el chantajista lo aprovechó para amenazarla”, consultó la fuente, quien también reveló que el presunto chantajista le enviaba mensajes a la hija de la víctima. .

En uno de estos mensajes a la hija de la víctima, la detenida también le dijo de forma anónima: “Tu mamá no quiere pagar, así que tengo que decirte que tiene un novio que engañó a tu papá. Te enviaremos un video para que puedas conocerlo”.

En total, desde agosto de 2021 hasta febrero de 2022, la mujer realizó cuatro pagos de casi 200.000 pesos, que quedaron en gasolineras de Berazategui y Quilmes. Además, luego de que una de sus hijas recibiera amenazas, Desaparecieron un celular y unos 50.000 pesos del retiro de su madrealgo que la víctima parecía sospechar.

“Entonces se descubrió que los elementos le habían sido sustraídos a la acusada porque ella tenía las llaves de la casa, porque la víctima le había dado su confianza para que cuidara la casa durante las vacaciones y las usara. piscina gratis. su familia”, explicó un vocero de la justicia. Finalmente, la mujer decidió interponer denuncia el 28 de febrero ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Quilmes, a cargo de la Fiscal Ximena Santoro.

Dinero “marcado” que Fernández tenía con ella cuando fue arrestada.

El pasado viernes seis, cuando la mujer extendió su renuncia, recibió un nuevo mensaje pidiendo más dinero para eso. el fiscal ordenó rápidamente una operación de emergencia responsable de la Delegación de Investigación (DDI) en Quilmes.

Esa misma tarde, la víctima dejó 10.000 pesos premarcados en uno de los depósitos del baño de mujeres de la gasolinera central de Quilmes y se fue del lugar.

“A las 18:20 horas apareció una de sus mejores amigas. Fue al quiosco de la estación, compró unos chocolates y pidió las llaves del baño. A su alrededor la esperaban una veintena de policías. Fue liberada y detenida a la altura de las gasolineras“Dijo la fuente”.

Al momento de la detención, la mujer tenía una marcada cantidad de dinero y dos teléfonos móviles, uno de los cuales era utilizado para enviar mensajes de extorsión.

“Justo antes de su arresto, no dejaba de enviarle mensajes de que ‘estás seguro de que estás dando vueltas, me quieres follar, pero no soy un gila. Huele a que va a terminar mal’, y en el Al final, su instinto se hizo realidad”, dijo una fuente cercana a la investigación.

En tanto, allanaron la casa del imputado y de un amigo que tenían en común con la víctima, quien también fue amenazada anónimamente. Durante los operativos se aseguraron teléfonos móviles, una computadora portátil y cosas interesadas en la cosa, las cuales serán analizadas.

Fernández seguirá detenida luego de que la tarde del sábado se negara a declarar ante el fiscal Santor, quien la acusó del delito de extorsión, por el que enfrenta entre 5 y 10 años de prisión.