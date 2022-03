Boy Olmi regresa a “Hora Exacta” de El Nueve para “entretener y evocar”

Niño Olmi, monta con la tía Coustarot, ciclo que va por su segunda temporada.

Actor niño olmi compartirá nuevamente con la animadora Teté Coustarot, desde mañana a las 22 hs vía El Nueve, la segunda temporada “Tiempo exacto”, propuesta, que enfatizaba “Puedes divertirte con un juego muy ligero, pero también puedes evocar cosas muy emocionantes de nuestro pasado”.



“Y de repente podemos viajar de una manera muy interesante a nivel cultural por todo el mundo, a través de la historia de la humanidad, a través de los problemas del ser humano”.Olmi afirmó durante una conversación con Télam.



El programa de Preguntas y Respuestas, que regresa al prime time de El Nueve luego de un primer año bien recibido, promete estrenar un formato renovado con nuevos juegos, secciones y escenografía, además de conocidas noticias de historia y cultura general. que caracterizan.





“Me intrigaba especialmente la parte del programa que nos permite adentrarnos en cualquier complejidad de la historia y hablar de cosas muy serias o sorprendentes”. chico omi



Al respecto, Boy Olmi consideró que el atractivo del programa se basaba en “La emotiva evocación de archivos que provienen de la historia no solo de nuestra cultura sino también de la humanidad”.



-¿Qué balance hace del primer año del programa?

– “La hora exacta” fue una grata sorpresa para todos: para los que la hacemos, como para el público. El año pasado funcionó muy bien y ahora están doblando la apuesta. Porque en el año de la pandemia del que venimos llovieron los programas de entretenimiento. Pero había un rasgo distintivo por el que todos apostamos: la evocación de archivos. Se instaló como un programa lleno de sorpresas.



-¿Es la diversidad temática lo que más le interesó?

–Me interesó especialmente la parte del programa que nos permite entrar en los giros y vueltas de la historia y hablar de cosas muy serias o sorprendentes. Los juegos son muy divertidos. Y es muy amplio: el año pasado tuvimos a Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Jairo, Susana Rinaldi, Litto Nebbia o Leonardo Sbaraglia, que se sorprenden cuando aparecen porque no es un programa invitado.



-¿Cómo era la organización con la tía Coustarot?

-Tú y yo somos un fascinante equipo complementario. Porque ella tiene mucha experiencia y gestión y gestión basada en toda su enorme carrera y experiencia y abordo las cosas desde el momento del momento presente. Ser actor, conducir es otro ejercicio en el presente en el momento presente. Y a partir de ahí siento que los participantes, nosotros y el público compartimos un momento en el que unos tenemos que conducir, otros tenemos que participar y otros tenemos que mirar desde casa. Todos creamos un momento que no es patrimonio de los pilotos, de la producción o de la competición, que no es lo más importante. Lo que sucede cuando jugamos esta competencia es lo más importante; Recuerda estos hechos, esas canciones, películas, libros y programas de televisión. Hay mucho material que proviene de una cultura universal que permite a la gente agarrar y jugar desde casa.



-¿El programa tendrá novedades este año?

– El “tiempo exacto” no es el mismo de antes, pero se conserva el espíritu y las reflexiones sobre el pasado para entender hacia dónde vamos. Hay juegos nuevos y este año habrá dos parejas en lugar de cuatro participantes. Lo que le da un carácter de equipo en el que el equipo dos se une al equipo dos, que estamos con Teté, nos encontraremos con tres parejas. Siempre les digo a los participantes que el programa es como estar en casa, en medio de un viaje, donde te encuentras con extraños y pasas momentos intensos jugando, pero al mismo tiempo compartes las emociones del juego y la evocación y reflexión que vienen. de los conjuntos.



-¿Cómo vives con un nivel tan alto de conocimiento cultural?

-El programa se entiende muy bien con la forma en que tengo la cabeza, bastante abierta. Porque me interesa todo. Soy una persona muy curiosa y conozco los temas que tocamos, o los he recorrido, leído o experimentado. He viajado mucho en mi vida, visto muchas películas, leído muchos libros y hecho muchas cosas. Por supuesto, no es que sepa todas las respuestas, pero no soy indiferente a nada de lo que estamos hablando. Hay un enorme equipo de producción que incluye psicoanalistas, sociólogos, historiadores. Hay profesionales y académicos de todo tipo y es muy interesante estar de acuerdo con las preguntas sin seriedad de la telenovela. La apariencia con la que se aborda es sumamente amplia.



-¿Qué opina como actor sobre los informativos televisivos en cuanto a la ficción y su migración a las plataformas y los beneficios de los reality shows y programas de entretenimiento?

-La ficción está constantemente pasando por mutaciones que nos faltan en los actores y siempre estamos a la expectativa. Como actor sigo haciendo cine, ficción y teatro. Hay problemas económicos y nuevas plataformas, pero la ficción está mutando al igual que la radiodifusión. Eso significa que hoy los canales de televisión tienen diferentes medios de producción y diferentes plataformas y sistemas, y creo que nos estamos adaptando hacia dónde vamos. La ficción nunca puede desaparecer: es lo que nos hace pensar y permite la catarsis. Siempre ha acompañado a las personas y nos seguirá acompañando porque nos hace vibrar y es lo que transforma a la humanidad y la ayuda a procesar sus emociones. Creo que la cantidad de programas de iluminación está ligada a la necesidad de descansar, a lo que ha traído como preocupación la pandemia y al exceso de información en las noticias.