Gómez Alcorta aseguró que las mujeres pueden “aportar mucho al feminismo”

Foto: Julián Álvarez.

Estuvo presente Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de la Mujer, Género y Diversidad, expresidenta brasileña Dilma Rousseff.

El panel “Moviendo el Mundo a la Igualdad” se llevó a cabo en el CCK, Argentina, donde Gómez Alcorta estuvo acompañado personalmente por la ex vicecanciller Minou Távarez Mirabal, hija de Minerva Mirabal, asesinada. y martirizada durante el reinado de Rafael Trujillo, cuyo martirio el 25 de noviembre de 1960 en el país caribeño impulsó el Día de la No Violencia contra la Mujer.

Rousseff, la Ministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Moreno, y Antonia Orellana, futura Responsable de la Cartera de Mujer e Igualdad de Género de Chile, se sumaron a la disertación.

“Tenemos una buena experiencia con la organización (en América Latina) y la organización de las personas está en el corazón del proyecto de transformación. También sabemos que podemos hacer una gran contribución al feminismo, pero no solo las mujeres, sino las mujeres que quieren transformar”. Gómez Alcorta le dijo al panel. Comenzó minutos después de las 18:00.

El ministro se refirió a la misoginia como un “instrumento de disciplina política” y citó ejemplos de activistas asesinadas en Honduras y Brasil, Berta Cáceres y Marielle Franco, respectivamente, y nombró a “las mismas Dilma y Cristina Fernández de Kirchner” en alusión a casos judiciales. relacionado con la “ley”, ante el aplauso del público.

Foto: Julián Álvarez.

“Quiero traer el caso de Milagro Sala (dirigente social de Jujuy que lleva seis años detenida sin sentencia firme), que sigue presa política”, dijo Túpac Amaru, líder del grupo.

Rousseff, por su parte, explicó que el neoliberalismo latinoamericano se “caracterizó por el inmenso desprecio de las élites locales por todo el pueblo”, y señaló que en Brasil la mujer que recibió la violencia fue “una mujer, una mujer negra y una niña”. .” (niña).”

También calificó de “legitimidad” como “una historia de justicia hostil para destruir a su adversario”, y señaló que para el expresidente Luis Inácio Lula da Silva el término “tenía un componente de clase” por su origen obrero, y que el expresidente boliviano El presidente Evo Morales también sufrió persecución “por ser indígena”.

Foto: Julián Álvarez.

Finalmente, mencionó el papel de la mujer y enfatizó que la apoyaron, al tiempo que reconoció que estaban “en la primera línea contra (el presidente brasileño Jairo) Bolsonar” y quienes “enfrentaron la pandemia por delante”. línea” y aseguró que “las principales víctimas son mujeres negras e indígenas”.

La ministra española ha destacado que la pandemia ha puesto de relieve que “las tareas de cuidado son fundamentales” porque sin ellas “la economía no sería sostenible”, al tiempo que ha subrayado que “son realizadas por mujeres y no remuneradas”.

En la misma línea, Orellán advirtió que la “ruta de crisis” que ha dejado la emergencia del coronavirus no debe “replicar la situación actual” porque “el estado de bienestar no pensó en las mujeres porque no hubo políticas que incluyeran tareas de cuidado”. como eje central’.

Foto: Julián Álvarez.

Por su parte, Távarez Mirabal se preguntó “cuál es el sentido de tomar una posición de poder y terminar a la cabeza de los ricos” y consideró que las mujeres son “el sector más revolucionario de la sociedad”.

Rousseff volvió a tomar la palabra y declaró que “luchar es nuestra calidad”.

“La resistencia de las mujeres siempre significa más poder contra el poder del machismo, la misoginia y la homofobia”, subrayó la expresidenta brasileña, que fue ovacionada por el público asistente.