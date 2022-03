Censo en 153 años de historia: una medida objetiva y un cuadro de cómo la sociedad se percibe a sí misma

El tiempo más largo que transcurrió entre una medición y la otra fue de 33 años y ocurrió entre 1914 (3ra) y 1947 (4ta). Foto Archivo General de la Nación

Centrándose en encuestas de individuos o de hogares, ignorando o examinando los problemas étnicos, conformándose con el registro de oficios y profesiones o consultando ocupaciones, ignorando o enfatizando la vulnerabilidad social, realizaron mediciones objetivas durante el censo de 153 años, pero también “proyectaron un cuadro de cómo la sociedad se percibe a sí misma en un momento dado”, dicen los especialistas.

“Los censos reflejan el contexto en el que fueron diseñados o implementados”, dijo. Directora Nacional de Estadísticas Sociales y de Población del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Gladys Masse.

Por el Consejo doctor en demografía, profesor de historia, investigador del Conicet y escritor Hernán Otero Señaló que estas encuestas “juegan un papel importante en la definición de la propia población”.

“Los censos miden objetivamente lo que hay, pero también reflejan una determinada imagen de la sociedad o cómo se percibe a la sociedad en un momento dado, por lo que la inclusión de categorías como la identidad de género tiene un efecto en ese sentido”, dijo Otero. tel.

En sus 212 años de vida como nación independiente, en Argentina se han realizado 10 censos: el primero en 1869 y el último en 2010. La información proporcionada por el censo 200 se actualizará este año, dos más tarde de lo previsto debido a la pandemia del coronavirus.

Primero Encuesta universal y simultánea a la población argentina inauguró una modalidad que duró hasta 2010, que es “censo real” así que eso registrar la población en el lugar donde fue encontrada.

“En general, cuando hacemos un censo, tratamos de recopilar información sobre las necesidades de la población y, además de cuántos somos, necesitamos saber dónde vivimos habitualmente, porque esa población necesita energía allí, escolarizarse. , cuidado de la salud. explicó Masa.

El primer censo nacional no fue anónimo -como sería el caso en general desde 1960- porque registraron sólo ocho preguntas con nombre y apellido: edad, sexo, estado civil, nacionalidad, provincia de nacimiento y ocupación u oficio, analfabetismo y también “condiciones especiales de la población”, que otro encontró una discapacidad, que no se volverá a pedir hasta 2001.

Por el contrario, no se observaron características étnicas en el censo de 1869. de los que ingresaron al censo que tomaban en cuenta las encuestas coloniales; aspecto que No volverá a empezar hasta después del noveno censo, y como parte de la “etnización” de estas medidas, ya no se basa en la percepción del censo, sino en el autoconcepto del encuestado.

“El censo colonial tomó en cuenta la diversidad étnica porque se tomó como variable de encuesta la ‘raza’, pero con la independencia y los ideales de igualdad y hermandad heredados de la Revolución Francesa, no se intentó medir la heterogeneidad, sino mostrarla. imagen. la homogeneidad de toda la población al momento del embarazo y la conformación explícita del Estado nación”, apuntó Masse.

La segunda razón, agregó Otero, es que “esta población se suponía -y no solo en Argentina- desaparecería relativamente rápido”, como sugiere el darwinismo social de moda, y por eso el censo revela “una especie de profecía autocumplida en esto “no incluyamos categoría de población. que desaparecerá rápidamente”.

El mayor tiempo que transcurrió entre una medición y otra fue de 33 años y sucedió en el medio censo de 1914 (3º) y 1947 (4º)un período impensable hoy.

Según Mass, “al no poder hacer el censo de 2020” y ahora lo estamos haciendo con un retraso de dos años, estamos “enfrentando un problema” porque las poblaciones están perdiendo precisión desde la última estimación y los marcos del censo están siendo modificados. exhausto “.

durante resumir “continuidades y grietas” identificado en las propuestas censales como Otero como bisagras de 1869, 1895, 1947, 1960, 1991 y 2001.

“La primera ruptura fue en 1869. desde el primer censo nacional ha puesto en marcha un mecanismo de captura que ha fijado ciertos parámetros de largo plazo, especialmente en el tema crucial de la definición de la nación argentina. En tanto, la de 1895 marcó un giro hacia una estadística más densa, en la que aterrizaron la medición de la fecundidad, la religión y la propiedad, como se puede leer en su artículo “El concepto de población en el sistema estadístico argentino, 1869-2001”. . “.

El cuarto censo de 1947 “restauró la familia -faltó durante las anteriores estadísticas liberales- y definió matrices de contratación en áreas claves como educación y empleo”, describió.

“La introducción de la vivienda como una dimensión integral del bienestar humano fue el trabajo de la década de 1960. Finalmente, 1991 y 2001 se avanzó en la medición de la vulnerabilidad socialMientras tanto, él El año 2001 marcó la reintroducción de la discapacidad y la integración de la población indígenaen cierto sentido, la ruptura conceptual más significativa por su impronta multiculturalista”, agregó.

Los cambios sociodemográficos más profundos también se pueden rastrear en el censo: en 1869 casi el 80% de la población era analfabeta, pero el porcentaje se redujo drásticamente al 54,4% en 1895 -la Ley de Educación de 1420 a- y seguirá cayendo hasta el actual. 1,9%. En 1914, la mayor proporción eran no nativos, dado que el 30% de los registrados habían nacido en el extranjero y llegaron a un país con gran número de inmigrantes.

Por otro lado, durante casi 100 años, separando los censos de 1869 y 1960 sé invirtió por completo el ritmo de urbanización a favor de las ciudades (72% y 28%) y la población urbana seguiría creciendo hasta el 96% actual.

En el censo de 1991 divorcios y divorcios como consecuencia de la Ley del Divorcio, duplicaron su incidencia en la población de 35 a 55 años; y en 2010, el número de niños de cinco años matriculados aumentó de 78,8 a 91,4% en nueve años debido a la nueva educación inicial obligatoria.

En estas encuestas se pueden verificar otras tendencias globales, como la inversión del índice de masculinidad, el envejecimiento de la población y el aumento de la participación femenina entre los graduados universitarios.

censo 2022

Además de la inauguración cambio de paradigma implícito en el censo “correcto”que tendrá lugar este año, será y operación bimodall porque el cuestionario puede ser respondido por el censo en casa pero también en línea a través del Censo Digital, que estará disponible para responder Entre el 16 de marzo y el 18 de mayo, la última fecha coincide con la encuesta casa por casa.

“Esperamos que de esta forma se pueda agilizar el trabajo del censo porque habrá menos tiempo para entrevistas y en la prueba experimental de diciembre de 2021 tuvimos entre un 20 y un 30% de los que completaron el cuestionario digital”, Masse le dijo a Télamu. .

Por otro lado, las preguntas sobre el autoconocimiento de indígenas o afrodescendientes formarán parte de un solo cuestionario y se agregará una tercera pregunta sobre identidad de género.