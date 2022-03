Grasas trans: efecto sobre el corazón

La industria es un importante productor de grasas trans (GT), produciéndolas por hidrogenación parcial de aceites vegetales y de pescado. Estas grasas de mala calidad nutricional no solo no tienen beneficios para la salud (no tienen función biológica en el organismo), sino que son presagio de 2.000 muertes al año por enfermedades cardiovasculares en nuestro país.

Se fabrican únicamente con fines tecnológicos, para que el producto tenga mayor durabilidad, estabilidad y palatabilidad, y también porque son más económicos. Estos se encuentran en productos como margarinas, galletas, snacks, dips de confitería, entre otros alimentos ultraprocesados, así como en alimentos de panadería y artesanales que elaboran sus alimentos a partir de grasas hidrogenadas (como margarinas o aceites parcialmente hidrogenados).

Aunque Argentina emprendió acciones legales en 2014 para limitar los GT producidos industrialmente en todos los entornos, son menos restrictivos que el enfoque recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Actualmente hay 44 países, entre ellos Brasil, Chile, Perú, España y Estados Unidos (excepto Paraguay y Uruguay), que están en línea con el enfoque de la OMS, es decir, reducir el contenido de GT a no más del 2% del total. grasas en todos los alimentos y materias primas destinadas al consumo directo y prohibir los aceites parcialmente hidrogenados, que son la principal fuente de GT en la producción industrial.

Esto se puede lograr a través de enfoques de políticas, incluido el uso de medidas legislativas o reglamentarias.

En 2021, un estudio de análisis químico de 18 muestras de materias primas grasas mostró que el 100% está fuera de los límites recomendados por la OMS, lo que repercute directamente en los productos que se elaboran con ellas. Esta investigación demuestra que existen productos de consumo en Argentina que contienen cantidades peligrosas de grasas trans.

Por ejemplo, dependiendo de la margarina utilizada, podrías superar el consumo máximo de lo que advierte la OMS con solo medio croissant. Por estas razones, se recomienda al Estado avanzar en políticas que consideren dichas recomendaciones internacionales.

Y esa fue la primera vez que las organizaciones de la sociedad civil hemos propuesto. Exigimos una reforma al Código Alimentario Argentino con enfoque de salud pública.

Declaramos que apoyamos el movimiento hacia una regulación GT más estricta, que prohíbe el uso de aceites parcialmente hidrogenados (como lo propone la OMS). El avance de estas propuestas es una medida clave para defender el derecho a la salud en Argentina.

Para lograr una verdadera Argentina libre de grasas trans, es urgente que la Comisión Nacional de Alimentos (responsable de esta medida) actúe en lo que necesitamos para no enfermarnos.

Egresados ​​Florencia Guma, Belén Núñez (Coordinadoras de Salud de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales SANAR) e Ignacio Porras, Chef y Gerente General de SANAR.